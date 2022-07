Zachráněná čapí trojčata přemístí do větší voliéry, začnou se učit létat

Červnová záchrana tří třítýdenních čápat z hnízda v Rapotíně na Šumpersku, která přišla o otce, se vydařila. Ke konci srpna by je mohli ochránci zvířat vypustit do volné přírody. Do té doby se musejí čápata naučit pořádně létat, proto je v Záchranné stanici v Rudě nad Moravou přemístí do velké voliéry.