Člověk zjistí, že řeší nepodstatné věci, říká koordinátorka onkologické péče

Lenka Muzikantová
  5:57
Přestože moderní medicína umí takřka zázraky a dokáže stále více vážných onemocnění s úspěchem léčit, diagnóza rakovina patří k největším strašákům. Většinou lidí dokáže tak otřást, že i do té doby silní a sebevědomí jedinci ztrácejí hlavu a schopnost racionálně myslet. Na toto břemeno už ale nejsou sami. Fakultní nemocnice Olomouc letos v srpnu zřídila novou pozici koordinátora onkologické péče a jako první se této výzvy ujala Ludmila Švarcová.
„Když vidím všechny ty příběhy, lidi s šátky na hlavě, mladé i staré, maminky, které mají doma děti… uvědomím si, jak nepodstatné věci člověk řeší,“ líčí koordinátorka rakoviny. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

„Musím říci, že ve svém okolí neznám snad nikoho, kdo by se s rakovinou nesetkal. Této nemoci přibývá a svědčí o tom i plné čekárny na onkologii,“ přemítá Švarcová. Onkologickou klinikou projde na deset tisíc pacientů ročně.

Hlavním úkolem onkologického koordinátora je provést nemocné vším, co je čeká, a současně usnadnit práci všem zdravotníkům, kteří se na léčbě podílejí. Ludmila Švarcová pracuje ve Fakultní nemocnici Olomouc teprve od letošního března, kdy nastoupila na onkologickou kliniku jako dokumentační pracovnice.

„Do té doby jsem působila mimo zdravotnictví v úřednických pozicích, ale cítila jsem, že potřebuji změnu. Ač nejsem zdravotník, práce v nemocnici se mi od počátku líbí a naplňuje mě právě tím, že zde pomáháme lidem,“ vyznává se koordinátorka.

V létě ji oslovila primářka onkologické kliniky Hana Študentová a nabídla jí, aby se jako první v olomoucké fakultní nemocnici ujala nově zřízené pozice koordinátorky onkologické péče.

„Je to důležitá pozice, která v olomoucké fakultní nemocnici dosud chyběla. Od srpna jsem tedy na tuto pozici nastoupila a mám na starosti ženy s karcinomem prsu a onkourologické pacienty,“ přibližuje Švarcová.

V praxi to vypadá tak, že když přijde do nemocnice nový pacient s onkologickou diagnózou a zaregistruje se na recepci, odtamtud jej pošlou rovnou ke koordinátorovi. „Může to být třeba pacientka s karcinomem prsu, která byla na screeningu v mamocentru, a ten něco objevil. Odešlou ji tedy k nám na onkologii. Stanovím co nejkratší termín vstupního vyšetření, aby mohla léčba co nejrychleji začít, většinou to bývá týden až dva. Poté, co ji lékař vyšetří, stanoví další postup,“ líčí Švarcová.

Fakultní nemocnice Olomouc letos v srpnu zřídila novou pozici koordinátora onkologické péče a jako první se této výzvy ujala Ludmila Švarcová.

Po tomto vyšetření lékař vypíše pacientovi žádanku třeba na ultrazvuk, PET/CT, echokardiografii a tak dále. „Také v této chvíli nastupuji já, objednám tomuto pacientovi termíny a navedu jej na místa, kde se tato vyšetření provádějí,“ popisuje hlavní náplň své profese.

Její práce tak nejen významně pomůže člověku, jenž se teprve těžce vyrovnává se sdělenou diagnózou, ale zároveň ulevuje lékařům a zdravotníkům, kteří se mohou naplno věnovat medicínské činnosti a léčbě místo administrativy.

„Ze stejného důvodu se jednou týdně účastním schůzek mamárního a urologického týmu, kde jsou přítomni zástupci jednotlivých odborností, které se na onkologické léčbě podílejí – tedy kromě onkologů také zejména radiologové, chirurgové, urologové, plastičtí chirurgové,“ vypočítává Švarcová. Projednává se další postup léčby.

„I v tomto případě telefonuji a píšu maily na příslušná pracoviště a dojednávám termíny,“ zmiňuje žena, jíž týdně projde rukama zhruba patnáct až dvacet pacientů.

„Je to hodně kancelářská práce s mailovou poštou a telefonem, ale její zajímavou součástí je například využití telemedicíny, kdy si pacienti přes portál například žádají o léky či videokonzultace,“ dodává.

„Tady vidíte, o čem je život“

Zdánlivě pouze papírové agendě pak dodává hluboký lidský rozměr každodenní setkávání s lidmi, kteří čelí zákeřné nemoci. „Vnímám, že pacientky a pacienti ke mně mají blíž a jsou otevřenější než před svými lékaři. Je to asi tím, že také nejsem zdravotník a chci jim dát podporu a účast, kterou skutečně potřebují,“ míní Švarcová.

Práce jí hodně dává. „Když vidím všechny ty příběhy, lidi s šátky na hlavě, mladé i staré, maminky, které mají doma děti… uvědomím si, jak nepodstatné věci člověk řeší. Tady vidíte, o čem je život,“ přemítá koordinátorka.

Ludmila Švarcová pomáhá lidem vypořádat se s diagnózou rakoviny.

A dodává, že také dbá na prevenci a nevynechává žádnou z doporučených kontrol, což radí i ostatním. „Je to důležité, jenom tak se dá na nemoc přijít včas, což je zásadní,“ zdůrazňuje.

Brzy by měla dostat v této pracovní pozici další kolegy, kteří se budou věnovat pacientům s jinými onkologickými onemocněními. To vše umožní dokončení nového ambulantního pavilonu Onkologické kliniky, jenž vyrůstá v jižní části nemocničního areálu a zprovozněný by měl být do konce letošního roku pod označením P4.

„Věřím, že se v únoru nebo březnu už budeme stěhovat. Moc se těšíme,“ uzavírá Švarcová.

