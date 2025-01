Sledovala seriál o boji s rakovinou, za dva dny studentce řekli, že ji sama má

„Platí pro mě přísný režim, nesmím onemocnět. Takže nesmím na veřejnost a navštěvují mě jen mí rodiče, sestra a přítel Kuba. Jezdí za mnou také má nejlepší kamarádka, se všemi ostatními jsem v kontaktu přes sociální sítě. Také školu studuji distančně, na dálku,“ popisuje Kristýna.

Do nového roku se jí splnilo vše, co si vytoužila. Vlastně měla jen jedno jediné veliké přání – uzdravit se. Chemoterapie jí zabrala, podstoupila transplantaci kostní dřeně a nyní se úspěšně zotavuje.

„Na kontrolním vyšetření před Vánocemi zvaném PET/CT, jež zobrazuje nádorové buňky, které se na monitoru rozsvítí, pokud je v těle máte, jsme dostali skvělou zprávu. Nic mi tam nesvítí, nebo svítí jen nepatrné částečky, a já tak můžu pro tuto chvíli říci, že jsem vyléčená. A modlím se, aby se mi nemoc nevrátila,“ přeje si Kristýna.

Přesně si vzpomíná na moment, kdy si na Kanárských ostrovech během tříměsíčního studijního pobytu v rámci programu Erasmus našla malou bouličku nad okem.

„Byla tvrdá, a když jsem na ni zatlačila, tak se posouvala. Myslela jsem, že je to pupínek, že mě něco kouslo. Vůbec mě nenapadlo, že by mohlo jít o nějaký závažný zdravotní problém,“ vypráví studentka, která v zahraničí získávala jako animátorka zkušenosti, jež by se jí hodily v jejím budoucím povolání. Přeje si stát se učitelkou v mateřské škole.

Cesta k diagnóze trvala měsíce

Právě v ostrovním ráji však její sen potemněl. „Na konci zahraničního pobytu jsem už občas ráno nemohla otevřít víčko, takže jsem raději zavolala své doktorce a hned po návratu domů ji navštívila,“ vzpomíná Kristýna na průběh nemoci.

Následoval kolotoč vyšetření, takřka obden trávila čas u jiného specialisty. Cesta ke správné diagnóze trvala téměř tři měsíce a její závěr zněl: periferní T-Lymfom.

Kristýně v tu chvíli vůbec nedocházelo, jak vážně je nemocná a že její život visí na vlásku.

„Moje okolí bylo v šoku, ale já si rakovinu vůbec nepřipouštěla. V tu dobu v televizi běžel seriál Smysl pro tumor, kde hlavní hrdina bojuje s nádorem a který jsem sledovala. A dva dny poté jsem se dozvěděla v podstatě stejnou diagnózu,“ vybavuje si Kristýna těžké chvíle.

Léčba na olomoucké hemato-onkologické klinice začala loni v březnu. Dostávala silné dávky chemoterapie, která ničí sliznici, takže při jejím podávání musela jíst zmrzlinu. Poté lékaři Kristýně podávali její vlastní buňky, které vyseparovali z její krve.

„Nejdříve jsem léčbu snášela docela dobře, ale poté se to prakticky ze dne na den zlomilo a já se cítila hodně na dně,“ popisuje pacientka, která ještě před zahájením léčby musela podstoupit hormonální stimulaci, při níž se lékařům podařilo odebrat vajíčka.

„Mám jich zamražených celkem dvanáct, ale doufám, že je nebudu nikdy potřebovat,“ hlásí s nezdolnou nadějí v uzdravení, která ji po celou dobu neopustila.

Na darování krve vezme celý florbalový tým

V září po chemoterapiích podstoupila transplantaci kostní dřeně. „Musím se teď šetřit. Ale až naberu síly a bude to jen trochu možné, chtěla bych si prohlédnout transfuzní oddělení a dárcům krve osobně poděkovat,“ svěřila se tehdy.

Své předsevzetí naplnila v polovině prosince, kdy navštívila Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. „Bez darované krve bych se vyléčit nezvládla,“ uvědomuje si.

Kristýna dostala celkem sedmnáct jednotek červených krvinek i destiček a kromě urychlení léčby jí transfuze pomohly také nastartovat správné hodnoty krevního obrazu.

Teď by chtěla svůj dluh splatit. „Se svou sestrou, která v Olomouci hraje na ligové úrovni florbal, plánujeme jakýsi nábor nových dárců, kdy by všechny hráčky z týmu vyrazily hromadně darovat krev. Zatím o všem jednáme, ale chtěli bychom to na jaře uskutečnit,“ prozrazuje Kristýna.

„Moc mi pomohla také rodina, přátelé a chtěla bych poděkovat také celé hemato-onkologické klinice za jejich péči. Jsem za to všechno moc a moc vděčná,“ uzavírá dojatá dívka.