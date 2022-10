Zimních rajčat z Hané kvůli cenám energií ubude, ale zdražit by neměla

„Větší, dvouhektarový skleník ještě dojíždí. Rostlinám jsme natáhli sezonu a čekáme, co vydrží,“ přiblížil Koukal. „Předpokládáme, že budou plodit do konce listopadu, pak je zlikvidujeme a se sázením začneme až po Novém roce,“ doplnil.

Že bude fungovat alespoň menší, jednohektarový skleník, je zásluha bioplynové stanice, která v Haňovicích vznikla před deseti lety.

„Družstvo s námi projekt projednávalo, byli jsme se společně dívat na fungování podobných stanic v zahraničí, ale je to výhradně jejich projekt,“ sdělil starosta Haňovic Arnošt Vogel.

Připomněl, že kvůli nevoli části místních obyvatel nastal až dvouroční odklad začátku stavby. „Lidé nebyli přesvědčení. Možná nejsou doteď. Museli jsme podnikat různé výzkumy, abychom je ujistili, že je zápach z produkce nebude nikterak omezovat,“ přiblížil Vogel.

Obec společně s družstvem v roce 2016 vyhrála ocenění E.ON Energy globe, které každoročně získávají projekty šetřící energie a chránící přírodu. Při současných cenách energií je bioplynová stanice pro fungování družstva nezbytně důležitá.

„Kdyby nebyla bioplynka, nebyly by skleníky,“ potvrdil Koukal. I obec ji částečně využívá. Vytápí obecní úřad včetně knihovny.

„Jim vedou teplovody přes naše pozemky, oni nám poskytují teplo za 20 procent dnešních cen. Máme neomezenou smlouvu, ale každoročně po nějakých cenách stoupá,“ uvedl starosta Vogel.

Osvětlení rajčat sníží na polovinu

Ani bioplynová stanice ovšem stoprocentně nepokryje hektarový skleník rajčat. „Vytápět musíme stejně. Navíc je potřeba částečně zateplit i větší, nepoužívaný skleník. Aby nám nezamrzlo topení a aby případně roztál sníh na střeše, protože její konstrukce není na větší zatížení stavěná,“ objasnil Koukal.

„Osvětlení rajčat ale snížíme na polovinu. Utáhli bychom to, ale pak už by nám nezbyla energie na další provoz. S ostatními dodavateli navíc nemáme zafixované ceny na příští rok,“ komentoval předseda další kroky nezbytné k úsporám.

Podle něj by úbytek světelné energie neměl mít vliv na kvalitu rajčat, prodlouží se pouze doba jejich dozrávání.

„S tím je to složitější, záleží na konkrétním typu rostliny. Že se zpomalí růst, je jasné, ale problém bude i v tom, že přes zimu je den krátký, což bude velké ovlivnění. Stejně tak bude záležet na zdroji světla,“ reagoval botanik Vít Gloser z Oddělení experimentální biologie rostlin Masarykovy univerzity.

Cenu by družstvo chtělo udržet

„Zatím s tím nemáme zkušenosti. Byli jsme zvyklí, že nasadíme rajčata a do měsíce plodí. Teď to bude jinak,“ připustil Koukal.

„Víme, kolik ušetříme díky snížení produkce, ale nevíme, kolik se nám urodí rajčat, a tudíž jaký bude výnos. Je v tom rozhodně více neznámých,“ posteskl si.

Haňovické skleníky fungují od roku 2016. A byť se s podobným problémem potýkají poprvé, své zákazníky a především cenu si chtějí udržet. „Teprve loni jsme začali distribuci po vlastní ose. Dodáváme je malým prodejcům v okolí, tam bychom chtěli setrvat,“ nastínil Koukal.

Přímo v podnikové prodejně v Haňovicích stojí půlkilová vanička cherry rajčat 85 korun. „Že se to prodraží pro nás, je jasné. Ale věříme, že situace na prodejní cenu vliv mít nebude,“ věří Koukal.

„Do ztráty se dostaneme určitě. Kdybychom rajčata prodávali za tolik, za kolik bychom potřebovali, žádný zákazník by si je nekoupil,“ myslí si.

Otázkou zůstává, jaká bude situace u velkých řetězců, které si cenu určují samy. „Koneckonců je to vždy na trhu. My taktéž cenu neovládáme, něco nás to stojí a za něco to musíme prodat. Anebo skončit. Ale o cenu si moc říct nemůžeme,“ pokrčil rameny Koukal.

Omezení produkce nebude znamenat velký zásah do personálního obsazení. „Vždy jsme měli spíše problém na práci někoho sehnat. Po létě, kdy to kvůli velké produkci řešíme i brigádně, se přirozeně snížil stav,“ uzavřel předseda.