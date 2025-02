Dusno na mohelnické radnici. Starosta nemluví se zástupkyní

Oba přitom kandidovali za stranu Mohelnická demokracie a figurují spolu ve vedení města už třetí volební období. Už několik let se však mezi nimi vrší spory.

Nedobrá situace vyvrcholila na nedávném zasedání zastupitelstva, kde ji místostarostka otevřeně komentovala. „Naše komunikace se starostou je na bodu mrazu,“ přiznala před zastupiteli a veřejností.

„Sahá to už do minulého volebního období, teď se to ještě prohloubilo. Komplikuje nám to práci v zastupitelstvu. Dostávat relevantní informace od pana starosty je velmi komplikované. Paní místostarostka by nám je předala, ale on o svých krocích neinformuje ani ji,“ poukázal opoziční zastupitel Tadeáš Bača (Za naši Mohelnici a přidružené obce).

Sám řešení nevidí, je to podle něj na koalici. „Pokud bychom chtěli navrhnout odvolání starosty, tak to stejně nemá šanci projít,“ vysvětlil.

Místostarostka Kubíčková byla v odpovědi pro MF DNES velmi stručná. „Za tím, co jsem řekla, si stojím. Chování a férovost jsou aspekty, které máme oba nastavené úplně jinak. Dál to nechci komentovat,“ sdělila.

Tandem bude pokračovat

I přesto hodlá volební období dokončit v tandemu se starostou. „Já z funkce neodejdu a návrh na odvolání starosty podávat nebudu. Co vím určitě, tak v komunálních volbách už nebudeme na jedné kandidátce. Já na kandidátce Mohelnické demokracie už nebudu,“ řekla.

Ani starosta Kuba neuvažuje o jiném řešení než dokončit ve funkci celé volební období. „Každý vidí, že naše spolupráce nefunguje, o tom není sporu. Ona má ambice být starostkou, ale zastupitelé zvolili mě, tak by to měla respektovat,“ prohlásil.

„Já chci i tak pokračovat až do konce volebního období. Jestliže ona bude chtít v příštích volbách kandidovat na jiné kandidátce, já jí bránit nebudu. Naopak, vše se tím vyjasní,“ doplnil.

Místostarostka sbírá víc hlasů

Místní obyvatel Martin Vaňourek uvedl, že jej vyjádření starostky nepřekvapilo.

„Oba jsou silné osobnosti. Starosta je ten, kdo má tah na branku, ale neovládá umění komunikace. Místostarostka je naopak v komunikaci a vysvětlování velmi zdatná. Upřímně nevím, jak mohou spolu pracovat ve vedení ještě jeden a půl roku, když se ta spolupráce pořád zhoršuje,“ poznamenal Vaňourek.

Za základ problému mezi oběma politiky považují mnozí skutečnost, že Kubíčková jak ve volbách v roce 2018, tak o čtyři roky později zvítězila v desetitisícovém městě s převahou více než 300 hlasů. „Ona už měla být starostkou, protože lidé jí dali větší důvěru,“ pronesla žena, která chtěla zůstat v anonymitě.

Politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého Olomouc je s problematikou Mohelnice dobře seznámen. „Místostarostka pojmenovala tu situaci napřímo. Pokud už zazní taková věc veřejně, je situace opravdu vážná,“ míní.

Změna ve vedení není reálná

Nečeká však, že dojde k nějaké radikální změně. „Vzhledem k rozdělení mandátů se nedá čekat, že se tuto záležitost podaří napravit či urovnat. Spíš si myslím, že se rozhodne až v příštích komunálních volbách, protože je těžko představitelné, že oba budou opět kandidovat na stejné kandidátce,“ podotýká Šaradín.

Podle něj mohou být kořeny dusna ve vedení města způsobeny zmíněnými výraznými volebními vítězstvími Kubíčkové. „Měla už být starostkou, její preference jsou enormní,“ poukázal.

„Dá se říct, že Mohelnické demokracii výrazně pomohla k jejímu celkovému zisku a opakovanému výraznému vítězství v komunálních volbách. Úspěch Mohelnické demokracie je z velké části její úspěch,“ upozorňuje.

Koaliční zastupitel Martin Budiš (ANO 2011) negativní dopady na chod města nevidí. „Město funguje, investuje, pracuje. Rozhodně ale není nejšťastnější ventilovat osobní animozity takhle na veřejném fóru,“ připustil.

Podobně jako mnozí další zastupitelé vidí problém ve volebních ziscích. „Logika věci velí, aby se za každou cenu neupřednostňoval absolutní výsledek. Pro nás bylo po volbách jasné, že budeme jednat s lídrem vítězného hnutí a ten bude starostou. Jestli jsou mezi panem Kubou a paní Kubíčkovou nějaké křivdy, mi nepřísluší komentovat,“ uvedl Budiš.