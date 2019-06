Bývalý radní podle soudu přiměl ženu k orálnímu styku, dostal podmínku

Podle rozsudku Marek Dostál zneužil svého postavení zaměstnavatele a ženu, která v jeho firmě pracovala jako servírka, ve dvou případech přiměl k orálnímu styku.

Dostál kvůli kauze rezignoval krátce po komunálních volbách na funkci přerovského radního s tím, že chce očistit své jméno. Obžalobu u soudu jednoznačně odmítl. Původně mu hrozily až čtyři roky vězení.

Podle obžaloby vyvíjel Dostál sexuální nátlak na ženu ve dvou případech v listopadu 2017. Žena podle znalců utrpěla posttraumatickou psychickou poruchu, která má podle soudu souvislost právě s jednáním obžalovaného.

Dostál vinu po celou dobu popíral. Tvrdil, že šlo o jejím mstu, která měla zakrýt zpronevěru peněz v jeho podniku. Schodek vyčíslil na 22 tisíc korun, trestní oznámení na ni však nepodal.

Podle obžaloby si muž pozval poškozenou 6. listopadu 2017 do bytu kvůli řešení jejího schodku v tržbě. Tam ji podle spisu svlékl, lákal ji do sprchy a požadoval po ní, aby ho orálně uspokojila. Žena na to přistoupila z obavy o práci, uvedla státní zástupkyně.

Další incident se podle obžaloby odehrál o několik dní později přímo v pohostinství, kde obžalovaný ženu k sexuálnímu aktu donutil obdobným způsobem.

Dostál se stal přerovským radním loni 5. listopadu. O obvinění se začalo veřejně mluvit na dalším jednání zastupitelstva 19. listopadu, kdy na něj upozornili opoziční zastupitelé. Dostál rezignoval loni 6. prosince, kdy už byla podaná obžaloba.