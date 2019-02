Poslanec Fiala prodal firmy neprůhlednému svěřenskému fondu, detaily tají

Radim Fiala se z dlouholetého prostějovského zastupitele a řadového poslance ODS dostal až na vrchol hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). To před dvěma lety uspělo ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Společně s předsedou SPD Tomiem Okamurou Fiala ručil svým majetkem za osmnáctimilionový úvěr na předvolební kampaň. V té době byl jediným akcionářem společnosti BS KINGS a přes ni ovládal nadnárodní IF Holding, jehož firmy se zabývaly převážně úklidem a ostrahou budov. Jak nyní zjistila MF DNES z obchodního rejstříku, Fiala loni v listopadu všechny firmy prodal.

Novým majitelem se stal Průmyslový a vzdělávací soukromý svěřenský fond. Z rejstříku svěřenských fondů ale nelze vyčíst, kdo je zakladatelem ani takzvaným obmyšleným, tedy konečným příjemcem peněz. Známá je pouze správkyně fondu, kterou je Michaela Peštová. Ta působila v IF Holdingu již v době, kdy jej ovládal Fiala.

„Obmyšlenými je skupina osob a zakladatelem fondu není pan Fiala,“ napsala pouze v SMS správkyně fondu Peštová.

Sdílnější nebyl ani Fiala. Telefon několik dní nebral a otázky nakonec převzala jeho poslanecká asistentka.

„Vzhledem k tomu, že došlo k legálnímu prodeji subjektu, jehož nejsem zakladatelem, nemohu se k této věci blíže vyjadřovat. Všechny povinné informace jsou řádně zveřejněny ve veřejně dostupných zdrojích,“ vzkázal nakonec Fiala přes asistentku. Na další otázky už opět nereagoval. Není tak například jasné, kolik za prodej firem Fiala utržil.

Poslanec detaily tají, přestože je musí uvést v přiznání

Podle protikorupční organizace Transparency International (TI) by však tyto údaje měly být veřejné.

„Vzhledem k tomu, ze má pan Fiala povinnost uvést tyto změny do majetkového přiznání, tak by měla být známa přesná suma i nabyvatel těchto firem,“ říká analytik TI Milan Eibl.

Podle Eibla by v rámci otevřeného přístupu k veřejnosti mělo být známo více než jen jméno správce svěřenského fondu.

„V případě pobírání veřejných financí by měla být vždy jasná majetková struktura včetně konkrétního majitele či ovládající osoby,“ upozorňuje.

Miliony z dotací na handicapované

Firmy IF holdingu přitom veřejné peníze pobírají a dokonce v řádech desítek milionů. Podle analýzy Hospodářských novin z loňského února jen firma IF Facility získala od začátku roku 2013 do konce prvního pololetí 2017 od státu téměř 160 milionů korun na dotacích. List to zveřejnil s odkazem na výroční zprávu IF Facility a údaje, které mu poskytl Úřad práce ČR podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Podle Hospodářských novin byla IF Facility dokonce několik let na dotacích závislá. To potvrzují výroční zprávy společnosti. Dotace tvořily mezi lety 2013 až 2015 zhruba polovinu výnosů firmy. Peníze IF Facility pobírala jako příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Poslední zveřejněná výroční zpráva za rok 2016 pak ukazuje, že firmě klesl počet zaměstnanců ze 486 na 390, čímž se snížily dotace z původních 37 na 33 milionů. Firma přesto vykázala výnosy 249 milionů korun, převážně z prodeje zboží (89 milionů) a odepsání pohledávek (97 milionů). Zisk před zdaněním za rok 2016 měla IF Facility 2,3 milionu.

Do IF holdingu patří také prostějovská soukromá škola Art Econ, papírny Premax nebo společnost Medilona, která se zabývá výrobou krémů na ruce, mýdel a čisticích prostředků.

Náhradní plnění pro letiště i úklid radnice

Holding rovněž nabízí takzvané náhradní plnění. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně čtyři procenta osob se zdravotním postižením. Pokud nemohou nebo nechtějí, mají možnost čerpat náhradní plnění odebíráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 procent handicapovaných.

Smlouvu o náhradním plnění na rok 2018 mělo s IF Facility uzavřené třeba Letiště Ostrava. IF Facility dále zařizuje ostrahu například na olomouckém úřadu práce, smlouvu o úklidových pracích s ní má uzavřenou i město Prostějov nebo Generální finanční ředitelství. Loni uzavřela firma smlouvu o úklidových pracích na katastrálním úřadě v Plzni.

Fiala si navíc dříve půjčil od své firmy 7,6 milionu a není jasné, jak s dluhem naložil. Uváděl ho ve svém majetkovém přiznání. Věřitelem měla být, tehdy ještě jím ovládaná, firma BS KINGS.

Fiala nechal zaslané otázky na toto téma bez odpovědi. „Doufám, že pan poslanec v rámci dobré politické kultury tuto situaci vysvětlí. Pokud by totiž jeho dluhy přebíral někdo jiný, mohla by vznikat ekonomická závislost, která by mohla vyústit v ovlivnění výkonu mandátu poslance,“ upozorňuje analytik TI Eibl.