Šumperští hasičští specialisté dostali v úterý v Praze ocenění od prezidenta republiky Petra Pavla v kategorii Nejkurióznější zásah roku 2024. Vysloužili si ho za záchranu čtyř dělníků, kteří se nemohli dostat z obřího tubusu, jímž se žene voda z horní nádrže na turbíny.
„Mám to pořád před sebou. Takový zásah nikdo z naší party ještě nezažil,“ říká šumperský hasič Radek Šašinka, který pracuje i jako dobrovolný záchranář horské služby. Během záchranné akce byl velitelem lezecké skupiny.
Nahoru mohli najednou jenom dva dělníci. Nebylo jednoduché rozhodnout, roli hrál psychický stav.