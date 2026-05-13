Statistika „ptačí kriminality“ eviduje za poslední dekádu v regionu na dvě desítky případů a stále jich přibývá. Podle ředitele České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeňka Vermouzka je to však jen špička ledovce. „Dozvídáme se tak o pěti, možná deseti procentech případů, které se v přírodě dějí,“ vysvětluje.
Zapojit se do odhalování těchto případů může i veřejnost, nálezy otrávených ptáků či návnad mohou lidé hlásit na webu karbofuran.cz nebo na telefon 606 412 422. „Právě teď na jaře ptáci hnízdí a vyvádějí mláďata. Případy travičství tak mohou mít fatální následky,“ varuje Vermouzek.
Těch ptáků s broky v těle tam byly desítky. Jen já jsem po příjezdu na místo našla šest motáků pochopů a jednoho motáka lužního. Většinu těl už přitom měli ornitologové odklizených.