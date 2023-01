Do Olomouckého kraje loni přiletěli vzácní ptáci, překvapili i ornitology

V kraji se totiž objevili ptáci, jejichž domovem je jižní Evropa, Pobaltí, Sibiř, a dokonce Čína.

Rorýse velkého v regionu ornitologové vůbec poprvé spatřili na jaře v Prostějovičkách. Tento pták přitom do Česka zalétá jen velmi vzácně.

„Jde o druh ptáka, který hnízdí v jižní Evropě, nejčastěji severní Itálii nebo Švýcarsku,“ nastínil Jiří Šírek z Moravského ornitologického spolku.

„Objevil se u nás zřejmě v souvislosti s tím, že se vracel na svá hnízdiště z jihu Afriky a přeletěl,“ vysvětlil. Podotkl, že rorýsi jsou velcí rychlí letci, kteří při svém tahu z jihu mohou přeletět až do Skandinávie.

Do regionu loni zavítala i další vzácná návštěva, luněc šedý. Viděli ho u Věrovan a rovněž u Tovačova.

„V rámci kraje jsme tohoto dravce, který hnízdí v jihozápadní Evropě a v poslední době díky zvyšující se početnosti zalétá častěji na sever a východ, zaznamenali podruhé v historii,“ informoval Šírek.

Překvapení i pro samotné ornitology

„To je kouzlo terénní ornitologie. Nikdy nevíte, co uvidíte, na jakou vzácnost narazíte,“ vysvětlil Šírek.

Díky odchytům na Červenohorském sedle odborníci též vypozorovali na našem území potřetí v historii budníčka tlustozobého, sibiřského ptáka, který táhne jen vzácně.

Velkým pomocníkem je pro ně pak satelitní monitorování. Díky němu zjistili výskyt orla volavého, jenž táhl ze zimoviště na jihu přes celou Moravu až na hnízdiště v Pobaltí.

„Stejně tak díky satelitu víme, že zde byl i orel jestřábí. Potuloval se po Evropě a zaletěl si i k nám,“ doplnil Šírek. Ani tito ptáci se u nás běžně nevyskytují.

Na pozorování opeřenců se zaměřuje i Ptačí hodinka. O víkendu se konal pátý ročník této akce, při níž dobrovolníci pomáhají odborníkům mapovat výskyt ptáků. Podle přerovského ornitologa Josefa Chytila má ovšem tento způsob i svá úskalí.

„Od prvního ročníku je vidět, že se účastní hodně lidí, kteří ne vždy ptáky správně určí. V některých případech zapsali v minulosti naprosté nesmysly, například hlásili kormorána nebo pelikána,“ přiblížil ornitolog.

Letos se na předních místech mimo jiné objevil špaček, což je také nesmysl. „Lidé si ho určitě spletli s kosem,“ míní odborník.

Bažant z Číny asi utekl chovateli

Naopak potvrzený je výskyt netradičního exempláře – bažanta zlatého – v Hranicích ke konci loňského roku.

„Bylo nám oznámeno, že někomu utekl zřejmě větší papoušek. Na místě jsme ale zjistili, že se jedná o bažanta zlatého. Podařilo se nám ho odchytit, majitel se o něj ovšem zatím nepřihlásil,“ shrnul ředitel městské policie Miroslav Mann.

Podle zoologa Jiřího Šafáře z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se jedná o druh bažanta, který pochází z Číny a jako lovný druh byl v minulosti vysazován i u nás.

„Bažant zlatý byl myslivecky chovaný v rámci bažantnic v některých oblastech kraje, například u Tovačova. V tomto případě ale zřejmě utekl nějakému chovateli, u nás se totiž nesmí vypouštět,“ objasnil Šafář.

Strážníci chytali i pštrosa

Že si strážníci musí umět poradit s jakýmkoli zvířetem včetně opeřenců, dokládá i případ z konce října, kdy po Olomouci pobíhal pštros.

„Odchytávali jsme ho ve Chválkovicích, utekl z areálu tamní pevnůstky. Naši strážníci jsou zvyklí na různé věci, ani tento odchyt je nijak nevykolejil,“ zavzpomínal mluvčí městské policie Petr Čunderle.

Na jaře zase měli strážníci co do činění s pávem-vandalem, který v ulici Zamenhofova kloval do aut a skleněné výlohy.

„Iritovaly ho věci, v nichž se viděl. Svého nekalého jednání zanechal, až když na místě spatřil naši hlídku. Strážníci jej zahnali do parku, kde následně usedl na strom a poté zase, aspoň na chvíli, zavládl v parku klid,“ popsal Čunderle.