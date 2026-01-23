Koně pacientům něco předávají. Až z toho mrazí, říká hipoterapeutka

Od útlého věku se pohybovala mezi koňmi, později se rozhodla propojit lásku ke zvířatům s odbornou terapií a pomáhat tak nemocným a seniorům. Psycholožka Klára Kubíčková z Přestavlk na Olomoucku s první formou hipoterapie začala už před deseti lety, nyní se svým týmem poskytuje profesionální podporu v domovech pro seniory, ale také v onkologických centrech, ke kterým má zvláštní vztah.

V Alzheimer centrech klienti už často s personálem nemluví, ale když přijdeme s koněm, rozpovídají se, zjistila psycholožka Klára Kubíčková.

Jak jste se dostala k hipoterapii?
Začala jsem ještě na škole, když jsem studovala psychologii. Pak jsem pracovala v sociálním centru Přerov, a i odtud jsem brala klienty k nám ke koním, i tam jsem se snažila terapii se zvířaty nějak vměstnat. Před čtyřmi roky jsme už s prvním poníkem začali jezdit po nemocnicích.

Senioři, kteří zažívali koně i doma, často taky pláčou, tím, že si vzpomenou a dostávají se do dětství, kde byl svět v pořádku.

