Koně pacientům něco předávají. Až z toho mrazí, říká hipoterapeutka

V Alzheimer centrech klienti už často s personálem nemluví, ale když přijdeme s koněm, rozpovídají se, zjistila psycholožka Klára Kubíčková.
Jak jste se dostala k hipoterapii?
Začala jsem ještě na škole, když jsem studovala psychologii. Pak jsem pracovala v sociálním centru Přerov, a i odtud jsem brala klienty k nám ke koním, i tam jsem se snažila terapii se zvířaty nějak vměstnat. Před čtyřmi roky jsme už s prvním poníkem začali jezdit po nemocnicích.
Senioři, kteří zažívali koně i doma, často taky pláčou, tím, že si vzpomenou a dostávají se do dětství, kde byl svět v pořádku.