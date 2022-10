Lidé dokáží nést zátěž a zvládli už horší věci, komentuje dnešní dobu spisovatel

Jaká je hlavní dějová linka?

Prozradím, že se odehrává na pozadí rozdělení Československa a že je o mladém novináři, který má napsat reportáž na Tenerife. Ukazuje mimo jiné divoké principy žurnalistiky devadesátých let a je také konfrontací tehdejších představ lidí, jak to u nás bude vypadat za třicet let. Tedy teď, takže je můžete porovnat s realitou. Samozřejmě nechybí ani jistá love story a všechno dopadne trochu jinak, než jak hlavní hrdina původně zamýšlel. Věřím, že je to vtipné, dojemně nostalgické i hloubavé. Ale nejdůležitější je čtenář a jeho zážitek. To, že se směju vlastním vtipům, ještě nemusí nic znamenat.

Světová zdravotnická organizace doporučuje 26 klinických psychologů hrazených pojišťovnou na 100 tisíc obyvatel. Nizozemsko jich má 150, Norsko 73, Německo 49. A víte, kolik jich má Česká republika? Sedm.