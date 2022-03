Uprchlíci nechápou, jak může jeden člověk děsit celý svět, říká psycholog

V češtině, angličtině, ruštině, francouzštině, dokonce třeba i norštině či srbštině, a samozřejmě v ukrajinštině. V těchto všech jazycích nabízí nyní Ukrajincům bezplatnou psychoterapeutickou pomoc až šedesátka českých dobrovolníků z řad psychologů.

„Ti, kterým už pomáháme, mají velký strach o své blízké a také cítí bezmoc. Objevuje se ale rovněž vztek,“ říká klinický psycholog Adam Suchý, jenž je současně koordinátorem projektu.

Česká psychologická aliance pro globální změny vyzvala své členy k dobrovolné psychoterapeutické pomoci nejen lidem na Ukrajině, ale také Ukrajincům žijícím v Česku.

„Aktuálně je v našem seznamu přibližně padesát až šedesát dobrovolníků a každý den přibývají další,“ líčí Suchý.

Z Olomouckého kraje je podle odborníka zatím psychologů málo.

Adam Suchý Narodil se roku 1974 v Olomouci. Vystudoval nejprve žurnalistiku a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Olomouc. Původně pracoval na psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Olomouc, posledních 12 let vede svou vlastní praxi klinického psychologa a psychoterapeuta v Prostějově.

„Všichni naši dobrovolníci ale nabízejí pomoc online, což je alespoň nějaká možnost, jak vyřešit nedostatek psychologů v určitých regionech. Proto jsem se také zapojil, neboť když vidím statečnost ukrajinského prezidenta, přišlo by mi nepatřičné burcovat lidi k pomoci a sám zůstat stranou. Kromě toho ale existují další projekty, například Terapie.cz, kde je dalších zhruba 200 dobrovolníků.“

Odborníci jsou ve spojení s Ukrajinskou národní psychologickou asociací, která poskytuje tyto informace svým lidem. Dále o nich ví i krizový štáb, kontaktní místa, pracovní skupiny a další zainteresovaní.

„Informujeme také instituce a složky, které s uprchlíky pracují. Velkou moc má rovněž internet a sociální sítě. Kromě toho ti lidé přicházejí z civilizovaného světa, takže vědí, že se můžou ptát i na tento druh pomoci,“ upozorňuje.

Mnozí z dobrovolníků již s Ukrajinci pracují. „Většinou jsou to zatím lidé, kteří v Česku žijí, případně přišli za svými příbuznými. Ten největší nápor ale teprve přijde.“

Strach mají i Češi. V pořádku, ale nepřehánět

Podle Suchého uprchlíky nejvíce trápí strach o blízké a bezmoc. Objevuje se ale také vztek. „Nechápou, jak je možné, že v 21. století jeden člověk děsí celý svět,“ popisuje.

Podle něho nejvíc pomoci potřebují lidé, kteří si stihli sbalit kufr, šli kilometry pěšky, čekali hodiny na hranicích a přivezli je do země, kde nikoho neznají a nerozumí jazyku.

„Lidé, kteří během těch několika válečných dnů přišli o někoho blízkého. Jak jsem říkal, ti, kteří u nás mají příbuzné, mají tím pádem i zázemí, střechu nad hlavou, je o ně postaráno. Mají opěrné body. Takové štěstí ale bohužel zdaleka nemají všichni,“ upozorňuje.

Česko od Ukrajiny není daleko, takže se Češi začínají bát, co bude.

„Co zažíváme, je přirozený strach z reálného ohrožení, není to nic nenormálního. To je dobré si uvědomit. Dále si dopřát trochu mediální diety, opět jsme, stejně jako za covidu, přeinformovaní. A také více než kdy jindy ohrožovaní dezinformační válkou,”“naznačuje odborník.

„Je dobré zkusit se zaměřit na přítomnost. Co vidíte, když se teď rozhlédnete kolem sebe? To je vaše současná realita. Zbytek jsou představy a myšlenky. A nejlepším lékem na pocit bezmoci je nějaká akce, například právě nějaká forma pomoci Ukrajině. Bylo by ale dobré ji pokud možno koordinovat, což však není v době internetu nijak těžké.“