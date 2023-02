Žerty přerostly v šikanu místních. Děti ztratily sociální návyky, míní experti

Starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová se v říjnu obrátila na rodiče, aby promluvili se svými dětmi na téma nevhodného chování. O situaci město též informovalo policii.

„Mohlo to vypadat jako klukoviny, ale když se některým lidem děje obtěžování denně, hraničí to se šikanou. A když osmdesátiletému člověku bouchl dělobuch přímo u oken, částečně přišel o sluch. Rozumím tomu, že děti vymýšlejí různé věci, ale nemělo by to překročit nějakou únosnou mez,“ ohlédla se starostka za posledním čtvrtrokem.