Odborníci vítají konec sporů na kroměřížské psychiatrii, hrozil kolaps péče

„Teď snad naberou věci obrat. Pokud se skutečně změní vedení, není důvod k obavám,“ hodnotí vývoj třeba jesenický psychiatr Jaroslav Novotný z České psychiatrické společnosti.

„Jsem tudíž přesvědčen, že dostupnost psychiatrů a psychologů v Olomouckém kraji se nezhorší.“

Omezení péče v Psychiatrické nemocnici Kroměříž (PNKM) by byla velkým problémem, neboť lidé vyhledávají pomoc stále víc. Dotázaní psychologové a psychiatři stav přisuzují většímu počtu stresorů, například válce či zdražování, a také faktu, že léčba už není tolik tabuizovaná.

„Mám tu hrozný frmol,“ potvrzuje Novotný. Až do večerních hodin ordinuje i olomoucký psycholog Jiří Smejkal či psychoterapeut Michal Růžička.

„Nové klienty nepřijímám, žádostí je hodně a není kapacita to zvládat,“ uvedl již dříve druhý zmíněný.

„Bohužel, momentální situace v oblasti psychiatrie je taková, že by odchod lékařů v Kroměříži měl zásadní dopad. Je škoda, že se situace takto vyhrotila,“ říká olomoucký psycholog Lubomír Smékal.

O stažení výpovědí se bude jednat v červenci

Dopad by nastal v širším měřítku. PNKM má téměř 900 lůžek a ročně jí projde asi 4 500 pacientů. Slouží lidem ze Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje, kteří se zde léčí s depresemi, alkoholismem, závislostí na drogách, psychotickými onemocněními či schizofrenií, a to včetně malých dětí.

Hromadný odchod vedoucích lékařů by tak ohrozil zdravotní péči pro více než milion obyvatel.

„Jsme rádi, že budeme moci opět věnovat plnou pozornost naší práci, a hlavně péči o pacienty. Věříme, že se situace stabilizuje a že se nám podaří udržet dobrou pověst našeho zařízení, kterou Mgr. Polák svými vyjádřeními opakovaně pošpinil,“ napsali v pondělí lékaři z léčebny.

Definitivně jasno bude ale až příští měsíc. „O stažení výpovědí budeme jednat až s novým vedením po 1. červenci. Zatím pokračujeme v práci v běžném režimu,“ uvedla v úterý pro ČTK zástupkyně lékařů PNKM.

„Před týdnem jsem věřil, že krizovou situaci díky připraveným opatřením zvládneme. Měla však velkou dynamiku, proměňovala se každým dnem. Pevně doufám, že teď snímám tíhu nejistoty ze středního a nižšího zdravotnického personálu, pacientů a mladých lékařů, kteří jsou kvůli aktuální situaci v tenzi,“ vysvětlil Polák.

Příčinami byly zřejmě špatná komunikace i odpor ke změnám

Ten oznámil ministerstvu zdravotnictví svoji rezignaci v pondělí ráno. „Ten tlak bylo nutné ukončit,“ doplnil pro MF DNES.

Spolu s ním podali výpověď i další lidé z vedení jednotlivých úseků, s nimiž se o rezignaci radil. Jde o pět pracovníků – náměstkyně pro léčebně preventivní péči, pro kvalitu a pro strategický rozvoj, ekonomickou náměstkyni a provozně technického náměstka. Své rozhodnutí nechtěli veřejně komentovat.

Co způsobilo natolik vyhrocenou situaci v tak velkém zdravotnickém zařízení? Pravděpodobně šlo o kombinaci na jedné straně nepříliš dobré komunikace ohledně zaváděných změn novým vedením, na straně druhé zřejmě desítky let zažitého způsobu práce některých lékařů, kterým se novinky nelíbily.

„Mrzí mě, že se mi nepodařilo změnit to, co je zapotřebí,“ konstatoval Polák.

Vedení PNKM se dočasně ujme ředitel Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) Roman Havlík. „Agendou se bude zaobírat až od prvního července, do té doby je ve funkci stále současný ředitel,“ přiblížil mluvčí FNOL Adam Fritscher.

Ministr: Za ředitele Poláka se mnohé zlepšilo

Ministerstvo zdravotnictví chce také vytvořit tým odborníků, kteří navrhnou strukturu výběrového řízení i model dalšího fungování nemocnice. Vyhlášení konkurzu plánuje po letních prázdninách.

„Ta situace mne mrzí. Klíčové je, že vedení musí vždy dobře komunikovat s lékařským personálem. To se nepodařilo,“ komentoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, jenž do Kroměříže přijede v pondělí.

„Práce, kterou pan ředitel započal, musí pokračovat. Za jeho působení se mnohé zlepšilo,“ zhodnotil

Krize odstartovala na začátku května, kdy tři čtvrtiny primářů, psychiatrů a klinických psychologů poslaly na ministerstvo dopis, v němž zdravotníci kritizovali způsob řízení nemocnice Polákem, jenž se funkce ujal loni v lednu.

„Nikdo z nás ani z bývalých kolegů nepamatuje naši nemocnici v tak tristním odborném a lidském stavu,“ napsali mimo jiné.

Poukazovali též na to, že ředitel nepřiměřeně zasahuje do jejich odborné léčby a zavádí nové metody, aniž by o nich informoval primáře. Rovněž se jim nelíbilo, že prosazoval „sociální opatření na úkor zdravotní péče, autokratický styl řízení, opovrhování lékaři, vyhrožování i manipulace“.

Na konci května podalo výpověď 20 z celkem 39 lékařů a klinických psychologů, minulý týden je podpořilo 12 ze 16 mladých lékařů, kteří se v PNKM chystají k atestaci.