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Zaběhnuté psy z Olomouce už nebudou vozit jinam, nově se jich ujme místní útulek

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  12:20
Převoz psů z útulku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku do zařízení v...

Převoz psů z útulku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku do zařízení v Olomouci. (červen 2026) | foto: město Olomouc

Psi převezení v červnu 2026 z útulku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku do...
Převoz psů z útulku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku do zařízení v...
Psi převezení v červnu 2026 z útulku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku do...
Psi převezení v červnu 2026 z útulku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku do...
8 fotografií
Psí útulek v Olomouci má dvě desítky nových svěřenců. Nově se totiž stará také o zvířata nalezená v krajském městě. Poslední roky službu zajišťovalo zařízení v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku, a lidé, kterým se mazlíček ztratil, tak museli dojíždět. V olomouckém útulku se doposud starali například o psy zabavené z množíren nebo zvířata odchycená v okolních obcích.

V pondělí a úterý převezli olomoučtí strážníci do areálu letiště v městské části Neředín 22 psů odchycených dříve na území města. Skončilo tak období, kdy se zatoulaní psi vozili do útulku v Čechách pod Kosířem.

Majitelům, kterým se čtyřnohý miláček ztratí, se tak situace výrazně zjednoduší. V roce 2020 zařízení z Prostějovska vyhrálo výběrové řízení a uplynulých pět let tak museli majitelé zvířat z Olomouce dojíždět, což kritizovali jako nepraktické.

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„Strážníci městské policie i úředníci odboru životního prostředí magistrátu převoz rozdělili do dvou dnů a o všechny psy je dobře postaráno. Věřím, že i oni najdou brzy nový domov,“ uvedla primátorka Miroslava Ferancová (ANO).

Převoz psů z útulku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku do zařízení v Olomouci. (červen 2026)
Psi převezení v červnu 2026 z útulku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku do zařízení v Olomouci.
Převoz psů z útulku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku do zařízení v Olomouci. (červen 2026)
Psi převezení v červnu 2026 z útulku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku do zařízení v Olomouci.
8 fotografií

„Ke změně vede vyhodnocení poskytované služby, k níž měla veřejnost připomínky. Městská policie i nový dodavatel zajistí, aby byl pes zatoulaný na území města vrácen svému majiteli v nejkratším možném čase a v optimální kondici,“ vysvětlila Ferancová už na jaře.

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Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové Centrální evidence psů. „Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři, chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka. Ztracený pes bude identifikován a co nejrychleji se vrátí ke svému majiteli.

Po krátké karanténě bude možná adopce

„Snažíme se, aby převoz byl pro psy co nejméně stresový a především co nejrychlejší,“ uvedl při stěhování mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle. Ačkoli se žádný ze psů nechoval agresivně, nešlo podle něj o jednoduchou akci. Při převozu asistovali odborníci – odchytáři.

Kontakt na útulek

Útulek Ligy na ochranu zvířat Olomouc působí na adrese Neředín 726. Kontaktovat ho lze na telefonech 583 210 759 a 776 462 998.

„Nikomu se nic nestalo, ani zvířatům, ani lidem, takže převoz proběhl dobře. Odborníci nám přijeli pomoct, kdyby byl nějaký problém, a to až odněkud z Chebu. Naštěstí to ale nebylo potřeba,“ řekla vedoucí neředínského útulku Hana Dědochová.

„První dny jsou vždy náročné - kontrolovat zdravotní stav, zvážit, všechno zapsat a hlavně se pořádně seznámit. Projdou si kratičkou karanténou a pokud budou v pořádku, tak budou moct jít do adopcí,“ dodala Dědochová.

Smlouvu s městem na umisťování zaběhlých psů má útulek zatím na jeden rok.

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