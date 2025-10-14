Školáci prozradili, kde se v Olomouci necítí bezpečně. Poukázali na stovky míst

Lenka Muzikantová
  11:27
Rychle jedoucí a bezohlední řidiči, chybějící přechody i strach z obtěžování. Výzkum ukázal, kde se olomoučtí žáci necítí bezpečně. Nebezpečné situace vznikají kvůli množství aut i chodců u Základní a mateřské školy Svatoplukova v olomoucké části Řepčín.
Dopravní chaos u ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci

Dopravní chaos u ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci | foto: Filip Fojtík, MAFRA

5 fotografií

I to je důvod, proč se v okolí této školy necítí bezpečně více než třicet procent žáků, podobně jako děti v okolí škol Heyrovského, Mozartova, Dvorského a dalších. Vysoký dopravní provoz ale není jediný problém, kvůli kterému školákům při cestě do školy hrozí kolize.

Mamataxi způsobují školám problémy. Na jiné řešení však chybí infrastruktura

Jako nebezpečné vnímají i chybějící přechody či nepřehledné úseky, kdy se například kvůli nevhodně parkujícím autům nemohou pořádně rozhlédnout, než vstoupí do křižovatky. A problém jsou i bezdomovci, opilci a narkomani, kteří děti obtěžují.

Alarmující zjištění přinesl velký výzkum odborníků z Univerzity Palackého a olomouckého magistrátu. Přes tisíc olomouckých školáků ukázalo na 540 rizikových míst, které při cestě do školy vnímají jako hrozbu.

Data od tisícovky dětí

Projekt ve spolupráci s Kanceláří architekta města Olomouce navázal na dřívější šetření Bezpečná cesta do školy, které se v Olomouci uskutečnilo v letech 2019 a 2021.

„Nyní se nám podařilo získat data od 1 050 dětí napříč ročníky základních škol. Podněty, které školáci zaznamenali do mapy, se následně v kanceláři zabývali a posoudili je z hlediska jejich řešení,“ uvedl hlavní řešitel výzkumu Michal Vorlíček z Institutu aktivního životního stylu Fakulty tělesné kultury UP.

„Některé jsou již vyřešené, další byly předány kompetentním pracovištím. Jen čtyři procenta postřehů školáků byla označena za neřešitelná,“ sdělil Vorlíček.

Většina dětí chodí do školy pěšky

Z pětadvaceti oslovených základních škol se jich do projektu zapojilo 15, cílem bylo získat zpětnou vazbu od těch nezranitelnějších účastníků silničního provozu.

Z výsledků vyplynulo, že nadpoloviční většina žáků do školy chodí pěšky. Cesta jim většinou trvá do patnácti minut. Oproti předešlým letům však přibylo žáků, kteří se při cestě do školy necítí bezpečně.

„Jedná se o nárůst ze 13 na 17 procent a týká se hlavně žáků druhého stupně, kdy se v blízkosti školy necítí bezpečně téměř pětina z nich. V případě žáků prvního stupně se jedná o téměř čtvrtinu,“ vypočítal Martin Luňáček z odboru strategie a řízení olomouckého magistrátu.

Více než třetina žáků, stejně jako v posledním šetření uvedla, že je ohrozila rychle jedoucí auta. Druhou nejčetnější odpovědí bylo, že se děti bály vstoupit do silnice, protože před přechodem stálo auto znemožňující rozhled.

Stížnosti na bezohledné řidiče

„Na bezohledné řidiče přišlo 147 stížností z celkového počtu, 127 se týkalo chybějících přechodů. Více než 90 podnětů přišlo na obtěžující spoluobčany,“ popsal Luňáček.

Tyto podněty město předalo strážníkům a policistům, kteří se bezpečností v okolí škol zabývají. Pro policii i radnici je redukce bezdomovectví náročný úkol, protože problém se v ulicích města jen „přelévá“ a postihuje jak Horní a Dolní náměstí, tedy samotné centrum města, tak i lokality na periferii.

„Hlášení se objevila téměř ze všech koutů Olomouce a 99 procent z nich koresponduje s tím, co už policie monitoruje a nějakým způsobem řeší. Ať už se jednalo o lokalitu u hlavního nádraží, park Malého prince na Nové ulici, Janského ulici a zákoutí podél Velkomoravské ulice,“ přiblížil Luňáček.

Tradičními lokalitami bezdomovců zůstávají také téměř všechny olomoucké parky nebo frekventovaná třída 1. máje.

Úpravy značení a přechodů

Řadu podnětů už město řešilo v rámci vlastních opatření. „V uplynulém roce to byla například oprava Norské ulice, kde se na místech pro přecházení objevilo i vodorovné značení zakazující stání na nich,“ vyjmenoval náměstek primátora Tomáš Pejpek.

„Úprav se dočkaly přechody pro chodce v ulicích Havlíčkova a Krapkova a klíčová byla rekonstrukce křižovatky na Velkomoravské ulici u Zenitu nebo instalace radarů na měření rychlosti v Okružní ulici. Podmínky pro pěší se zlepšily i v Dělnické ulici,“ doplnil. Další úpravy jsou podle něj v plánu.

10. ledna 2024

„V delším časovém horizontu navážeme vybudováním přechodů v ulicích Svatoplukova a Wolkerova, urgentní je také vyřešit křižovatku Pražské ulice s Erenburgovou a v hledáčku máme Dolní Novosadskou nebo ulici Na Střelnici. Doufáme, že se tyto akce podaří co nejdříve zařadit do investičních plánů města,“ doufá Pejpek.

Už v listopadu a prosinci experti začnou s dalším sběrem dat od školáků. „Výzkum je unikátní, dává nám cenná data přímo od dětí, což je pro nás jako pro vedení města klíčové. Podněty dětí bereme vážně a využijeme je k tomu, abychom Olomouc učinili bezpečnější a přívětivější pro naše nejmladší obyvatele,“ uzavřel primátor Miroslav Žbánek.

Vstoupit do diskuse

12. října 2025  6:10

