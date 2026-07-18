Dělníci v posledních týdnech dokončili betonáže základů přelivné zdi. Záchytný profil vzniká v oblouku na pravém břehu Bečvy u Prosenic, sbírat bude převážně stromy a větve. Tvoří ho souběžné koryto oddělené od řeky zpevněnou dělicí zdí, které je na konci uzavřeno česlovou stěnou. Ta bude při povodňových situacích zachytávat plaveniny. Koryto zadrží naplavené dřevo či led už při průtocích od jednoleté povodně.
„Pokračují také práce na výstavbě prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již dokončena. Současně probíhají také práce na základech česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově,“ řekl v pátek investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.
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Rozběhnutou stavbu v květnu zpochybnili ochránci přírody. Podnětu se proto následně věnovala Česká inspekce životního prostředí, která v místě provedla kontrolu. Zaměřila se na dodržování zákonných ustanovení, zejména z hlediska možného ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů v lokalitě.
„Inspekce neshledala porušení právních předpisů a potvrdila, že stavba je realizována v souladu se zákonem. Jasně tak potvrdila správnost našeho postupu i postupu orgánů státní správy. Jsem rád, že se podařilo vyvrátit některá zavádějící či nepravdivá tvrzení, která se po zahájení stavby objevila ve veřejném prostoru,“ sdělil Bělaška.
Dodal, že investor při přípravách i provádění stavby zohledňuje požadavky na ochranu přírody v dotčené lokalitě.
Na inspekci se obrátila organizace Arnika. „Podle nás je projekt zbytečně tvrdým zásahem do řeky. Na asi 300 metrech toku vzniká opevněný břeh z betonu a kamene a práce probíhají i přímo v řece. To může ohrozit chráněné druhy, jako je ledňáček, vydra, bobr nebo vzácné ryby,“ uvedla v květnu, kdy požadovala důkladné posouzení šetrnějších variant.
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Rozhodnutí však vydali úředníci už v roce 2022 a opravný prostředek již nebyl možný.
Záchytný profil nad Přerovem u Prosenic navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách u Kazeta, na nábřeží Dr. E. Beneše a u tenisového areálu. „Po jeho realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně padesátileté povodně,“ řekla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Stavba začala v březnu a trvat má přibližně rok a půl. Osmdesátimilionové náklady uhradí z 85 procent ministerstvo zemědělství, o zbytek se rovným dílem rozdělí Přerov a Olomoucký kraj.