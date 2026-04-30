„Minulý týden v pátek jsme přijali oznámení o možném týrání psů v obci na Konicku. V současné době provádíme v dané věci šetření, zjišťujeme potřebné informace a další skutečnosti k tomu, abychom případ, který šetříme podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, řádně objasnili,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Policie podle ní spolupracuje s krajskou veterinární správou, jejíž pracovníci vyjeli stav zvířat prověřit.
„Zkontrolovali jsme fenu i její tři štěňata. Majitel nemá peníze, aby se o psy řádně postaral. Na základě darovací smlouvy jsou již štěňata v útulku a o fenu se bude starat sousedka, které podepsal darovací smlouvu,“ nastínila ředitelka krajské veterinární správy Hana Brázdová pro server Denik.cz, který na případ upozornil.
Zástupci útulku Voříšek, který sídlí v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku, na webu a sociálních sítích přiblížili stav zvířat.
|
„Odhalili tam čtyři zubožené, na kost vyhublé pejsky. Jednalo se o devítiletou fenečku křížence amstaf a její tři odrostlá devítiměsíční štěňata. Žili v naprosto nevyhovujících podmínkách,“ popsali s tím, že všichni psi měli být na místě úředně odebráni, ale majitel se jich nakonec sám vzdal.
„Bohužel jejich zdravotní stav není dobrý, teď je čeká léčba, klid a hlavně čas, aby se jejich tělíčka i duše mohly začít uzdravovat,“ dodali společně s prosbou o finanční podporu na provoz zařízení.