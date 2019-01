Řidička na mostě přibrzdila a dostala smyk, auto přepůlila o strom

Sedmapadesátiletá řidička felicie havarovala ještě za tmy v šest hodin ráno.

„Když přibrzdila na mostě, auto se dostalo do smyku, přejelo do protisměru a s protijedoucím vozem - také felicií - se čelně střetlo. Vlivem setrvačnosti pak pokračovalo mimo silnici, kde narazilo do stromu. Náraz oddělil zadní část vozu, která odlétla až na přilehlý pozemek, kde poničila plot,“ popsal prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

Devětačtyřicetiletému řidiči druhé felicie se podařilo včas zastavit na silnici. On i řidička se ale zranili a oba proto záchranná služba převezla do nemocnice.

Okolnosti nehody nyní vyšetřují policisté. Dechová zkouška na alkohol byla u obou šoférů negativní.

Škody se předběžně odhadují na 50 tisíc korun.

Na Prostějovsku to ovšem nebyla jediná nehoda, kdy auto dostalo smyk a narazilo do stromu. O necelé čtyři hodiny později se podobná havárie stala i na silnici spojující Vranovice-Kelčice a Vincencov, kde osmašedesátiletý řidič nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky.

„Na rovném úseku dostal smyk, vyjel vlevo mimo silnici a vůz bokem narazil do vzrostlého stromu, který přelomil a zůstal převrácený na boku,“ shrnul Kořínek.

Řidič utrpěl lehké zranění, se kterým ho záchranáři převezli do prostějovské nemocnice. Škoda je vyčíslena na 43 tisíc korun.

Za přestupek policisté dali motoristovi pokutu a kvůli špatnému stavu vozidla mu zabavili technický průkaz. Dechová zkouška na alkohol byla negativní.