Matka hodila miminem o zem, opatrovnice u soudu žádá pro dítě milion odškodného

Obžalovaná, jejíž jméno redakce neuvádí kvůli zákonem stanovené ochraně identity napadeného dítěte, podle spisu opakovaně zaútočila na svou plačící dceru 12. října loňského roku kolem poledne.

„Dítě zvedla z postýlky, chytla ho v oblasti boků a hodila s ním o zem,“ popsala čin státní zástupkyně Iveta Eichlerová.

Holčička dopadla na záda a uhodila se do hlavy. Dvaadvacetiletá matka jí následně ošetřila vzniklou bouli mokrým kapesníkem a poté, co dítě přestalo plakat, ho uložila zpět do postýlky. Když pak začalo plakat znovu, uhodila ho žena několikrát do obou tváří a pak mu hlavičkou bouchla o hranu postýlky. Holčička utrpěla vážné poranění hlavy.

Obžalovaná, jež se k činu přiznala, se k zahajovacímu jednání nedostavila, neboť je ve vysokém stadiu těhotenství a za necelý měsíc se jí má narodit druhé dítě. Opatrovnice dcery žádá kromě trestu i odškodné ve výši 1,1 milionu korun. Částka byla určena na základě znaleckého posouzení zranění, které dítě utrpělo.

Před útokem volala, že to doma nezvládá

Žena obžalovaná z těžkého ublížení na zdraví mohla uzavřít dohodu o vině trestu, která by znamenala pětileté vězení. Takový trest však považuje za nepřiměřený a snaží se dosáhnout podmínky.

Její zástupkyně apelovala na soud, aby přihlédl k tomu, že dotyčná trpí lehkou mentální retardací a měla složité dětství, v němž ji a její sestru týrala matka. Momentálně žena žije se svými prarodiči, otcem a strýcem.

S otcem obou jejích dětí žijí odděleně, stále ale udržují partnerský vztah. Napadenou dceru dostali do péče partnerovi rodiče, u nichž holčička stále zůstává.

Muž dnes u soudu vypověděl, že mu přítelkyně v den činu volala do práce a žádala ho, aby se vrátil, neboť to doma sama nezvládá. To však nemohl udělat, protože za něj nebyla náhrada. S péčí o dítě páru běžně pomáhali jeho rodiče, v té době však byli rozhádaní, takže se ten den na prosbu o pomoc nikdo neozval.

„Když jsem se vracel z práce, tak mi šly naproti. Malá měla bouli na hlavě a nateklé oči,“ řekl otec. Partnerka mu to podle něj vysvětlila tím, že jí holčička upadla. Odpoledne se oba rodiče s potomkem vydali společně na vyšetření do nemocnice, kde jim řekli, že taková zranění si holčička pádem způsobit nemohla.

Rodiče spoléhají na pomoc svých rodin

Partneři se poznali na střední škole, nejprve byli přátelé. „Je to pohodová a zábavná holka. Naši dceru má ráda a měla i předtím. Toho, co se stalo, lituje a byla by ráda, kdyby ji mohla zase vidět a pochovat si ji,“ shrnul muž. Na otázku, jestli u ženy někdy pozoroval známky lehké mentální retardace, odpověděl, že si nikdy ničeho nevšiml.

Uvedl také, že před tímto dnem zaznamenal jen jednou, že by se jeho partnerka chovala k dceři hrubě. A to, když ji hodila do kočárku. „Bylo to ale z malé výšky a do měkkého polštáře,“ podotkl.

Vypověděl také, že o obou dětech se předem bavili a plánovali je. „Finančně ji teď podporuju a kupuju věci pro dítě. Až se narodí, budu za nimi jezdit vždycky třeba na dvě tři hodiny a s něčím pomůžu,“ popsal plány do budoucna.

S prarodiči ženy totiž podle svých slov moc nevychází, a návrat do společné domácnosti proto zatím neplánují. Jedním z důvodů je i to, že se bojí, aby se incident neopakoval. Věří ale, že když jeho partnerka bude bydlet se svou rodinou, ta jí s péčí o novorozence pomůže, a nebezpečí tak dítěti nehrozí.

Státní zástupkyně spolu s opatrovnicí dcery dnes požádaly předsedu soudního senátu Romana Kafku, aby se do příštího jednání odbor sociálně-právní ochrany dětí kromě již narozeného potomka věnoval i tomu, jak je pečováno o nenarozené dítě. Soud se k případu znovu vrátí až v únoru kvůli čekání na porod a konec šestinedělí obžalované.