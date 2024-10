Vnuk kvůli třem tisícům brutálně zbil babičku, jako alibi předstíral svůj únos

Muž, který je nyní obviněn z loupeže a porušování domovní svobody, podle závěrů vyšetřování zaútočil na čtyřiasedmdesátiletou seniorku v sobotu ráno v rodinném domě na Prostějovsku.

„Oblečen do tmavého oblečení, maskován kuklou přes obličej a vybaven taktickými rukavicemi a nožem vnikl do domu, ve kterém žena spala. Nejprve ji skleněnou lahví udeřil do hlavy a poté několikrát do obličeje, až seniorka spadla na podlahu,“ popsal krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Pak podle něj agresor v surovém útoku pokračoval. Ženu škrtil, hlavou jí opakovaně praštil do kovové části židle a nakonec jí svázal ruce za zády. Při tom požadoval peníze.

„Vyhrožoval, že pokud je nedostane, pozabíjí členy její rodiny. Dále uvedl, že má v kufru auta svázaného jejího vnuka, kterého usmrtí. Žena mu poté ze strachu řekla místo, kde má uloženy peníze. Muž sebral nalezené tři tisíce korun, ženu rozvázal a přiložil jí nůž na krk se slovy, aby nekřičela. Poté z místa utekl,“ uvedl Hejtman.

Z věznice vyšel před rokem, už je zase zpět

Zraněné ženě posléze přivolal pomoc její zeť a záchranná služba ji ihned převezla do prostějovské nemocnice, kde jí museli lékaři okamžitě poskytnout neodkladnou péči. Případ si převzali krajští kriminalisté a už během soboty se jim podařilo pachatele identifikovat i vypátrat.

„Vnuk se na základě předložených důkazů k činu přiznal. Uvedl, že babičku přepadl sám, protože potřeboval peníze. Ty mezitím utratil za pervitin a v herních automatech,“ shrnul policejní mluvčí s tím, že muž měl v době zadržení pozitivní test na zmíněnou drogu.

„Obviněný byl v minulosti už třikrát odsouzen, z toho jednou za loupež. Naposledy byl z výkonu trestu propuštěn loni v říjnu a to na podmínku, která mu skončí až v říjnu příštího roku. Ve vězení si tehdy odpykával trest za křivé obvinění,“ doplnil Hejtman.

Státní zástupce na podnět kriminalistů podal návrh na vzetí muže do vazby, který soud odsouhlasil. Obviněnému hrozí další pobyt za mřížemi v délce pěti až dvanácti let.