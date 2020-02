Sedmákovi ujel na výletě vlak, tak šel pěšky. Spustil velkou pátrací akci

17:04 , aktualizováno 17:04

Škola, strážníci i policisté se zapojili ve středu na Prostějovsku do pátrání po pohřešovaném žákovi, který se ztratil během odjezdu na školní výlet. Ukázalo se, že hoch nebyl k nalezení proto, že po zmeškání odjezdu nešel zpět do školy či domů, ale vyrazil pěšky do sousední vesnice.