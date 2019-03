Doručovatel nestíhal, doma si nechal přes stovku zásilek

Podle policie přestal třiadvacetiletý muž řádně plnit své povinnosti loni v červnu a červenci.

„Nedoručil celkem téměř 150 kusů zásilek. K tomu se přiznal a vysvětlil to tím, že svou práci v rámci pracovní doby nestíhal, a proto si nedoručené zásilky nosil domů s úmyslem je doručit později,“ popsal prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

Ani to však muž neudělal a po stížnostech adresátů následovala zanedlouho výpověď. Nyní bývalý doručovatel čelí obvinění z trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv.

„Za to mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí pokuta, zákaz činnosti v oboru a také až pět let vězení,“ doplnil Kořínek.

Není to letos první podobný případ v regionu. V lednu policisté ze Šumperska obvinili mladou doručovatelku, která vyhazovala do kontejneru neotevřené dopisy či poukázky. Nedařilo se jí doručit je včas a bála se s nimi vrátit do depa. Desítek zásilek se tak postupem času raději zbavila, našli je až pracovníci v třídírně odpadu.

Minulý měsíc navíc tamní policisté obvinili také ženu, která zneužila své práce na pobočce, když si objednala na falešná jména cenné zboží a pak z balíků vybrala část obsahu.