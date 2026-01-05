Linka na výrobu paliva z odpadu v Prostějově má od kraje zelenou, lidé ji nechtějí

Autor: ,
  17:08
Olomoucký krajský úřad souhlasí se stavbou linky na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) v Prostějově. Plánovaná linka má ročně zpracovat až 80 tisíc tun především komunálního odpadu. Souhlasné stanovisko kraje je závazné pro navazující územní a stavební řízení. Společnost FCC ČR tak může pokračovat v přípravě projektu, k němuž má část obyvatel Prostějova výhrady.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Firma FCC ČR původně zamýšlela linku s kapacitou 50 tisíc tun energeticky využitelného odpadu ročně vybudovat ve svém areálu poblíž hlavního nádraží v Prostějově. Kvůli odporu obyvatel však projekt přesunula do průmyslové zóny v Kojetínské ulici a zároveň zvýšila roční kapacitu na 80 tisíc tun.

Většinu má tvořit směsný komunální odpad a objemný odpad z měst a obcí. Podle posudku zpracovaného pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) negativní vlivy výroby TAP z odpadu nepřesáhnou při dodržení stanovených podmínek zákonné limity.

Lidé v Prostějově s třídící linkou opět nesouhlasí. Zkolabuje doprava, bojí se

Krajský úřad v kladném stanovisku uvedl, že projekt nebude mít v této části Prostějova významný negativní dopad na kvalitu ovzduší, hlukovou situaci ani na veřejné zdraví a jeho vlivy budou převážně lokální. Linka má zpracovávat komunální a průmyslové odpady i zbytky z třídíren a vyrábět z nich TAP, které bude dodávat například do Teplárny Přerov či do firmy Cement Hranice.

Podle ekologického spolku Ajdony však zpracovatelská kapacita výrazně převyšuje potřeby Prostějova a povede k dovozu odpadu z jiných měst, přičemž původ odpadu nebyl v dokumentaci k projektu dostatečně uveden.

Město si v budoucnu musí odpady vyřešit samo

Krajský úřad v závazném stanovisku stanovil podmínky pro stavbu a provoz linky, které se týkají například dopravy, hluku, prašnosti a pachových látek. Denní dopravní zatížení nesmí překročit 78 přejezdů těžkých nákladních aut a provoz linky nesmí zvýšit dopravu v ulici Vrahovická a v navazujících ulicích.

Odpadoví premianti z Olomouckého kraje vsázejí na třídění, motivují i slevy

Součástí projektu mají být opatření ke snížení zápachu, například mlžící jednotky v zásobních boxech odpadů, a důsledné uzavření technologie v hale. Platnost závazného stanoviska je sedm let a může být na žádost investora prodloužena o dalších pět let.

Společnost FCC nejprve plánovala výrobu TAP v Biskupicích u Prostějova, kvůli odporu obyvatel a zastupitelstva ale od záměru upustila a zaměřila se na Prostějov.

Chystanou zpracovatelskou kapacitu linky na TAP nabídla firma FCC i prostějovské radnici, která odešla ze Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Tato krajská firma vlastněná samosprávami zajistí pro města a obce společnou likvidaci odpadu poté, co budou zpřísněny podmínky pro nakládání s odpady.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Auto na D35 zůstalo zaklíněné ve srázu. Rodina čekala na pomoc několik hodin

Havarované auto na dálnici D35 u Olomouce. (31. prosince 2025)

Několik hodin čekala na záchranu čtyřčlenná rodina včetně dvou dětí, která havarovala s osobním autem na D35 u Olomouce. Vůz sjel ze srázu k pilíři mostu a ze silnice nebyl vidět. Nehodu svědci...

Horská služba v Jeseníkách zachraňovala hochy v teniskách i další turisty

Botasky a tepláky na zasněženou Sněžku nepatří, upozorňuje Horská služba. (24....

Z jesenických hřebenů v pátek v podvečer dostávala horská služba šestici turistů, kteří uvázli poblíž Keprníku. Ve stejný den už měli její členové za sebou také záchranu dvou mladíků, kteří vyrazili...

Prodavačky nestíhají rovnat zboží, stojí se fronty v mrazu. Populární Lidl Outlet končí

Premium
Lidé brali v předposlední den provozu prodejnu Lidl Outlet útokem. Plné košíky...

Byl tu před Vánoci nakoupit dětem a vnoučatům dárky, zamířil sem i v úterý, aby se se svou oblíbenou prodejnou plnou extra slev rozloučil. Lidl Outlet totiž ve středu 31. prosince zavře a řetězec...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Muž se třemi zákazy řízení ujížděl až dvoustovkou, útěk zhatily i stopy ve sněhu

Muž se třemi zákazy řízení ujížděl ve městě až dvoustovkou

Velmi nebezpečnou jízdu předvedl v Olomouci a okolí řidič, který neměl za volant vůbec usednout, protože to má soudně zakázáno. Při snaze vyhnout se policejní kontrole několikanásobně překročil...

5. ledna 2026  16:07

Radnice v kraji už dostaly z padlé Sberbank zpět většinu uložených peněz

Stejně jako v dalších městech Česka zamířily v pátek 25. února 2022 i do...

Už jen na „drobné“ čekají obce a města z Olomouckého kraje, jež měly své peníze uložené v české odnoži ruské Sberbank. Ta přestala v Česku fungovat v roce 2022, jen pár dní poté, co Rusko zaútočilo...

5. ledna 2026  12:01

Zázrak i pohroma. Sylla v Olomouci září, brzdí ho však nepochopitelné blikance

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Fotbalistům olomoucké začíná Sigmy nepopulární zimní příprava před jarní částí Chance Ligy. Pauza skončila, je čas makat! Úmorné drily pod náročným trenérem Janotkou znamenají ještě větší obtížnost a...

5. ledna 2026  11:20

Přerov modernizuje školní jídelny, opraví další dvě na hraně životnosti

Jídelna v Kratochvílově ulici v Přerově prošla v létě 2025 rekonstrukcí.

Mnohonásobně lepší hygienické podmínky, lepší technické zázemí a také menší energetická náročnost. Město Přerov v novém roce zmodernizuje dvě školní jídelny - na Velké Dlážce a v ulici Za Mlýnem. „Už...

5. ledna 2026  5:58

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Vrah služek by dnes oběti hledal na internetu, líčí autor dalšího Hanáckého pitavalu

Premium
Policisté dopadli Huga Schenka v lednu 1884 přímo v jeho posteli.

Z Čech pod Kosířem na Prostějovsku až na vídeňskou šibenici to dotáhl sériový vrah služek a sňatkový podvodník Hugo Schenk. Jeho osud je nyní součástí 27 často dramatických příběhů z dějin zločinu a...

4. ledna 2026

Hokej je krásný i krutý. Olomouc ukončila s Libercem černou sérii, ukázal se Vitouch

Hráči Olomouce se radují z gólu do sítě Pardubic.

Olomouc ve svém prvním zápase roku 2026 porazila Liberec 5:3. Ve 37. kole hokejové extraligy se na Hané očekával souboj bratří Najmanů. Na Nový rok se však uskutečnil trejd, v rámci kterého se právě...

3. ledna 2026  9:50

Poražení roku 2025: Podvodník ztratil vilu i miliony, účetní kradla v obci. Stačilo! padlo

Ekonomka z Jindřichova na Šumpersku Jana Baslerova před Okresním soudem v...

Připravili se o střechu nad hlavou a ještě skončili ve vězení. Do něj zamířila i účetní z Jindřichova, která si roky užívala dovolených i luxusu z obecních peněz. Mezi poražené se po volbách zařadilo...

3. ledna 2026  7:59

Horská služba v Jeseníkách zachraňovala hochy v teniskách i další turisty

Botasky a tepláky na zasněženou Sněžku nepatří, upozorňuje Horská služba. (24....

Z jesenických hřebenů v pátek v podvečer dostávala horská služba šestici turistů, kteří uvázli poblíž Keprníku. Ve stejný den už měli její členové za sebou také záchranu dvou mladíků, kteří vyrazili...

2. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:37

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stop odpadové turistice. Před přespolními střeží popelnice kamerami, hrozí jim tresty

Premium
Kontejnery na odpady na jednom z mohelnických sídlišť už hlídá kamera.

Pod bedlivým dohledem kamer už nejsou jen frekventovaná náměstí, křižovatky nebo dětská hřiště. V Mohelnici na Šumpersku nově střeží i popelnice. Obyvatelům sídlišť v desetitisícovém městě totiž plní...

2. ledna 2026

Novoroční tragédie na Šumpersku, kriminalisté obvinili ženu z vraždy přítele

ilustrační snímek

Olomoučtí krajští kriminalisté objasnili v pátek první letošní vraždu, ke které došlo 1. ledna 2026 na Šumpersku. Z vraždy o pět let mladšího přítele obvinili dvaačtyřicetiletou ženu. Hrozí jí trest...

2. ledna 2026  12:26,  aktualizováno  12:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.