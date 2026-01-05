Linka na výrobu paliva z odpadu v Prostějově má od kraje zelenou, lidé ji nechtějí

Firma FCC ČR původně zamýšlela linku s kapacitou 50 tisíc tun energeticky využitelného odpadu ročně vybudovat ve svém areálu poblíž hlavního nádraží v Prostějově. Kvůli odporu obyvatel však projekt přesunula do průmyslové zóny v Kojetínské ulici a zároveň zvýšila roční kapacitu na 80 tisíc tun.
Většinu má tvořit směsný komunální odpad a objemný odpad z měst a obcí. Podle posudku zpracovaného pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) negativní vlivy výroby TAP z odpadu nepřesáhnou při dodržení stanovených podmínek zákonné limity.
Krajský úřad v kladném stanovisku uvedl, že projekt nebude mít v této části Prostějova významný negativní dopad na kvalitu ovzduší, hlukovou situaci ani na veřejné zdraví a jeho vlivy budou převážně lokální. Linka má zpracovávat komunální a průmyslové odpady i zbytky z třídíren a vyrábět z nich TAP, které bude dodávat například do Teplárny Přerov či do firmy Cement Hranice.
Podle ekologického spolku Ajdony však zpracovatelská kapacita výrazně převyšuje potřeby Prostějova a povede k dovozu odpadu z jiných měst, přičemž původ odpadu nebyl v dokumentaci k projektu dostatečně uveden.
Město si v budoucnu musí odpady vyřešit samo
Krajský úřad v závazném stanovisku stanovil podmínky pro stavbu a provoz linky, které se týkají například dopravy, hluku, prašnosti a pachových látek. Denní dopravní zatížení nesmí překročit 78 přejezdů těžkých nákladních aut a provoz linky nesmí zvýšit dopravu v ulici Vrahovická a v navazujících ulicích.
Součástí projektu mají být opatření ke snížení zápachu, například mlžící jednotky v zásobních boxech odpadů, a důsledné uzavření technologie v hale. Platnost závazného stanoviska je sedm let a může být na žádost investora prodloužena o dalších pět let.
Společnost FCC nejprve plánovala výrobu TAP v Biskupicích u Prostějova, kvůli odporu obyvatel a zastupitelstva ale od záměru upustila a zaměřila se na Prostějov.
Chystanou zpracovatelskou kapacitu linky na TAP nabídla firma FCC i prostějovské radnici, která odešla ze Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Tato krajská firma vlastněná samosprávami zajistí pro města a obce společnou likvidaci odpadu poté, co budou zpřísněny podmínky pro nakládání s odpady.