Prostějovská opozice chtěla diskusi o pozemcích pro zeleň, koalice odmítla

S návrhem zařadit na program jednání bod s názvem Výkup pozemků pro zelený pás na jihu města přišel člen opozice Petr Ošťádal.

„Měl by tvořit protiváhu biokoridoru Hloučela a je s ním počítáno v územním plánu. Je také v souladu s Akčním plánem zlepšování kvality ovzduší a Akčním plánem Strategie rozvoje zeleně, které město už dříve schválilo. Tento pás však zůstává pouze na papíře hlavně kvůli tomu, že pozemky, jež by se mohly zelenat, nepatří městu,“ argumentoval Ošťádal, proč je třeba o celé věci začít mluvit a nastartovat výkupy půdy.

Koalice ANO, ODS a ČSSD však žádnou diskusi nepřipustila. Zastupitelé z těchto stran opoziční návrh jednohlasně smetli ze stolu.

Primátor Prostějova František Jura řekl, že město má zpracovanou koncepci zeleně, která je velmi dobrá, a v současné době do této koncepce doplňuje i některé připomínky z řad opozice.

„Je mi jedno, kdo který návrh přinese, pokud je ku prospěchu občanů. Na druhou stranu jsem očekával, že si budeme věci říkat tak, abychom se s nimi mohli seznámit, probrat je v radě města, a pak konzultovat s vámi,“ objasnil svůj postoj primátor.

Město dosud nevykoupilo ani metr půdy, kritizuje opozice

Opoziční zastupitel Petr Kapounek však připomněl, že návrh na výkup pozemků pro zelený pás na jihu města rozhodně není novinkou.

„Byl tu již minule, a abychom o něm mohli diskutovat, bylo by lepší tento bod zařadit na program,“ přimlouval se Kapounek. Náměstek primátora Jiří Pospíšil nakonec prohlásil, že město už podobný materiál připravuje.

Zelený pás na kraji Prostějova by se podle Ošťádala mohl táhnout od výpadovky na Brno na západ podél Krasic a Čechovic až k Domamyslicím. V celé lokalitě je zatím pouze jedna alej, jinak jsou zde jen vyprahlá pole a prašné polní cesty. Plán města na stavbu jednoho malého parku podle něho situaci nezachrání.

Kromě toho Ošťádal také poznamenal, že město zde doposud nevykoupilo ani metr půdy.

„Stačilo tento bod zařadit na program, ale je vidět, že radnice se o tom vůbec nechce bavit. V diskusi mohli bez problémů říct, my už výkupy pro jižní pás zeleně chystáme, rozjíždíme to tady, tady a tady, ale zřejmě se diskuse někomu nehodí. Mohli jsme se o tom pobavit, ale z nějakého důvodu je to problém,“ konstatoval Ošťádal.

V žebříčku zeleně ve městech skončil Prostějov na chvostu

Boj za více zeleně je ovšem v Prostějově sisyfovským úsilím už roky. Podle žebříčku, který před časem sestavil Český rozhlas na základě analýzy Evropské agentury pro životní prostředí, je přitom Prostějov se 7,14 procenta zeleně na svém území mezi šedesátkou měst na 53. místě.

Město navíc leží v kotlině, takže se zde drží zplodiny a polétavý prach a Prostějov tak patří k jednomu z nejznečištěnějších míst v České republice. Pravidelně je na seznamu stanic s nejvyšším počtem dní s nadlimitními koncentracemi prachu.

Podle expertů by právě více zeleně pomohlo, obyvatelé a ochránci přírody si však permanentně stěžují na to, že zdejší radnice naopak bezhlavě a nepromyšleně stromy kácí. Naposledy město nechalo vykácet vzrostlé stromy při nedávno zahájené rekonstrukci výpadovky na Plumlov. Dříve alespoň trochu zelená ulice je dnes zcela pustá.

„Z jakého důvodu kácíte stromy v ulici Kapitána Nálepky ve Vrahovicích? Na jaře, když stromy kvetly, to byla nejkrásnější ulice ve městě, a vy teď všechno vykácíte? Proč? Vždyť vzrostlé stromy jsou pro město tak strašně důležité. Prostějovská radnice ovšem dělá vše, aby se jich zbavila,“ napsala před časem na radnici jedna z rozčílených obyvatelek Vrahovic.

„To, že provedete náhradní výsadbu někde na okraji města, lidem ve Vrahovicích pěkné prostředí neudělá,“ dodala. Na kácení stromů si lidé stěžovali také v Komenského či Netušilově ulici.

Město se hájí tím, že ve Vrahovicích šlo o obnovu stromořadí. „V této části se nacházelo 21 třešní pilovitých a dvě slivoně domácí, které se v rámci obnovy nahradí jiným vhodným druhem. Podle hodnocení odborné firmy se jednalo o dřeviny s výrazně zhoršeným zdravotním stavem, sníženou vitalitou a infekcí kosterního větvení,“ sdělila mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

„Nová výsadba bude provedena až po vytyčení všech sítí. Kácení bylo povoleno odborem životního prostředí,“ doplnila.