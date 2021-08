Saudkova výstava přinesla v Prostějově rekordní návštěvnost

Jen za první dva měsíce výstavu navštívily dva tisíce lidí. „Na Prostějov je to neuvěřitelné číslo, tak velký zájem mě velmi mile překvapil. Ale je to opravdu něco exkluzivního, něco, co tady ještě nikdy nebylo a pravděpodobně už nebude,“ popisuje prostějovský galerista Jindřich Skácel, který Saudkovo dílo představuje.

Skácel si vybral expozici Jana Saudka jako narozeninový dar k desátému výročí své Galerie umění.

„Beru to jako vyvrcholení mé práce. Na výstavě jsme pracovali dva roky, mnohdy to nebylo jednoduché, ale myslím, že výsledek stojí za to,“ vysvětluje.

„Výstava zahrnuje černobílé, sépiové i kolorované snímky s oprýskanou zdí, která je pro Saudkovu fotografii typická. Jde o díla od 60. let až po přelom tisíciletí,“ říká kurátorka Kamila Husaříková.

„Kromě fotografií jsme získali také tři obrazy. Jan Saudek se totiž nyní věnuje především malbě, tematicky však stále v duchu svých fotografií, opět pracuje se ženským tělem,“ dodává.

Skácel doplňuje, že udělali průřez jeho tvorby, ale schválně vybrali ty decentnější fotografie, aby výstavu mohla navštívit i mládež.

Místní fotografové vzdali Saudkovi hold akty

Původně měla být expozice v hlavní budově Muzea a galerie na náměstí, ale tam se nápad na extravagantní výstavu zaměstnancům nelíbil, proto se hledal náhradní prostor.

„Naštěstí jsme zajistili prostory židovského muzea Špalíček a vzhledem k tomu, že Saudek je po otci poloviční žid, se to tak hezky nakonec sešlo. Navíc je v prostorách, kde se výstava nachází, nainstalované nové osvětlení a díky tomu, to vypadá fakt skvěle,“ líčí galerista.

Součástí výstavy je také přehlídka fotografií aktů desítky prostějovských autorů, kteří svým dílem vzdávají legendárnímu fotografovi poctu.

„Jde o pětadvacet fotografií aktů místních fotografů, kteří vzdali poctu Janu Saudkovi. Myslím si, že je unikátní, že jsou pod jednou střechou s Janem Saudkem. Lidé tak alespoň můžou porovnat rozdíly a sami přijít na to, co se jim líbí ze všeho nejvíc,“ doplňuje Jindřich Skácel.

Expozice s názvem Fenomén Saudek je otevřená denně kromě pondělí od půl desáté dvanácti a poté od třinácti do sedmnácti hodin, a to do 5. září. Plné vstupné je 80 korun, snížené poloviční.