Výstava odhalí, čím se bavili naši předci. Jak hračky ovlivnil vynález páry?

  4:56
Od luxusních autíček a letadel až k deskovým hrám našich předků. Muzeum a galerie v Prostějově láká nadšence do Galerie Špalíček v Uprkově ulici na letní výstavu Technické hračky a vynálezy. Zájemci si mohou prohlédnout hračky inspirované převratnými vynálezy své doby, k vidění jsou třeba modely parních strojů. Výstava potrvá do 14. září.

Nahlédnout je možné i do někdejšího školního světa díky fyzikálním, chemickým či elektromagnetickým modelům a dalším výukovým pomůckám.

Prostějovská expozice přibližuje dobu, kdy elektřina, automobily i létání představovaly převratné novinky a kdy technika začala ovlivňovat nejen průmysl.
Prostějovská expozice ukazuje dobové hračky.
Prostějovská expozice ukazuje dobové hračky.
Výstavu dobových hraček si užijí i menší návštěvnici.
„Špalíček bude o prázdninách ve znamení her a hraček,“ uvádí výstavu Veronika Hrbáčková, ředitelka Muzea a Galerie v Prostějově. „Využili jsme nabídku zapůjčení soukromé sbírky hraček od manželů Pecháčkových z Rychnova nad Kněžnou,“ pokračuje Hrbáčková.

Otevírací doba
Galerie Špalíček

úterý až neděle
9:30-12:00, 13:00-17:00
Vstupné:
60 Kč, snížené 30 Kč

Expozice přibližuje dobu, kdy elektřina, automobily i létání představovaly převratné novinky a kdy technika začala ovlivňovat nejen průmysl, ale i každodenní život, a to včetně dětského světa.

Vedle historických vynálezů ukazuje výstava i výukové pomůcky využívané ve školách. Od fyzikálních a chemických přístrojů po elektromagnetické modely. Zvláštní pozornost je věnována hračkám inspirovaným technickými zázraky své doby.

Návštěvníci si mohou prohlédnout modely parních strojů, aut, letadel i vláčků, které napodobovaly skutečné vynálezy. Zatímco luxusní technické hračky byly výsadou bohatých rodin, stavebnice, naučné hry a kreativní sady byly dostupnější alternativou, která rozvíjela dětskou fantazii i technické dovednosti.

Ozzy forever. Prostějovský malíř zvěčnil slavného zpěváka na zdi vedle Beatles

Pro nejmenší návštěvníky připravilo muzeum také velkou interaktivní kuličkovou dráha. Na výstavu mohou zájemci zavítat každý den kromě pondělí, vstupné pro dospělé stojí 60 korun.

