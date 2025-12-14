Nejvyšší nároky musely splnit dva kusy, které nahradí opotřebené výhybky na velkém zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního (VUZ) ve Velimi.
Jízda rychlostí okolo 200 kilometrů v hodině je tu běžná záležitost, ovšem protože jde o uzavřenou testovací dráhu, lze zde dosahovat až 230 kilometrů v hodině, což na běžných tratích není možné. Přesná geometrie a precizní dílenské zpracování výhybek jsou proto extrémně důležité.
„Zkušební okruh VUZ je laboratoří evropské železnice. To, že se zde dlouhodobě provozují naše výhybky, je pro nás výjimečnou referencí,“ vyzdvihl obchodní ředitel DT – Výhybkárny a strojírny Dušan Kadlec.
Druhou významnou zakázkou jsou dodávky výhybek pro modernizovanou trať Brno – Kojetín – Přerov, kde se do budoucna počítá s jízdou vlaků rovněž až „dvoustovkou“.
Do roku 2028 bude pro tuto stavbu postupně dodáno celkem 34 výhybek, z toho 13 umožňujících právě průjezd vysokou rychlostí. První čtyři čeká montáž na místo ještě v průběhu tohoto měsíce.
„Tento projekt je důležitým krokem k tomu, aby české tratě byly připraveny na novou úroveň kvality a komfortu přepravy cestujících. Zároveň jde o ověření připravenosti tuzemských dodavatelů a zhotovitelů zajistit jejich výstavbu s využitím moderních technologií,“ podotkl generální ředitel prostějovských strojíren Marek Smolka.
DT – Výhybkárna a strojírna je předním výrobcem železničních a tramvajových výhybek, kolejových konstrukcí a dalších specializovaných zařízení pro kolejovou dopravu. V oboru má téměř sedmdesátiletou tradici a dodává nejen na domácí trh, ale i do více než 30 zemí světa. Letos to bylo například do Německa, Itálie, Velké Británie, Portugalska či Kanady.
8. září 2025