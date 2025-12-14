Prostějovské strojírny posílají první výhybky pro rychlotrať i okruh ve Velimi

Dvěma zakázkami pro klíčové stavby české železniční infrastruktury se pyšní prostějovská DT – Výhybkárna a strojírna. V uplynulých dnech zamířilo na místa svého určení několik výhybek, jež musejí zvládnout průjezd vlaku rychlostí 200 až 230 kilometrů v hodině.
Z Prostějova zamířily v uplynulých dnech na místo určení výhybky projektované na rychlost vlaků 200 až 230 kilometrů v hodině. | foto: DT – Výhybkárna a strojírna Prostějov

Nejvyšší nároky musely splnit dva kusy, které nahradí opotřebené výhybky na velkém zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního (VUZ) ve Velimi.

Jízda rychlostí okolo 200 kilometrů v hodině je tu běžná záležitost, ovšem protože jde o uzavřenou testovací dráhu, lze zde dosahovat až 230 kilometrů v hodině, což na běžných tratích není možné. Přesná geometrie a precizní dílenské zpracování výhybek jsou proto extrémně důležité.

„Zkušební okruh VUZ je laboratoří evropské železnice. To, že se zde dlouhodobě provozují naše výhybky, je pro nás výjimečnou referencí,“ vyzdvihl obchodní ředitel DT – Výhybkárny a strojírny Dušan Kadlec.

Druhou významnou zakázkou jsou dodávky výhybek pro modernizovanou trať Brno – Kojetín – Přerov, kde se do budoucna počítá s jízdou vlaků rovněž až „dvoustovkou“.

Ze železnice mezi Kojetínem a Přerovem zmizí přejezdy, vlaky pojedou dvoustovkou

Do roku 2028 bude pro tuto stavbu postupně dodáno celkem 34 výhybek, z toho 13 umožňujících právě průjezd vysokou rychlostí. První čtyři čeká montáž na místo ještě v průběhu tohoto měsíce.

„Tento projekt je důležitým krokem k tomu, aby české tratě byly připraveny na novou úroveň kvality a komfortu přepravy cestujících. Zároveň jde o ověření připravenosti tuzemských dodavatelů a zhotovitelů zajistit jejich výstavbu s využitím moderních technologií,“ podotkl generální ředitel prostějovských strojíren Marek Smolka.

DT – Výhybkárna a strojírna je předním výrobcem železničních a tramvajových výhybek, kolejových konstrukcí a dalších specializovaných zařízení pro kolejovou dopravu. V oboru má téměř sedmdesátiletou tradici a dodává nejen na domácí trh, ale i do více než 30 zemí světa. Letos to bylo například do Německa, Itálie, Velké Británie, Portugalska či Kanady.

8. září 2025

Zprávy z dráhy

Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Policie ve čtvrtek zasahovala ve Fakultní nemocnici Olomouc. Evropský žalobce řekl, že jde o podezření na poškození finančních zájmů Evropské unie. V archivu si kriminalisté vyžádali dokumentaci k...

11. prosince 2025  17:47

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Bardotka společnosti Rail System v čele vánočního vlaku

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  11. 12. 17:05

