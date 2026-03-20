Násilnou smrt u nákupního centra řeší policie jako vraždu, obětí je senior

  9:14aktualizováno  10:00
Jako trestný čin vraždy vyšetřují zatím kriminalisté násilnou smrt u nákupního centra v Prostějově. Podle zatím dostupných informací tam ve čtvrtek po poledni mladý muž napadl seniora a ten na místě zemřel.

„Případem se zabývají olomoučtí krajští kriminalisté, kteří čin prověřují pro podezření z vraždy. Se zadrženým šestadvacetiletým mužem z Prostějovska provádí úkony trestního řízení, obětí byl pětašedesátiletý muž z Prostějova,“ uvedla policie ráno na sociální síti X. Kriminalisté zatím muže neobvinili.

Na místě zasahovaly také dvě posádky záchranné služby. „Ošetřily celkem tři pacienty. Dva měli po potyčce lehčí zranění, především oděrky, a byli převezeni na chirurgickou ambulanci prostějovské nemocnice,“ nastínila mluvčí krajské záchranky Lucie Mikisková.

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden na následky utrpěných zranění na místě zemřel.
„Třetí pacient utrpěl těžké poranění hlavy s velkou ztrátou krve. S jeho resuscitací začali policisté, kteří byli na místě první, poté v ní pokračovala naše posádka. Bohužel přes veškerou snahu se vzhledem k rozsahu utrpěných zranění muže nepodařilo zachránit,“ dodala.

Potyčka se strhla po poledni u nákupního centra Zlatá Brána v jedné z ulic vedoucích z hlavního prostějovského náměstí. Pracovník centra, který si nepřál uvést jméno, ve čtvrtek vpodvečer iDNES.cz sdělil, že na místě došlo ke rvačce.

Co přesně se stalo, zatím není jasné, mezi pracovníky centra kolovalo hned několik verzí toho, co se stalo – od ubití oběti popelníkem či tyčí, jemuž předcházela hádka, až po pobodání ženy cizincem.

Policie doposud bližší podrobnosti nesdělila. „V Prostějově prověřujeme fyzické napadení, při němž jedna osoba utrpěla zranění, kterému i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla. V této souvislosti jsme zadrželi jednu osobu. Přesné okolnosti zjišťujeme,“ uvedla ve čtvrtek pouze na síti X.

Pokud by se kvalifikace činu nezměnila, šlo by letos v regionu už o čtvrtou vraždu nebo pokus o ni. Naposledy v polovině února osmatřicetiletý muž v Šumperku bodl nožem do krku taxikářku, žena později zemřela v nemocnici. Loni byl počet vražd a pokusů o ně rekordní, jejich počet se zastavil na patnácti.

Násilnou smrt u nákupního centra řeší policie jako vraždu, obětí je senior

