Bude tu smetiště, vadí části Prostějovanů plán zdvojnásobit provoz vrakoviště

Ondřej Zuntych
  11:17
Nesouhlas části obyvatel vyvolal plán firmy provozující vrakoviště za prostějovským vlakovým nádražím zdvojnásobit kapacitu. Lidé, kteří se obávají zvýšeného hluku a znečištění, teď mají možnost podávat námitky. Současně vedení radnice odmítá nařčení opozice, že k projektu mlčí a odkazuje na zákonem daný postup, kdy jeho vyjádření teprve přijde na řadu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Vrakoviště má výhodnou polohu hned za hlavním nádražím. Pozemky patří firmě TSR Czech Republic, která zamýšlí zvednout zpracovatelskou kapacitu zařízení ze současných 30 tisíc tun ročně na 60 tisíc tun. I nadále se tu budou likvidovat také staré vagony, u těch má být kapacita devět tisíc tun.

S ohledem na ohlášený šestnáctihodinový provoz areálu po většinu týdne se plánovaných 60 tisíc tun zdá místním lidem už příliš. Na sociálních sítích padají komentáře jako „nechceme mít z města smetiště“ nebo „jeden velký hnus generující hluk a prach“.

Podle firmy nic takového nehrozí. „Veškeré změny budou realizovány v hranicích stávajícího areálu provozovny. U technologie zpracování odpadů je předpokládáno splnění kritérií nejlepších dostupných technik. Při dodržování provozní a technologické kázně v průběhu modernizace a vlastního provozu posuzovaného záměru nedojde k žádnému výraznému ovlivnění obyvatel,“ stojí v oznámení chystané modernizace.

Krajský úřad nyní zahájí takzvané zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

„Město Prostějov vnímá, že záměr společnosti může u části veřejnosti vyvolávat obavy, zejména z hlediska hluku, prašnosti a celkové zátěže území. Právě proto považujeme za důležité, aby byl posouzen v odpovídajícím rozsahu a aby byla případná ochranná a kompenzační opatření jasně nastavená a kontrolovatelná,“ řekl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Kritici mluví o možném porušení územního plánu

Například opoziční hnutí Na rovinu! by bylo raději, kdyby firma provoz nezvětšovala. „Je otázkou, zda záměr vyhovuje platnému územnímu plánu, podle něhož by měla být lokalita použita především pro nerušivou výrobu a služby, sklady a čisté inovační technologie a technologická centra,“ argumentuje v prohlášení na svém facebookovém profilu.

„Teď probíhá EIA (zkratka pro proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pozn. red.), soulad s územním plánem bude závazně prověřován až následně v navazujících řízeních. Pokud by záměr neprošel už přes EIA nebo by byly stanoveny podmínky, které není možné splnit, nelze v procesu povolení pokračovat,“ podotkl k tomu Jiří Pospíšil, náměstek primátora Prostějova.

Odpadoví premianti z Olomouckého kraje vsázejí na třídění, motivují i slevy

Námitky opozice, že město k projektu mlčí, odmítl. Odkazuje na to, že řízení vede krajský úřad, jenž informace sděluje na své úřední desce a v informačním systému EIA.

„Magistrát záměr obdržel jako účastník procesu a připravil své vyjádření v zákonné lhůtě, v tomto případě do 21. ledna. Současně platí, že investorem a žadatelem v řízeních je vždy oznamovatel, tedy firma, nikoli město,“ sdělil náměstek.

Zmíněný termín platil i pro případné námitky obyvatel. „Představte si, že součástí vašeho každodenního života je neustálý rachot překladačů, pípání a hluk. A to i ve chvílích, kdy si chcete odpočinout či spát u otevřeného okna,“ varovala opoziční zastupitelka Jana Jílková (Na rovinu!).

Protesty i proti lince na výrobu paliva z odpadu

Pokud se projekt dostane v posuzovacím procesu dál, chce firma s rozšiřováním kapacity vrakoviště začít v únoru a skončit v prosinci. Hluk z provozu, v němž vznikne třeba hala pro demontáže či hala barevných kovů, má být přijatelný. Zároveň vzrostou koncentrace škodlivin, nicméně za hranicemi areálu nemají podle propočtů překračovat stanovené limity. Objekty navíc dostanou zelené střechy.

„K ochraně okolní zástavby před hlukem a prachem bude podél hranic částí areálu realizována výsadba stromů se širokou korunou,“ stojí mimo jiné v dokumentu, jenž zmiňuje i výsadbu podél příjezdové cesty. „Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy,“ uvádí pak stručné shrnutí.

Nenechavci drancují kontejnery s obnošenými oděvy, poničili desítky nádob

V Prostějově nejde o jediný průmyslový projekt vyvolávající velký rozruch. Ten doprovází i plán na vybudování linky pro zpracování odpadu, jež má být od vrakoviště vzdálená jen zhruba kilometr.

Stojí za ním společnost FCC, která nejprve chtěla vyrábět tuhá alternativní paliva (TAP) z odpadu v nedalekých Biskupicích, kvůli odporu obyvatel a zastupitelstva od toho však upustila a zaměřila se na Prostějov.

Nynější projekt v průmyslové zóně Kojetínská má mít roční zpracovatelskou kapacitu 80 tisíc tun. Většinu by tvořil směsný komunální a objemný odpad z měst a obcí. Linka má zpracovávat komunální a průmyslové odpady i zbytky z třídíren a vyrábět z nich TAP, která bude dodávat například do přerovské teplárny či cementárny v Hranicích.

Krajský úřad v prosinci vydal kladné stanovisko, v němž uvedl, že projekt nebude mít v této části Prostějova významný negativní dopad na kvalitu ovzduší, hlukovou situaci ani na veřejné zdraví a jeho vlivy budou převážně lokální.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Výhrůžka na adresu prezidenta. Frustrovaný člověk dal průchod emocím, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

V souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji policisté prověřují nevhodný komentář k článku uveřejněný na sociální síti. Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska zadrželi. Je...

OBRAZEM: Ledové království Fernstädtové. Fandila jí i parta ve vlajkových overalech

Anna Fernstädtová.

Rozdávala úsměvy, mávala českým fanouškům. Česká královna ledového koryta, skeletonistka Anna Fernstädtová, v pátek závodila naposledy před zimní olympiádou. V příhraničním německém Altenbergu, který...

Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli....

Motivování lékařů i doprava. Pavel chválí kraj také za řešení benzenové havárie

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

V Olomouckém kraji to klouže. Srazilo se několik aut, na ledovce uvázl autobus

Nehoda mezi obcemi Hněvotín a Lutín na Olomoucku, kde se střetlo osm aut. (23....

Maximálně opatrní by v pátek měli být řidiči při cestách v Olomouckém kraji. Kromě Šumperska, kde začalo mrholit časně ráno, hlásí problémy kvůli ledovce řidiči také na Olomoucku a Prostějovsku....

23. ledna 2026  9:01,  aktualizováno  11:21

Bude tu smetiště, vadí části Prostějovanů plán zdvojnásobit provoz vrakoviště

Ilustrační snímek

Nesouhlas části obyvatel vyvolal plán firmy provozující vrakoviště za prostějovským vlakovým nádražím zdvojnásobit kapacitu. Lidé, kteří se obávají zvýšeného hluku a znečištění, teď mají možnost...

23. ledna 2026  11:17

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  23. 1. 10:51

Pavel navštívil přerovskou Meoptu, ptal se na budoucnost perspektivní výroby

Prezident Petr Pavel navštívil přerovskou Meoptu. (23. ledna 2026)

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Páteční program prezident v 9:00 zahájil návštěvou přerovské Meopty, která je jednou z největších a technologicky...

23. ledna 2026,  aktualizováno  10:12

Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli....

22. ledna 2026  19:38,  aktualizováno  20:38

Motivování lékařů i doprava. Pavel chválí kraj také za řešení benzenové havárie

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

22. ledna 2026  4:54,  aktualizováno  18:51

Výhrůžka na adresu prezidenta. Frustrovaný člověk dal průchod emocím, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

V souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji policisté prověřují nevhodný komentář k článku uveřejněný na sociální síti. Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska zadrželi. Je...

22. ledna 2026  11:28,  aktualizováno  18:31

Evita v rockové úpravě dojme Olomouc, divadlo připravilo velkolepé představení

Moravské divadlo připravilo muzikál Evita.

Nevšední zážitek čeká milovníky muzikálu v olomouckém divadle. V pátek se v premiéře představí rocková opera Evita, která je často nazývána muzikálem muzikálů. V jeden okamžik se na jevišti objeví...

22. ledna 2026  12:59

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:37

Do Jeseníků výtvarníka přivedla náhoda, pak stvořil ikonickou sochu

Nejznámějším dílem Jiřího Jílka je socha Skřítek, která je umístěna na jednom z...

Horské sedlo Skřítek v Jeseníkách si už dnes nelze představit bez ikonické sochy pohádkové bytosti. Skřítek na Skřítku je dílem významného sochaře a milovníka poezie Jiřího Jílka, kterého se nyní...

21. ledna 2026  16:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Muž se zákazem řízení naháněl autem příbuzného, vjel kvůli tomu i na chodník

Incident v Přerově

Dramatická scéna byla k vidění v jedné z přerovských ulic, kde patrně spor dvou příbuzných vygradoval v najíždění na prchajícího muže a nebezpečnou jízdu autem po chodníku. Následně se navíc ukázalo,...

21. ledna 2026  12:32

Skeletonistka Fernstädtová: Já a olympijská naděje? Drama nechám jiným...

Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

O medailových ambicích nechce ani slyšet, nejradši by si zacpala uši. Jenže v katalogu si už zaškrtla Seychely jako dovolenou, kterou jí za olympijský kov slíbil koupit její trenér. Sebedůvěru...

21. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  12:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.