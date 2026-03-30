Firma dál usiluje o zdvojnásobení kapacity vrakoviště, části Prostějovanů navzdory

Ondřej Zuntych
  16:53
Ohlásila plán na výrazné zvětšení kapacity, jež čelil kritice části místních, pak ho stáhla, nyní se k němu firma provozující v Prostějově velké vrakoviště opět vrací. Oproti předchozímu podání se liší jen v detailech, které musela dopracovat. Společnost teď veřejnost ujišťuje, že chce být dobrým sousedem a zřídila web s kontakty, kam se mohou lidé obracet.
ilustrační snímek | foto: Karel PešekMAFRA

Firma TSR Czech Republic působí u prostějovského vlakového nádraží přibližně čtyři roky. „Nejedná se tu o rozšiřování stávajícího areálu, ale o modernizaci provozovny, která v této lokalitě již existuje a funguje,“ řekl na tiskové konferenci projektový manažer společnosti Ondřej Neubauer.

TSR chce zvednout maximální roční zpracovatelskou kapacitu zařízení ze současných 30 tisíc tun na 60 tisíc. Projekt počítá se stavbou haly pro demontáž aut včetně elektromobilů, halou na třídění barevných kovů, skladem baterií a administrativní budovou.

„Dílčí změny už nestačí a další rozvoj areálu vyžaduje komplexnější přístup. Proto jsme připravili projekt modernizace, jehož cílem je především technologické zkvalitnění celého procesu, zvýšení jeho environmentální úrovně a lepší začlenění do okolí,“ přiblížil Neubauer.

Milan Demek, výkonný ředitel firmy Barko, která je dceřinou společností TSR, upozornil, že avizovaná kapacita se netýká jen vraků aut nebo vagonů, ale obecně kovů.

„Navýšení kapacity pro vozidla s ukončenou životností je na devět tisíc ročně,“ nastínil. Barko se zabývá výkupem druhotných surovin a kovového odpadu a v Prostějově působí právě v areálu u nádraží.

Neubauer dodal, že zpracování kovů a ekologická likvidace vozidel bude probíhat v uzavřených halách a na zabezpečených plochách, aby byl minimalizován dopad na okolí. Návrh modernizace zahrnuje také zelené střechy, výsadbu zeleně po obvodu areálu i systém hospodaření s dešťovou vodou.

Aut k likvidaci v posledních letech přibývá

Předchozí záměr firma podle Neubauera stáhla kvůli formálním a procesním náležitostem a zapracování připomínek. Lišit se oproti předchozí podobě zveřejněné v databázi EIA bude jen v detailech.

Hlavní důvod modernizace a navýšení kapacity je podle zástupců společnosti nárůst objemu nových vozidel. „Dnešní auta mají životnost poněkud kratší, než měla dříve. Odpady tak neustále přibývají a je potřeba to řešit v místě, proto je kapacita zamýšlená na oblast Prostějovska, nikoli celý kraj,“ dodal projektový manažer. V celém kraji je ročně odhlášeno asi dvanáct tisíc vozidel s ukončenou životností.

Rozšíření přinese deset až patnáct nových pracovních míst, likvidovat se zde mají také vozy s elektrickým pohonem.

„Dnes to umí málokdo. V areálu vytvoříme specializované pracoviště, kde baterii vyjmeme, pod dozorem termokamer bude sledován její stav a bude se vybíjet. Kdyby došlo k neočekávaným událostem, dojde k ponoření do vodní lázně. Poté už se s vrakem vozu nakládá stejně jako s klasickým autem se spalovacím motorem,“ řekl Neubauer.

Opozice i část místních proti plánu protestovali a také podepisovali petici. „Pod petici ‚Město pro lidi, NE pro obří autovrakoviště‘ se během velmi krátké doby podepsaly stovky z vás. K záměru byla zároveň odeslána negativní vyjádření – od veřejnosti i spolku na ochranu životního prostředí Ajdony,“ uvedlo v únoru prostějovské opoziční uskupení Na rovinu!

Lidé teď mohou vývoj sledovat na webu recyklace-prostejov.cz, jenž zřídily společnosti TSR a Barko.

„Je tam i kontakt, lze poslat e-mail. Budeme projekt prezentovat v jednotlivých fázích. Chceme tím ukázat, že jsme otevření společné diskuzi. Chceme být pro město a obyvatele přínosem, aby provozovna splnila účel a zapadla,“ zdůvodnil spuštění webu Neubauer.

Firma dál usiluje o zdvojnásobení kapacity vrakoviště, části Prostějovanů navzdory

