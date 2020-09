Policajti jsou parchanti, psal vandal na podlahu kupé. Čekali ho na nádraží

All Cops Are Bastards Heslo „All Cops Are Bastards“ používané často jen jako zkratka A.C.A.B. je používáno jako symbol odporu proti politickým represím a policejní brutalitě. Má radikálně levicový původ, je však používáno i krajní pravicí, fotbalovými hooligans a skinheady jako výraz odporu k policii, a tak i státnímu systému obecně. (zdroj: Wikipedia)