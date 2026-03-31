Nový prostějovský bazén má být výrazně širším akvacentrem než jen samotnou plaveckou halou. Hlavním objektem je krytý bazén navázaný na současný areál doplněný o pokladnu, nové zpevněné plochy, přeložku cyklostezky, dětské hřiště i sadové úpravy. Na střeše mají být fotovoltaické panely.
Stavební povolení zatím operuje s možností 25metrového bazénu s deseti drahami a tribunou. Právě proti tomu vystupuje část zastupitelské opozice a prostějovský plavecký klub Tělesné jednoty Prostějov.
Podle Jakuba Jílka z plaveckého oddílu je padesátimetrová varianta normou pro závodní plavání. Město zase argumentuje zejména cenou, jelikož 25 metrů dlouhá varianta by měla podle odhadů stát přibližně 750 milionů korun. Dvojnásobná délka vychází až na miliardu.
Bazén by mohl stát nejpozději v roce 2028
„Pokud se občané v referendu rozhodnou pro variantu pětadvacetimetrového bazénu, budeme pokračovat v usnesení zastupitelstva. Jednoznačně jsme schválili tuto variantu,“ uvedl primátor Prostějova František Jura (za ANO).
Zmínil také, že kdyby lidé odhlasovali 25metrovou variantu, město hodlá okamžitě vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Projektovou dokumentaci už má připravenou.
„Abychom na podzim nebo koncem roku, podle počasí, nejpozději na jaře příštího roku mohli začít stavět a koncem roku 2027 nebo začátkem roku 2028 jsme se mohli všichni koupat,“ doplnil primátor.
Pokud by se lidé v referendu vyslovili pro 50metrovou variantu a výsledek hlasování by byl pro město závazný, tak by stavba podle Jury nabrala značné zpoždění. „Budeme pak další tři nebo čtyři roky čekat a bude to na lidech, kteří přijdou (na radnici) po nás,“ podotkl Jura.
Podle opozičního zastupitele Jana Mochťáka (Piráti) ale stavební povolení zatím nemusí nic znamenat.
„Myslím si, že stavební povolení ještě není rozhodující. Horší varianta pro referendum, ať už dopadne jakkoliv, by bylo, kdyby město zasmluvnilo stavitele a byly tam doložky, které by znemožňovaly přistoupit na rozhodnutí referenda,“ uvedl zastupitel na dotaz iDNES.cz.
„Město mělo akceptovat riziko referenda“
Pokud by tedy místní odhlasovali 50metrovou variantu, bude muset magistrát stavební řízení zrušit. „Stavební povolení je vyhlášené na projektovou dokumentaci, která počítá s 25metrovým bazénem s deseti drahami. Projektové řízení by se muselo zrušit a musel by se zpracovat nový projekt,“ pokračoval Mochťák s tím, že by se celý proces prodloužil přibližně o dva roky.
„Je otázka, proč se město rozhodlo jít touto cestou, takto (řízení) urychlovat a neakceptovat riziko referenda,“ doplnil zastupitel.
Obyvatelé Prostějova tak 11. dubna budou rozhodovat nejen o délce bazénu, ale i o tom, zda se městu podaří zahájit stavbu ještě letos.
V referendu budou odpovídat na otázku, zda požadují stavbu odborníky původně doporučeného a navrženého krytého bazénu s deseti drahami dlouhými padesát metrů společně s wellness a saunovým centrem, které je součástí i radnicí prosazované menší varianty.