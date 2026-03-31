Bazén, o nějž se vedou spory, má stavební povolení. Rozhodující ale bude referendum

Dlouho připravovaný projekt nového bazénu v Prostějově získal stavební povolení. Jde o důležitý posun v jedné z nejsledovanějších městských investic posledních let, kterou provázejí spory. Jde o to, zda má vzniknout pětadvacetimetrová, nebo padesátimetrová plavecká hala. O finální podobě rozhodnou obyvatelé v referendu 11. dubna.
Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25 metrů s plaveckými 10 drahami. | foto: Město Prostějov

Nový prostějovský bazén má být výrazně širším akvacentrem než jen samotnou plaveckou halou. Hlavním objektem je krytý bazén navázaný na současný areál doplněný o pokladnu, nové zpevněné plochy, přeložku cyklostezky, dětské hřiště i sadové úpravy. Na střeše mají být fotovoltaické panely.

Stavební povolení zatím operuje s možností 25metrového bazénu s deseti drahami a tribunou. Právě proti tomu vystupuje část zastupitelské opozice a prostějovský plavecký klub Tělesné jednoty Prostějov.

Podle Jakuba Jílka z plaveckého oddílu je padesátimetrová varianta normou pro závodní plavání. Město zase argumentuje zejména cenou, jelikož 25 metrů dlouhá varianta by měla podle odhadů stát přibližně 750 milionů korun. Dvojnásobná délka vychází až na miliardu.

Bazén by mohl stát nejpozději v roce 2028

„Pokud se občané v referendu rozhodnou pro variantu pětadvacetimetrového bazénu, budeme pokračovat v usnesení zastupitelstva. Jednoznačně jsme schválili tuto variantu,“ uvedl primátor Prostějova František Jura (za ANO).

Zmínil také, že kdyby lidé odhlasovali 25metrovou variantu, město hodlá okamžitě vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Projektovou dokumentaci už má připravenou.

„Abychom na podzim nebo koncem roku, podle počasí, nejpozději na jaře příštího roku mohli začít stavět a koncem roku 2027 nebo začátkem roku 2028 jsme se mohli všichni koupat,“ doplnil primátor.

Pokud by se lidé v referendu vyslovili pro 50metrovou variantu a výsledek hlasování by byl pro město závazný, tak by stavba podle Jury nabrala značné zpoždění. „Budeme pak další tři nebo čtyři roky čekat a bude to na lidech, kteří přijdou (na radnici) po nás,“ podotkl Jura.

Padesátimetrový, nebo poloviční? O novém bazénu rozhodne v Prostějově referendum

Podle opozičního zastupitele Jana Mochťáka (Piráti) ale stavební povolení zatím nemusí nic znamenat.

„Myslím si, že stavební povolení ještě není rozhodující. Horší varianta pro referendum, ať už dopadne jakkoliv, by bylo, kdyby město zasmluvnilo stavitele a byly tam doložky, které by znemožňovaly přistoupit na rozhodnutí referenda,“ uvedl zastupitel na dotaz iDNES.cz.

„Město mělo akceptovat riziko referenda“

Pokud by tedy místní odhlasovali 50metrovou variantu, bude muset magistrát stavební řízení zrušit. „Stavební povolení je vyhlášené na projektovou dokumentaci, která počítá s 25metrovým bazénem s deseti drahami. Projektové řízení by se muselo zrušit a musel by se zpracovat nový projekt,“ pokračoval Mochťák s tím, že by se celý proces prodloužil přibližně o dva roky.

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25 metrů s plaveckými 10 drahami. Součástí má být i relax zóna s vlnobitím, divokou řekou a masážními prvky.
„Je otázka, proč se město rozhodlo jít touto cestou, takto (řízení) urychlovat a neakceptovat riziko referenda,“ doplnil zastupitel.

Obyvatelé Prostějova tak 11. dubna budou rozhodovat nejen o délce bazénu, ale i o tom, zda se městu podaří zahájit stavbu ještě letos.

V referendu budou odpovídat na otázku, zda požadují stavbu odborníky původně doporučeného a navrženého krytého bazénu s deseti drahami dlouhými padesát metrů společně s wellness a saunovým centrem, které je součástí i radnicí prosazované menší varianty.

Části Česka zasypává sníh. V Jeseníkách napadlo přes 15 cm, příval čekají i Beskydy

Husté sněžení na Lysé hoře (26. března 2026)

Po teplém začátku týdne přichází výrazný zlom. Studená fronta přináší do Česka citelné ochlazení, místy až o deset stupňů, a také srážky, které se ve vyšších polohách mění ve sníh. Na východě a...

Loděnka už roste, největší žraločí akvárium v Česku ukazuje nové vizualizace

Vizualizace nového pavilonu Loděnka s velkým akváriem pro žraloky i...

Bagry se zakously do areálu olomoucké zoo a rozjely stavbu, která dá nový, maximální prostor jedněm z nejrespektovanějších mořských predátorů. Na Svatém Kopečku už od začátku měsíce roste největší...

Ředitele, který volal na žáky policii, kritizuje i inspekce. Starosta za ním stojí

Premium
Pohled do prostor školy v Bohuslavicích na Prostějovsku, kde nyní panuje...

Nedostatky v řízení školy, špatné klima, problematická komunikace vedení s rodiči, učiteli i žáky, nestabilita pedagogického sboru a k tomu bezpečnostní riziko, kdy nebylo dostatečně chráněno zdraví...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1133 v zastávce Tuněchody (2. listopad 2018)

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Nevšimli si, že účetní zpronevěřila 24 milionů. Obec se soudí s exstarosty

Před soudem stanuli bývalí starostové Jindřichova na Šumpersku a auditoři kvůli...

Před šumperským soudem stanuli tři bývalí starostové obce Jindřichov a auditoři kvůli údajné spoluodpovědnosti za rozsáhlou zpronevěru v účetnictví obce. Ti vinu odmítají. Civilní žalobu na ně podalo...

Stavba obchvatu Uničova začne letos. U Šumperka prověřuje ŘSD varianty trasy

Ředitelství silnic a dálnic posoudí dvě možné varianty trasování obchvatu...

Roky vyhlížený obchvat Uničova na Olomoucku začne vznikat na konci roku. Odvede kamionovou dopravu z centra a městu uleví také od osobních aut mířících do průmyslové zóny. Potvrzením investice je...

31. března 2026  12:31

Raritní trojčata. V Olomouci se narodili vzácní levharti, pohlaví se zatím neví

V olomoucké zoologické zahradě se po deseti letech narodila mláďata vzácného...

V olomoucké zoologické zahradě se po deseti letech narodila mláďata levharta mandžuského. Přírůstky vzácné kočkovité šelmy, kterých žije divoce jen několik desítek, jsou tři. Trojčata jsou podle...

31. března 2026  9:31

Šumperk spouští veřejnou dopravu na zavolání, ŠumBus sveze za dvacetikorunu

Šumperk spouští poptávkovou přepravu, na zavolání zde bude jezdit ŠumBus....

Službu na evropské úrovni spustí od dubna Šumperk, kde začne jezdit dodávka na zavolání. Takzvaná poptávková přeprava s jednotnou cenou 20 korun doplní stávající městskou hromadnou dopravu a senior...

31. března 2026  4:52

Kapitán Zubrů zůstává. Dostal jsem i jinou nabídku, ale nebylo co řešit, říká Krisl

Přerovský kapitán Jiří Krisl se raduje z gólu proti Zlínu.

Poté, co přerovští Zubři odvrátili možný sestup z Maxa ligy i zánik z finančních důvodů, začínají oznamovat také první změny na soupisce a prodlužování smluv. Nejnovější zpráva je pro tým velmi...

30. března 2026  17:39

Firma dál usiluje o zdvojnásobení kapacity vrakoviště, části Prostějovanů navzdory

Vizualizace plánované budoucí podoby areálu vrakoviště u prostějovského...

Ohlásila plán na výrazné zvětšení kapacity, jež čelil kritice části místních, pak ho stáhla, nyní se k němu firma provozující v Prostějově velké vrakoviště opět vrací. Oproti předchozímu podání se...

30. března 2026  16:53

Konflikt opilců v baru. Recidivista při hádce tasil nůž a pobodal soka

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály o víkendu v jednom z barů v Olomouci. Dva opilí muži se tam pohádali a jeden následně zaútočil na druhého nožem. Posléze vyšlo najevo, že násilného zločinu se nedopustil...

30. března 2026  13:20,  aktualizováno  13:38

VIDEO: Zvracení, křeče. Školačky zkoušely HHC a marihuanu, jedna zkolabovala

Patnáctileté dívky zkoušely HHC a marihuanu, jedna zkolabovala.

Jak může skončit experimentování s drogami, ukázali nyní šumperští strážníci. Zveřejnili video ze zásahu, při němž v uplynulých dnech vyjížděli ke dvěma patnáctiletým dívkám, z nichž u jedné vyvolala...

30. března 2026  11:11

Lodičky, šansony i cestující šlechta. Hrady a zámky v Olomouckém kraji otvírají

Na Velikonoce otevře i hrad Šternberk. S tradiční velikonoční výzdobou. (20....

Romantické projížďky na lodičkách po zámeckém rybníku, ve kterém se naučil plavat známý malíř Josef Mánes, zbrusu nové prohlídkové trasy i vstupy zdarma, oslavy významných jubileí, světelná show,...

30. března 2026  5:52

Kliment o vzletech i pádech: Říkají mi, že je to na knížku. Snad posloužím jako příklad

Premium
Jna Kliment se raduje v barážovém zápas s Irskem.

Původně měl docela jiné plány. Trochu si orazit, nechat okopané nohy odpočinout a pak se vrhnout na stěhování. Nový domov u Olomouce ale teď místo Jana Klimenta zvelebuje manželka a parta stěhováků:...

30. března 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1133 v zastávce Tuněchody (2. listopad 2018)

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  29. 3. 21:46

Loděnka už roste, největší žraločí akvárium v Česku ukazuje nové vizualizace

Vizualizace nového pavilonu Loděnka s velkým akváriem pro žraloky i...

Bagry se zakously do areálu olomoucké zoo a rozjely stavbu, která dá nový, maximální prostor jedněm z nejrespektovanějších mořských predátorů. Na Svatém Kopečku už od začátku měsíce roste největší...

29. března 2026  9:17

