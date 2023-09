V opilosti strčila kočárek se synem před jedoucí auto, viní ženu žalobce

Vše se odehrálo 13. srpna loňského roku v Prostějově. Kateřina K. nejprve odjela s partnerem a dvěma nejmladšími syny na návštěvu, kde pili víno. V pití alkoholu v různých hospodách pak pokračovala nejprve s přítelem a později i sama.

U stánku s občerstvením pak podle spisu začala svému synovi sprostě nadávat a fackovat ho. Co se dělo potom si podle svých slov kvůli množství vypitého alkoholu nevybavuje.

„Pamatuju si jen, že jsem pak byla na silnici, kde bylo hodně lidí a policisté,“ uvedla žena, která je obžalovaná z pokusu o těžké ublížení na zdraví, z výtržnictví a ohrožování výchovy dítěte. Hrozí jí až deset let vězení.

Podle svědků stála obžalovaná na kraji silnice, poté náhle s kočárkem vešla do pravého jízdního pruhu a zastavila se asi v polovině cesty.

„Jeli jsme v autě a najednou jsem viděla, jak žena strhla sportovní kočárek i s chlapečkem do silnice,“ vylíčila první svědkyně. Ta jela ve voze, jež bylo nejblíž střetu s kočárkem a jehož řidič naštěstí včas srážce zabránil, když začal brzdit a strhl řízení.

Opilá matka se k dítěti nijak nehlásila

Svědkyně poté vystoupila spolu s dalšími lidmi z auta. Opilá žena podle ní nechala kočárek na silnici a chtěla odejít pryč. Všichni přítomní čekali, jestli se pro dítě vrátí, ale ona se o syna vůbec nezajímala.

„Pak tvrdila, že to dítě unesla. Dokonce řekla, že ho unesla mně,“ popsala druhá svědkyně.

Chlapec však plakal, a protože volal na obžalovanou „máma“, přítomní pochopili, že skutečně jde o jeho matku. „Já jsem pak zaslechla, jak paní řekla, že zabije sebe i to dítě,“ doplnila první svědkyně.

Na místo následně přijela policie a Kateřinu K. zadržela. Syna se ujala sociální pracovnice a v současnosti žije se svým otcem.

Žena podle znalce trpí poruchou osobnosti

Podle soudního znalce Michala Perničky má obžalovaná žena velmi nízký intelekt, smíšenou poruchu osobnosti a je celoživotně traumatizovaná.

„Má také sklony k impulzivním reakcím. Agresivního jednání se může dopouštět v rámci emoční nestability osobnosti, zvlášť po pití alkoholu,“ vypověděl.

Kateřina K. v minulosti neabsolvovala protialkoholní léčbu, podstoupila nicméně terapii ve šternberské léčebně. Znalec dále řekl, že její vztah k synovi je povrchní, s tím ale žena nesouhlasila.

„Jsem šťastná za každé dítě. Zpátky to nevrátím, stalo se to, ale opravdu je mám ráda. Strašně mě to mrzí. Nejhorší je, že si to nepamatuju, takže se nemůžu nijak bránit,“ reagovala.

Kvůli nepřítomnosti dalších svědků nakonec soudce Miloš Žďárský odročil hlavní líčení na 20. října. Kromě výslechu svědků se budou další svědecké výpovědi číst a projednat se má i vyžádané vyjádření o ukončení protialkoholní terapie.