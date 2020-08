Šlechtický rod Belcredi viní firmu vlastněnou Prostějovem z poničení lesů

Významný rod Belcredi, který vlastní například zámek v Brodku u Prostějova, v minulosti zrestituoval rozsáhlé lesy v okolí Brodku a Otaslavic. Část z nich pronajal Lesům města Prostějova, což je firma, kterou stoprocentně vlastní prostějovská radnice.

Později se s ní ale Belcrediové rozešli a nebylo to v dobrém, podali na ni žalobu a chtějí náhradu škody ve výši více než jednoho milionu korun.

„Ve věci Lesy města Prostějova versus bratři Belcredi je v současné době veden spor u okresního soudu o částku 1,2 milionu korun. V této chvíli není možné předvídat, jak tento spor dopadne, a lze předpokládat, že případný neúspěch kterékoliv ze stran povede k podání odvolání. Dobu pravomocného rozhodnutí proto nelze určit,“ shrnul právník města Prostějova Radek Repa.

Zástupci šlechtického rodu Belcredi v České republice nechtějí spor příliš komentovat. Jeden z bratrů Richard Belcredi žije ve Vídni a na zámek do Brodku u Prostějova pravidelně jezdí.

„Jde o náhradu škody, kdy Lesy města Prostějova nedostatečně pečovaly o lesní majetek, který jim pan Belcredi na základě smlouvy svěřil. Nyní probíhá dokazování a čeká se na znalecké posudky, které by určily míru poškození těch porostů. Pan Belcredi se nechce v médiích vyjadřovat,“ sdělil pouze jeho právní zástupce Leoš Viktorin.

Magistrát nemá o soudní při své firmy informace

Firma pochybení odmítá. „Belcrediové byli dlouholetí smluvní partneři. Po otcově smrti bratři nájemní vztah ukončili a o porosty se nějakou dobu nikdo nestaral. Takže došlo k tomu, že zalesněná část nebyla chráněná proti zvěři a stromky zahynuly. Lesy města za tuto škodu nemohou,“ říká jednatel Michal Dadák.

Ten se začal žalobou zabývat v posledních měsících poté, co nastoupil do funkce. Zástupci šlechtického rodu nyní podle něj přišli s variantou mimosoudního vyrovnání.

„Čekáme na jejich návrh a budeme o něm jednat. Za ty čtyři roky už v lese není patrné, o co se vlastně soudíme,“ dodal Dadák.

Celý spor sleduje také prostějovská opoziční zastupitelka Hana Naiclerová, která kritizuje skutečnost, že se nemůže dostat k podrobnějším informacím.

„Překvapuje mě, že město, které firmu vlastní, nemá o tomto sporu informace, protože jinak by je muselo vydat, když jsem o ně žádala. Sdělili mi, že rada města o tom nikdy nejednala,“ podivila se Naiclerová.

Neexistuje přitom ani doklad, že by o žalobě jednala valná hromada Lesů města Prostějova. „Nepodařilo se dohledat žádný zápis z valné hromady, kde by se uvedená záležitost řešila,“ sdělil právník prostějovského magistrátu Repa.

Spor nemůžeme prohrát, míní zástupce města

Zástupce města ve společnosti, bývalý městský zastupitel a předseda dozorčí rady Lukáš Andrýsek věří, že firma spor neprohraje.

„Podle informací, které mám, a materiálů, které jsem si nastudoval, mi připadá, že nemůžeme prohrát. Ale je to jen můj názor. Částka přes milion korun není pro společnost likvidační, ale byl by to samozřejmě problém, protože je to velká suma,“ řekl Andrýsek.

Pokud přijde návrh na mimosoudní dohodu, bude se o něm jednat. „Těžko teď říct, s čím druhá strana přijde,“ podotkl Andrýsek.

Společnost s ručením omezeným Lesy města Prostějova patří stoprocentně městu. Od roku 1996 se stará o majetek, který byl Prostějovu vrácen. Kromě lesního hospodaření se zabývá myslivostí, prodejem palivového dřeva nebo poradenstvím.

V současné době firma na Prostějovsku obhospodařuje 1 740 hektarů lesů, v roce 2018 měla tržby přes 52 milionů korun a výsledek hospodaření před zdaněním byl 3,6 milionu.