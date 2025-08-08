Jak městská policie informovala až nyní, událost se odehrála v neděli na vlakovém místním nádraží ve Sladkovského ulici. Před jedenáctou v noci si na operačním středisku strážníků vyslechli telefonát tamní výpravčí.
„Na nástupišti se podle ní pohyboval neznámý mladý muž, který byl silně opilý a snažil se skočit pod projíždějící vlak. Výpravčí měla vážné obavy, že by se mohl o čin znovu pokusit, protože krátce po jedenácté měl stanicí projíždět další vlak,“ uvedla mluvčí prostějovské městské policie Tereza Greplová.
Vyslaná hlídka na místě zjistila, že dvaadvacetiletý mladík je nejen opilý, ale také ve špatném psychickém stavu.
„Uvedl, že slavil své narozeniny a kromě alkoholu je i pod vlivem blíže neurčené omamné látky. Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 1,87 promile. Strážníci poté přivolali sanitku, jež muže přepravila do nemocnice k vyšetření,“ přiblížila Greplová.
Lékařka následně rozhodla, že mladý muž je schopen převozu na olomouckou záchytku, kde budou moci bezpečně odeznít účinky alkoholu i neznámé drogy. Transport byl zajištěn převozní sanitkou za asistence hlídky městské policie a hodinu po půlnoci byl pacient předán personálu záchytky.
Pro mladíka bude mít celá událost ještě nejednu dohru. Kromě účtu za pobyt na záchytce ho čeká jednání u přestupkové komise, kde mu bude hrozit pokuta až deset tisíc korun.
„Při kontrole totožnosti předložil občanský průkaz, který byl poškozený – plastová karta byla zlomená a prasklá v místě nad fotografií. Dotyčný je tak důvodně podezřelý z přestupku proti zákonu o občanských průkazech. Věc bude postoupena příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení,“ uzavřela mluvčí.