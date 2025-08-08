Skočit pod vlak mladíkovi zabránili, pak ho strážníci kárali kvůli občance

Autor:
  14:58
Tragédii se podařilo zabránit prostějovským strážníkům a tamní výpravčí, která si všimla podezřele se chovajícího mladého muže u trati. Přivolaná hlídka vzápětí zjistila, že plánoval skočit pod vlak. Na závěr celé události ovšem ještě došel na přetřes jeho poničený občanský průkaz, za který ho strážníci pošlou k přestupkové komisi, kde mu bude hrozit pokuta.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Městská policie Prostějov

Jak městská policie informovala až nyní, událost se odehrála v neděli na vlakovém místním nádraží ve Sladkovského ulici. Před jedenáctou v noci si na operačním středisku strážníků vyslechli telefonát tamní výpravčí.

„Na nástupišti se podle ní pohyboval neznámý mladý muž, který byl silně opilý a snažil se skočit pod projíždějící vlak. Výpravčí měla vážné obavy, že by se mohl o čin znovu pokusit, protože krátce po jedenácté měl stanicí projíždět další vlak,“ uvedla mluvčí prostějovské městské policie Tereza Greplová.

Vyslaná hlídka na místě zjistila, že dvaadvacetiletý mladík je nejen opilý, ale také ve špatném psychickém stavu.

Střílela. A otočila zbraň proti sobě. Instruktor neměl šanci reagovat

„Uvedl, že slavil své narozeniny a kromě alkoholu je i pod vlivem blíže neurčené omamné látky. Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 1,87 promile. Strážníci poté přivolali sanitku, jež muže přepravila do nemocnice k vyšetření,“ přiblížila Greplová.

Lékařka následně rozhodla, že mladý muž je schopen převozu na olomouckou záchytku, kde budou moci bezpečně odeznít účinky alkoholu i neznámé drogy. Transport byl zajištěn převozní sanitkou za asistence hlídky městské policie a hodinu po půlnoci byl pacient předán personálu záchytky.

Pro mladíka bude mít celá událost ještě nejednu dohru. Kromě účtu za pobyt na záchytce ho čeká jednání u přestupkové komise, kde mu bude hrozit pokuta až deset tisíc korun.

„Při kontrole totožnosti předložil občanský průkaz, který byl poškozený – plastová karta byla zlomená a prasklá v místě nad fotografií. Dotyčný je tak důvodně podezřelý z přestupku proti zákonu o občanských průkazech. Věc bude postoupena příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení,“ uzavřela mluvčí.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Když chceš zábavu více než dvě minuty. Džemfest opět provokuje plakátem

Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník vyrobil tradičně lechtivou upoutávku. Akce je spojena s kapelou O5 a Radeček a už po pětadvacáté se letos 17. října koná v...

Turistka natočila v Jeseníkách unikátní záběry vlčat, dvě dokonce přišla blíž

Jedinečné video se podařilo v Jeseníkách natočit turistce, která zde nedávno byla na výletě. Narazila totiž na skupinku šesti vlčích mláďat, která si navíc z její přítomnosti zpočátku příliš starosti...

Nová silnice kolem Hanáckého Jadranu nevydržela, po týdnu má zničenou krajnici

Krátce po otevření opravené komunikace kolem oblíbené pískovny v Nákle na Litovelsku už tam silničáři řeší vážné poškození krajnice. Podle zjištění redakce iDNES.cz se v úterý utrhla pod kombajnem,...

Nejdražší úseky D35 mění krajinu, na budoucí trase už padlo šest hektarů lesa

Na trase budoucí dálnice D35 u Moravské Třebové už padlo šest hektarů lesa a archeologové zkoumají půdu metr po metru. Stavba dvou dálničních úseků se dvěma tunely má začít příští rok a stát do něj...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Skočit pod vlak mladíkovi zabránili, pak ho strážníci kárali kvůli občance

Tragédii se podařilo zabránit prostějovským strážníkům a tamní výpravčí, která si všimla podezřele se chovajícího mladého muže u trati. Přivolaná hlídka vzápětí zjistila, že plánoval skočit pod vlak....

8. srpna 2025  14:58

Dívka v zoo lezla po zapovězené síti, pád z pěti metrů skončil bezvědomím

Kvůli pádu dítěte z výšky zasahovala záchranná služba ve čtvrtek navečer v olomoucké zoologické zahradě. Zraněnou dívku předškolního věku do nemocnice následně přepravil vrtulník. Podle mluvčí zoo...

8. srpna 2025  12:01

Čacho po příchodu do Olomouce: Protekce? Musím si vše vybojovat sám

V roce 2024 vyhrál s Třincem hokejovou extraligu, k čemuž Ocelářům dopomohl bilancí 9+12 v 72 zápasech. V minulém ročníku se ovšem slovenský útočník Viliam Čacho ve Slezsku spíše trápil, a proto se...

8. srpna 2025  10:47

Deset posil, jedenáctá na cestě. A teď chci Palmera z Chelsea, směje se Janotka

Tomáš Janotka prožil v létě sen snad každého fotbalového trenéra. Sportovní vedení prvoligové Sigmy mu, s nadsázkou řečeno, přivedlo každého, na koho si Janotka se svými asistenty ukázal. Výsledkem...

8. srpna 2025  10:29

Deštivé počasí komplikuje žně. Sklízíme přískokem, hlásí zemědělci z Hané

Počasí výrazně komplikuje zemědělcům v regionu sklizeň. Kvalita obilí se přitom každým dnem zhoršuje, stěžují si. Když zaprší, posádky kombajnů sedají ke kartám nebo pročítají zprávy v mobilech....

8. srpna 2025  5:29

Když chceš zábavu více než dvě minuty. Džemfest opět provokuje plakátem

Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník vyrobil tradičně lechtivou upoutávku. Akce je spojena s kapelou O5 a Radeček a už po pětadvacáté se letos 17. října koná v...

7. srpna 2025  17:38

Kráčející bagr se převrátil do řeky, s vyproštěním pomáhal jeřáb hasičů

Převrácený bagr v korytě řeky Staříč zaměstnal ve středu hasiče a policisty v Jeseníku. Při nehodě nebyl nikdo zraněný a nedošlo ani ke znečištění životního prostředí. Hasiči po vyproštění stroje...

7. srpna 2025  13:48

Nová silnice kolem Hanáckého Jadranu nevydržela, po týdnu má zničenou krajnici

Krátce po otevření opravené komunikace kolem oblíbené pískovny v Nákle na Litovelsku už tam silničáři řeší vážné poškození krajnice. Podle zjištění redakce iDNES.cz se v úterý utrhla pod kombajnem,...

7. srpna 2025  12:10

Ozzy forever. Prostějovský malíř zvěčnil slavného zpěváka na zdi vedle Beatles

Když zemřela britská metalová legenda Ozzy Osbourne, dostal prostějovský malíř Michal Dvořák nápad zvěčnit jeho podobu také ve svém městě. Zpěvákovy portréty vytvořil na zdi v ulici Krokova. Nejde...

7. srpna 2025  10:26

Turistka natočila v Jeseníkách unikátní záběry vlčat, dvě dokonce přišla blíž

Jedinečné video se podařilo v Jeseníkách natočit turistce, která zde nedávno byla na výletě. Narazila totiž na skupinku šesti vlčích mláďat, která si navíc z její přítomnosti zpočátku příliš starosti...

7. srpna 2025  8:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Před otevřením poslední části D1 opravují nedaleký úsek, čeká se nárůst provozu

Zhruba 190 milionů korun investuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní do oprav části D1 ve směru od Vyškova na Kroměříž. Důvodem je chystané otevření posledního úseku dálnice mezi Říkovicemi a...

6. srpna 2025  16:48

Okresní kino vytáhla mezi nejnavštěvovanější v Česku, teď ji ocenili i v cizině

Premium

Prostějovskému kinu Metro 70 začala Barbora Kucsa Prágerová šéfovat krátce po studiích a za téměř devět let z něj vykřesala úspěšnou instituci, která se dlouhodobě drží v top desítce...

6. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.