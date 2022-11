Zeleň nám není lhostejná, stavět ale musíme, říká prostějovský primátor

Jak byste zhodnotil uplynulé čtyři roky vašeho primátorování?

Snažili jsme se pracovat naplno. Spousta věcí se nám povedla, většinu volebního programu jsme splnili. Ovšem jsou i věci, jež se nepovedly, něco jsme nedotáhli do konce. Hlavně finančně náročné plány, ať už je to oprava Kulturního a společenského centra, nebo výstavba nového plaveckého bazénu.

K rekonstrukci zmíněného KaSCentra jste už podali žádost o dotaci, opozice však kritizovala, že nebyla vypsána žádná architektonická soutěž a potřebná studie vznikla narychlo.

Studie probíhala půl roku. Zadali jsme ji projektové kanceláři CAD projekt, která projekty možné rekonstrukce dělala asi třikrát a KaSkem se zabývá spoustu let. Má o tom absolutní přehled. Každý, kdo studii viděl, tvrdí, že je zdařilá. Kvůli podmínkám dotace musel návrh zahrnovat bytové jednotky, otevřený prostor, kreativní centra. Mělo by tam mít prostor i místní divadlo a další zájmové instituce.

Podle dotačních pravidel musí mít budova i sportovní využití. Nezničí to interiér?

Sál, co tam je, je navržen multifunkčně. Shora by měly být nasvícené čáry pro různé sporty, aby tam nebyly fyzicky natřeny. Myslím, že vybraná studie tomu dává punc 21. století. Uvidíme, co bude s dotací.

Jaká by měla být její výše?

Celkově je k dispozici kolem půl miliardy, my doufáme ve více než sto milionů. V soutěži jsou, tuším, přihlášeny tři projekty. Pokud bude dotace menší, asi bychom se museli rozhodnout, zda dáme přednost opravě KaSka, nebo výstavbě bazénu.

K čemu byste se přikláněl vy?

Pokud dosáhneme požadované dotace, ideální scénář by podle mě byl, aby se už za tohoto období začalo KaSko rekonstruovat a zároveň se projektoval bazén. Obě stavby budou odhadem stát přes 1,3 miliardy. Otázkou také je, zda dokáže město KaSko uživit v tom smyslu, aby ho naplnilo a byly tam pořád nějaké akce. Ale to není jediné. Projektová dokumentace trvá rok, pak další povolování… Rozhodnutí bude muset padnout co nejdříve, ale to bez dotací nejde. Tak velké stavby bez příspěvku stavět nejdou. Město by si však zasloužilo jak nové kulturní centrum, tak plavecký bazén.

Proč zrovna bazén?

Chybí tu, doba jde vpřed a naše lázně jsou zastaralé. U nového bazénu chceme i výukový bazén pro děti, dále wellness zázemí a sauny. Lidé teď za tímto účelem jezdí jinam, dokonce i mimo kraj.

Důležitých bodů v programu máte ale vícero.

Musíme rozseknout i otázku odpadového hospodářství, neboť v roce 2030 má být zakázáno skládkování. Přemýšlíme nad více variantami. Není to ale záležitost jen pro vedení, nýbrž pro celé zastupitelstvo. Velkým tématem je rovněž doprava a výstavba parkovacích domů, to řešíme intenzivně. Důležité bude vyřešit nájezd z Brněnské ulice na Olomouc, kde by mělo dojít k výstavbě nové stanice IZS. Je toho spousta, samozřejmě s přesahem do dalších volebních období. Není to o tom, že se začne zítra stavět, ale že musíme rozhodnout a začít chystat projektovou dokumentaci, aby se to posunulo.

Téma dopravy v Prostějově budí emoce, stejně jako plánovaná výstavba nového autobusového terminálu, u kterého někteří obyvatelé kritizovali úbytek zeleně.

Vždy, když stavíte, se objeví námitky. Sto lidí, sto názorů. Pak je na nás, abychom vyhodnotili přínos. Ano, jsou tam stromy, které se kvůli stavbě pokácí, ale vždy se vysadí aspoň jednou tolik nových. Není pravda, že je nám zeleň lhostejná. My chceme nový terminál na Újezdě stavět i s parkovacím domem, neboť si myslíme, že je to přínosné. Zvýší se komfort pro řidiče a hlavně cestující, nebude na ně pršet a foukat. Chceme dopravu stáhnout do jednoho terminálu. Dnes už to ve světě i v Česku funguje tak, že přijedete, zaparkujete a autobusem odjedete, kam potřebujete.

Právě kvůli stažení dopravy na jedno místo byla podána stížnost, že je stavba v rozporu s územním plánem z důvodu nadměrné intenzity dopravy.

Za nás je to ale v pořádku. Asi bude muset rozhodnout kraj, uvidíme. Ano, intenzita dopravy bude zvýšená, stáhnou se tam autobusy z ulic. Ale je to na okruhu, kde jinde by měla doprava být? Je nesmysl, aby autobusy jezdily v uličkách vedle.

Když jsme u zeleně, je třeba zmínit také biokoridor Hloučela. Město u něj chtělo povolit nové byty, ale to se setkalo s odporem. Opět kvůli hrozbě úbytku zeleně.

My tam chceme stavět, ale tak, abychom zachovali i tu zeleň. Myslím si, že tak by to mělo být. Na jednu stranu nám lidé odchází z města a nejsou byty, na druhou chceme chránit přírodu. Takže musíme hledat kompromis a představu už máme. Nyní se chystá pátá změna územního plánu, v níž jsme museli pozemky původně určené pro investora odstranit, což znamená, že ta změna bude bez nich. Pak se bude připravovat šestá změna, kde už by tyto stavební pozemky měly být.

V čem tedy kompromis spočívá?

Linie zástavby se posune dál, aby vznikl zelený koridor mezi Hloučelou a zastavěnou plochou. Uznávám, že to byla jedna z věcí, které nebyly dobře naplánované. Měli jsme s majiteli pozemku jednat intenzivněji, i teď to bude náš požadavek, u něhož věřím, že najdeme shodu. A bude tomu předcházet lepší osvěta pro občany z naší strany. Odmítám, že bychom chtěli zastavět Hloučelu, jak bylo někde interpretováno. Ve vedení města není jediný člověk, jemuž by zeleň byla lhostejná. Podmínkou výstavby ze strany města je vznik dvou parků dohromady větších, než je náš největší park v Kolářových sadech. Já to vnímám jako smysluplný projekt, který jen musíme lépe komunikovat.

V posledních letech čelil vedoucí prostějovského stavebního úřadu Jan Košťál opakovaně kritice kvůli několika kauzám. Nekazí to pověst celého vašeho úřadu?

Nemyslím si, že by jeho pověst měla negativní dopad na naši stranu, potažmo vedení města. Za mého primátorování žádné kauzy neměl, jinak by skončil. Myslím si, že žijeme v právním státě a měla by se ctít presumpce neviny, tečka. I přesto, že v očích veřejnosti nemusí mít pan Košťál kladný obraz, myslím si, že je to erudovaný a schopný člověk.