Většinu dostane pár klubů, kritizuje prostějovská opozice dotace pro sport

První program je určený na přípravu mládeže na vrcholový sport, kde pět klubů dostane 9,5 milionu. Druhý rozdělí 7,5 milionu na dospělé profesionály rovněž v pěti klubech. Pro dalších 23 oddílů je pak ve třetím programu pět milionů a jen poslední milion si rozdělí zbylá třicítka místních klubů.

„O podporu přípravy svých dětí na vrcholový sport nemohou žádat tělovýchovné jednoty přesto, že tuto činnost mají ve své náplni. Žadatelé se navíc mohou přihlásit pouze jednou,“ kritizuje opoziční zastupitel Aleš Matyášek (Na rovinu!), který se na zastupitelstvu pokusil schválení pravidel odložit.

„V programu nejsou definována konkrétní kritéria, která by jednotlivé programy blíže specifikovala a umožnila objektivní posouzení žádostí. Zákaz účasti tělovýchovných jednot v přípravě dětí pro vrcholový sport není nic jiného než systémová diskriminace,“ dodal.

Podle opozice jdou pravidla na ruku vybraným oddílům. „Z celkové částky 23 milionů korun je téměř 75 procent určeno pouhým deseti klubům z celkového počtu až sedmdesáti očekávaných zájemců,“ zlobil se na jednání zastupitelstva další člen hnutí Na rovinu! Petr Lysek.

Jeho opoziční kolega Petr Ošťádal vzápětí dodal, že by podpora sportu měla být vyvážená mezi vrcholové sportovce a rekreační sporty.

„Jde o priority a společenskou užitečnost. Podle mne jeden vrcholový sportovec nevyváží deset sígrů, kteří by uvázli ve sportovním oddílu, a nespadli tak do průšvihu,“ naznačil.

Radnice: Konečně jsou tu jasná pravidla a kluby mají jistotu

Opozici dávají za pravdu statistiky. V přepočtu sportovců na tisíc obyvatel je Prostějovsko na jednom z nejhorších míst v zemi. Vyplývá to z údajů České unie sportu z roku 2016, která na Prostějovsku zastřešuje v osmdesátce tělovýchovných jednot téměř 10 tisíc lidí. Dvakrát větší podíl má Přerovsko, Jesenicko a Olomoucko a o polovinu víc sportovců je na Šumpersku.

Radnice však nový systém obhajuje. Primátor František Jura (ANO) odmítá, že by zvýhodňoval předem vybrané kluby. Podpora sportu má podle něj „konečně koncepci, jasná a přehledná pravidla a díky konkrétním termínům mají kluby jistotu, že finanční prostředky dostanou na začátku sezony“.

Také podle náměstka primátora Jana Krchňavého (Pévéčko), který má na starosti sport, o diskriminaci nejde.

„Není vůbec problém, aby se gymnasté nebo plavci, kteří dosahují výborných výsledků, zařadili do programu číslo tři, a je na komisi, jak to zhodnotí. Komise bude mít největší slovo a my budeme respektovat její rozhodnutí,“ řekl.

Kromě dotací mají kluby od města i peníze za reklamu

Sportovní komise pravidla schválila výraznou většinou, navíc jde podle koalice o pilotní projekt, s nímž se bude dál pracovat.

„Po roce zkušeností se k němu můžeme vrátit a připomínky řešit,“ slíbil náměstek.

Dotace však nejsou jedinou cestou, jak vybraným klubům přitékají z radnice peníze. Hokejisté, basketbalisté a volejbalistky dostanou letos zaplaceno za propagaci města při utkáních. Celkem jde o víc než deset milionů korun.

Největší popularitu má v Prostějově hokej, na jehož zápasy chodí tisíce lidí. Podle zástupce klubu Štefana Žigárdyho patří reklama mezi hlavní příjmy profesionálního hokeje a kluby by bez ní vůbec nemohly existovat.

„LHK Jestřábi Prostějov mají celou řadu reklamních partnerů a jsme velmi rádi, že mezi ně patří dlouhodobě i město Prostějov. Jen pro dokreslení jeden z našich velkých soupeřů ČEZ Motor České Budějovice má reklamní smlouvu s městem na čtyři roky za 44 milionů korun,“ vysvětluje Žigárdy.

Opozice to vidí jinak. „Nemáme nic proti profesionálnímu sportu, pokud na to město má a zajistí podporu široké základny, která bude vrcholovému sportu vychovávat talenty. S touto vizí se však nový sportovní počin zastupitelstva úspěšně míjí,“ tvrdí zastupitel Matyášek.