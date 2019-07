Chemický postřik zeleně přiotrávil v parcích psy, zvraceli a měli průjem

Veterinární klinika v Prostějově nedávno varovala všechny zdejší pejskaře. „Pozor! Ve městě probíhá ošetření zeleně a množí se nám případy otrav psů, jejichž příčinou může být pozření ošetřených travin. Většina intoxikovaných psů je venčena v Kolářových sadech. Žádný pes nezemřel ani se nebude muset potýkat s trvalými následky, ale jejich stav si vyžádal veterinární ošetření,“ upozorňovala veterinární lékařka Michaela Hejlková.

Podle ní chemické postřiky zeleně nikdo předem neohlásil, ošetřené pozemky nejsou nijak označené a není ani známo složení používaných přípravků.

„Odbor životního prostředí se o tuto problematiku nezajímá, podle jeho slov je vše v kompetenci firmy FCC. Dbejte zvýšené opatrnosti,“ podotkla veterinářka.

Záhy se ukázalo, že jedovaté chemické postřiky, které mají na starosti místní technické služby, firma FCC, se netýkají jen největšího prostějovského parku.

„Lidičky, ulice Belgická, Finská, Italská, celé okolí Koliby a Anenské. Dávejte si pozor na svoje psy a děti. Od rána nám tady operuje moc milý pán s postřikem a bere vše hlava nehlava včetně aut parkujících u chodníku. Vzhledem k zveřejněným informacím o otravách psů z okolí Kolářových sadů není radno tyhle postřiky podceňovat,“ zděsila se na sociálních sítích jedna z prostějovských maminek.

Pes dostal průjem a zvracení

Další svědectví se týkala například sídliště Šárka na opačném konci města. „V pondělí nám tu stříkal na Šárce. Když jsem se ptala, jestli to nemůže ublížit psům, tvrdil, že za půl hodiny už ne. To bylo dopoledne kolem jedenácté. Odpoledne po páté hodině jsme byli venku a náš pes dostal průjem a zvracení. A to vím nejméně o dalších čtyřech psech,“ rozčilovala se jedna z pejskařek.

Další lidé psali o obavách o své děti, které si hrají venku. „Odhaduji to na Roundup, který je ve světě již zakazován,“ bila na poplach jedna ze svědkyň chemických postřiků.

Roundup je herbicid s účinnou látkou glyfosát, o němž část odborníku soudí, že je nebezpečný. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ho před časem označila za pravděpodobně karcinogenní.

Řada měst již používání Roundupu omezila, například Brno či České Budějovice. Šetrnější způsob likvidace plevele hledají v Hradci Králové. O zákaz Roundupu nyní usilují nespokojení obyvatelé Olomouce.

Společnost FCC Prostějov prohlásila, že používá pouze povolené chemické postřiky.

„V případě chemického postřiku v Kolářových sadech a následného možného způsobení zdravotních komplikací psů byl proveden lokální postřik proti vytrvalým plevelům, jako svlačec a pýr plazivý. U některých stromů bylo provedeno ošetření kořenové mísy a dále byl také ošetřen keřový záhon. V travnatých plochách postřik prováděn nebyl, stejně tak jako na psí louce ve Šmeralově ulici, která slouží pro volný výběh psů,“ tvrdí ředitel Štěpán Špaček.

Další postřiky oznámí předem

Podle náměstka primátora Jiřího Pospíšila jsou technické služby pod pravidelnou kontrolou.

„Obecně můžeme konstatovat, že firma FCC Prostějov používá povolené chemické postřiky. Tato činnost je pravidelně kontrolována pracovníky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Poslední kontrola k této věci proběhla začátkem května bez zjištění nedostatků,“ prohlásil náměstek.

Kvůli obrovské vlně kritiky však radnice oznámila, že technické služby budou termíny všech postřiků předem zveřejňovat a plochy označovat.

„Vzhledem k množícím se dotazům ze strany široké veřejnosti bude společnost FCC veškeré ošetřené travnaté plochy i menší rozlohy označovat. Lidé se informace dozví na webu města, kde bude zveřejněn s týdenním předstihem také plán chemického ošetření travnatých ploch,“ sdělil náměstek.

Radnice podle něho bude také tlačit na to, aby se používání jedovaté chemie omezilo. „Od července bude současný způsob likvidace plevele chemickými postřiky mimo travnaté plochy, jako jsou chodníky a krajnice, částečně doplněn o alternativní způsob likvidace plevele horkou vodou,“ slíbil Pospíšil.