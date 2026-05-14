Zatímco se humanoidní roboti objevují zejména na univerzitách nebo specializovaných středních školách, v Prostějově věří, že je potřeba s výukou začít mnohem dříve.
„Chceme dětem na základních školách ukazovat principy humanoidní robotiky. Je to věc, která přichází nově do výroby, protože je to velmi komplikované, komplexní a doposud na to nestačily výkony,“ vysvětlil ředitel Světa vzdělání Tomáš Blumenstein.
Pro výuku zakoupili zástupci školy na veletrhu v Londýně robota Boostera určeného pro vzdělávání od firmy Booster Robotics, jehož cena se pohybuje kolem 300 tisíc korun. Nejde přitom o sofistikovanou hračku, ale o komplexní stroj vybavený umělou inteligencí, který se zvládá orientovat v terénu a rozeznávat objekty.
„Robot má 22 stupňů volnosti, které mu dávají velký prostor na to, aby byl schopný se s klouby dostat do různých pozic. Má v sobě takzvané IMU, což můžeme přirovnat k vnitřnímu uchu, které dvěstěkrát za sekundu sleduje náklon,“ přiblížil lektor David Janoška s tím, že robot tak dokáže udržet rovnováhu i na jedné noze nebo v případě pádu se sám zvednout.
Robota využívají při výuce už žáci prvního stupně. „Robot se prodává především do univerzit, my si ale myslíme, že už na té základní škole je dobré technologii dětem ukázat. Chceme, aby se i žáci prvního stupně s robotem seznámili, aby pochopili základní principy a aby byli připravení do budoucna s roboty pracovat,“ podotkl Blumenstein.
Robot se bude učit mluvit
Žáci se tak učí, jak robotovi dávat pokyny, a to buď pomocí dálkového ovládání, nebo skrze autonomní režimy. Právě ve zmíněném režimu stroj reaguje na okolní podněty, jako je například kopnutí do míče po jeho rozpoznání.
|
Těšíte se, až budou dopravu řídit humanoidi? Takto to vypadá v Číně
Kromě základní školy hodlá Svět vzdělání robota nabídnout také volnočasovému technologickému klubu pro děti. „Od září budeme mít kroužek na humanoidní robotiku. Každý týden se budou učit programovat. Ale nejde jen o programování, jde také o to, co všechno je schopno robota naučit,“ vysvětlil ředitel.
„Budeme ho učit třeba mluvit, abychom se s ním dál rozvíjeli,“ doplnil lektor Janoška k budoucím plánům s tím, že nyní robot zvládá pouze omezenou komunikaci v angličtině.
Také žáci základní školy jsou ze zavedení Boostera do výuky nadšení. „Nám se program líbí, je to pro nás úplně nové téma a ten robot funguje jako plnohodnotný člověk, co je naprogramovaný. Myslíme si, že to je docela dobrý projekt na to, abychom si o tom mohli povídat,“ zmínila jedna ze žákyň.
Podle zástupců školy je ta v Prostějově v tuto chvíli jediná v celé republice, která vlastní a využívá humanoidního robota. Celé téma ale hodlá Svět vzdělání dále popularizovat v rámci výjezdů na další základní školy po celé republice.