Prostějovská škola koupila robota. Předvádění děti nadchlo, při pádu ho litovaly

Prostějovská Základní škola Q zařadila do výuky humanoidního robota Boostera. Děti se na něm učí základy robotiky, programování a práce s umělou inteligencí. Tento unikátní projekt, za nímž stojí spolek Svět vzdělání, má za cíl připravit žáky na budoucnost, ve které budou roboti a technologie běžnou součástí každodenního života.

Zatímco se humanoidní roboti objevují zejména na univerzitách nebo specializovaných středních školách, v Prostějově věří, že je potřeba s výukou začít mnohem dříve.

„Chceme dětem na základních školách ukazovat principy humanoidní robotiky. Je to věc, která přichází nově do výroby, protože je to velmi komplikované, komplexní a doposud na to nestačily výkony,“ vysvětlil ředitel Světa vzdělání Tomáš Blumenstein.

Pro výuku zakoupili zástupci školy na veletrhu v Londýně robota Boostera určeného pro vzdělávání od firmy Booster Robotics, jehož cena se pohybuje kolem 300 tisíc korun. Nejde přitom o sofistikovanou hračku, ale o komplexní stroj vybavený umělou inteligencí, který se zvládá orientovat v terénu a rozeznávat objekty.

To je on. Robot Booster, který bude na základní škole Q v Prostějově pomáhat s výukou.
Žáci se tak učí, jak robotovi dávat pokyny, a to buď pomocí dálkového ovládání, nebo skrze autonomní režimy. Právě ve zmíněném režimu stroj reaguje na okolní podněty, jako je například kopnutí do míče po jeho rozpoznání.
„Robot má 22 stupňů volnosti, které mu dávají velký prostor na to, aby byl schopný se s klouby dostat do různých pozic. Má v sobě takzvané IMU, což můžeme přirovnat k vnitřnímu uchu, které dvěstěkrát za sekundu sleduje náklon,“ přiblížil lektor David Janoška s tím, že robot tak dokáže udržet rovnováhu i na jedné noze nebo v případě pádu se sám zvednout.

Robota využívají při výuce už žáci prvního stupně. „Robot se prodává především do univerzit, my si ale myslíme, že už na té základní škole je dobré technologii dětem ukázat. Chceme, aby se i žáci prvního stupně s robotem seznámili, aby pochopili základní principy a aby byli připravení do budoucna s roboty pracovat,“ podotkl Blumenstein.

Robot se bude učit mluvit

Žáci se tak učí, jak robotovi dávat pokyny, a to buď pomocí dálkového ovládání, nebo skrze autonomní režimy. Právě ve zmíněném režimu stroj reaguje na okolní podněty, jako je například kopnutí do míče po jeho rozpoznání.

Těšíte se, až budou dopravu řídit humanoidi? Takto to vypadá v Číně

Kromě základní školy hodlá Svět vzdělání robota nabídnout také volnočasovému technologickému klubu pro děti. „Od září budeme mít kroužek na humanoidní robotiku. Každý týden se budou učit programovat. Ale nejde jen o programování, jde také o to, co všechno je schopno robota naučit,“ vysvětlil ředitel.

„Budeme ho učit třeba mluvit, abychom se s ním dál rozvíjeli,“ doplnil lektor Janoška k budoucím plánům s tím, že nyní robot zvládá pouze omezenou komunikaci v angličtině.

Také žáci základní školy jsou ze zavedení Boostera do výuky nadšení. „Nám se program líbí, je to pro nás úplně nové téma a ten robot funguje jako plnohodnotný člověk, co je naprogramovaný. Myslíme si, že to je docela dobrý projekt na to, abychom si o tom mohli povídat,“ zmínila jedna ze žákyň.

Podle zástupců školy je ta v Prostějově v tuto chvíli jediná v celé republice, která vlastní a využívá humanoidního robota. Celé téma ale hodlá Svět vzdělání dále popularizovat v rámci výjezdů na další základní školy po celé republice.

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

SPD je dno společnosti, které Babiš vytáhl do čela státu, kritizuje Tomáš Halík

Premium
Kněz Tomáš Halík před zaplněnou aulou Filozofické fakulty Univerzity Palackého...

Spiritualitu a politickou kulturu rozebíral populární katolický kněz a teolog Tomáš Halík na středeční přednášce v Olomouci. Při svém výkladu se dotkl i aktuálních témat jako sudetoněmeckého sjezdu v...

Minifoťáček sloužil StB, učaroval i princezně. Legendární Mikroma slaví 80 let

Premium
Foťáček Mikroma proslavil přerovskou Meoptu.

Symbol československého technického umu ze druhé poloviny 40. let minulého století, který dokázal konkurovat světovým značkám a zároveň se vešel do kapsy u saka? Nepochybně miniaturní fotoaparát...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

ilustrační snímek

Nevšedním případem ublížení na zdraví se zabývají policisté ze Zábřehu na Šumpersku. Vyšetřují následky incidentu, kdy se přímo na křižovatce porvali řidiči kamionu a autobusu. Zraněný kamioňák musel...

14. května 2026  12:37

Dodávku na silnici v mžiku zachvátily plameny, škoda přesáhla půl milionu

Požár dodávky u Postřelmova na Šumpersku (14. května 2026)

Stačila nepatrná technická závada, aby se život řidiče dodávky dostal do ohrožení. Hasiči zasahovali ve čtvrtek ráno u požáru vozidla u Postřelmova na Šumpersku. Dodávka začala zničehonic hořet v...

14. května 2026  10:13

Repríza 25 let starého finále, Ulihrach znovu vyzve Nováka: Hecovačky nejsou

Bohdan Ulihrach na tiskové konferenci k challengeru v Prostějově, kde odehraje...

Po 25 letech uvidí prostějovský challenger, největší mužský tenisový turnaj v Česku, další utkání mezi Bohdanem Ulihrachem a Jiřím Novákem. Finalisté ročníku 2001 před letošním soubojem o titul,...

13. května 2026  17:49

Ovce s jedem jako návnada na krkavce. Případů „ptačí kriminality" přibývá

Premium
Luňák červený se stal obětí pytláků.

Mrtví vlci na Jesenicku, u nichž pitva prokázala přítomnost zakázaného karbofuranu, ovce naditá jedem jako návnada na krkavce, otrávení i zastřelení orli mořští či desítky zmasakrovaných dravců na...

13. května 2026  16:58

Poslední zápas sezony jako dárek. Sigma nabízí na duel s Karvinou vstupenky zdarma

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Fotbalová Sigma se rozhodla pro nevšední krok. V sobotu 23. května odehraje na domácím stadionu od 14 hodin poslední zápas sezony. Ve finálové odvetě play off nadstavbové skupiny o sedmé místo Chance...

13. května 2026  15:04

Koťata ohroženého levharta už začínají žužlat maso. Zůstala dvě, každé je jiné

Levhartí koťata se mají čile k světu

Mláďata vzácného levharta mandžuského se už pouštějí do zkoumání svého výběhu v olomoucké zoo. Koťata narozená v březnu se vyvíjejí zdárně, k mateřskému mléku se začínají seznamovat i s masem. Zatím...

13. května 2026  14:31

Vyhlídky, mauzoleum i bývalá historická banka. Muzejní noc otvírá netradiční místa

V olomoucké základní škole Komenium restaurátoři pokračují v obnově výzdoby...

Historická budova bývalé banky se secesní výzdobou, pohledy na město ze zpřístupněných vyhlídek, otevřené pevnůstky, galerie i muzea. V pátek 15. května v krajském městě vypukne populární Olomoucká...

13. května 2026  13:02

Syn bodl otce loveckým nožem do zad, potom sám zavolal policii

Ilustrační snímek

Krajští policisté od soboty vyšetřují násilný útok mezi členy jedné rodiny, který se stal v bytě v Šumperku. Šestadvacetiletý muž zaútočil po hádce na svého o více než 50 let staršího otce nožem....

13. května 2026  11:10

Revoluční metoda: vědci pomocí světla a levného prášku čistí vodu od antibiotik

Profesor Petr Praus z Ostravské univerzity vedl tým vědců, který objevil...

Tým vědců z Ostravy a Olomouce představil inovativní metodu, která by mohla významně zvýšit čistotu vod v českých řekách. Pomocí snadno dostupného grafitického nitridu uhlíku a viditelného světla...

13. května 2026  6:16

Minifoťáček sloužil StB, učaroval i princezně. Legendární Mikroma slaví 80 let

Premium
Foťáček Mikroma proslavil přerovskou Meoptu.

Symbol československého technického umu ze druhé poloviny 40. let minulého století, který dokázal konkurovat světovým značkám a zároveň se vešel do kapsy u saka? Nepochybně miniaturní fotoaparát...

12. května 2026

Betonové koryto může ohrozit chráněné živočichy, kritici chtějí přerušení stavby

V oblouku Řeky Bečvy u Prosenic začala v březnu 2026 stavba záchytného profilu...

Nedbalost úředníků ohrozila vzácné a chráněné živočichy na řece Bečvě, kde má u Prosenic vzniknout betonová stavba proti velké vodě. S odkazem na ochránce přírody to tvrdí senátorka za Přerovsko...

12. května 2026  16:02

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

11. května 2026  10:46,  aktualizováno  12. 5.

