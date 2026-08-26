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Podvod, či dílo vtipálka? Řidičům někdo dává za stěrač falešné pokutové lístky

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  13:50

Falešná výzva k zaplacení pokuty, která se objevila v Prostějově. | foto: facebook.com/statutarni.mesto.prostejov

Neobvyklý případ, v němž může jít o pokus o podvod, ale také jen něčí škodolibou snahu naštvat řidiče, vyšetřují policisté z Prostějova. Někdo tam totiž začal za stěrače aut dávat falešné výzvy k uhrazení pokuty. Napodobeniny poměrně věrně imitující výzvy k zaplacení sankce, jaké rozdává městská policie.

„Pozor! V souvislosti s blokovým čištěním se objevily falešné výzvy k uhrazení pokuty! Výzvy na úhradu ale Městská policie Prostějov nedává!
Věc bude předána Policii České republiky,“ uvedli zástupci města na facebookovém profilu s prosbou o šíření upozornění.

Policie už se záležitostí zabývá. „V úterý jsme přijali oznámení o tom, že někdo umístil za stěrač vozu podvodný lístek v podobě výzvy k uhrazení pokuty. Právní kvalifikace zatím nebyla stanovena,“ potvrdila mluvčí Miluše Zajícová.

Na zveřejněném lístku se lze dočíst, že pokutu je možné uhradit na pokladně městské policie nebo převodem na uvedený účet.

Při podrobnějším prostudování však zarazí očividná chyba v datu přestupku, jež uvádí rok 2626. Kromě toho je identifikace vozu označena jako „SPZ vozidla“, toto označení se však již delší dobu neužívá, neboť státní poznávací značku nahradil termín registrační značka se zkratkou RZ.

Je tak otázkou, zda nejde jen o něčí škodolibou snahu naštvat řidiče, jenž se rozčílí nad pokutou, než si lístek podrobněji prostuduje.

Ve městě přitom nejde o první podobný případ, falešné výzvy k zaplacení pokuty se tu objevily i před dvěma lety. Na letácích tehdy stálo upozornění na špatné parkování a varování, že pokud se bude přestupek opakovat, bude vůz na náklady majitele odtažen. Po kontaktování městské policie ale řidiči zjistili, že ta o ničem neví.

Špatně parkujete, stojí na falešné pokutě. Rozdává je zřejmě vlastník pozemku

Autorem oficiálně vypadající výzvy byl tehdy zřejmě naštvaný vlastník soukromého pozemku, kde vozy stály. Prostějovská městská policie kvůli přibývajícím falešným výzvám zveřejnila varování na sociálních sítích i s podobou letáku, zvolené řešení parkovacích sporů označila za nevhodné.

O podvod tehdy nešlo i kvůli tomu, že pokutu nebylo ve skutečnosti možné kvůli chybným údajům ve variabilním symbolu či chybějícímu kódu banky zaplatit ani převodem.

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