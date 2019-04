Osm tisíc výpůjček za první měsíc. Prostějov potvrdil pověst města kol

Dopad otevření půjčovny kol dokládá mimo jiné i stížnost jedné z prostějovských cyklistek na to, že před místním nádražím chybí stojany.

„Od té doby, co v Prostějově funguje půjčování kol, je většinou jeden stojan obsazený těmito koly a druhý je také plný. Ani v okolí stojany nejsou. Jezdím dost často a musím – a nejen já – postavit kolo k budově nádraží, což není optimální,“ svěřila se žena.

Mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová sdělila, že město nyní volné stojany nemá, ale problém bude řešit.

„Požadavek byl předán odboru správy a údržby majetku města,“ přislíbila mluvčí.

Jde nicméně o jednu z mála stížností na nedávno zahájený projekt půjčování kol v Prostějově.

„Jinak jsou zkušenosti absolutně pozitivní,“ prohlásil náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil.

Chtělo by to přitvrdit sankce, shodují se cyklisté

Od letošního března mají cyklisté v Prostějově k dispozici celkem sto jízdní kol a devět stálých a další takzvaná virtuální stanoviště. Zadarmo nebo za mírný poplatek si bicykly mohou půjčit na jednom místě a vrátit je jinde. V hanáckém městě přezdívaném malá Šanghaj nebo malý Vietnam byla cyklistická doprava vždy velmi populární.

Zpočátku se však ani Prostějovu nevyhnuly problémy. Několik bicyklů se ztratilo nebo skončily pohozené v polích či říčce Hloučele. Městská policie už dostala pokyn, aby nad koly zvýšila dohled.

„Některá kola měla poškozené výplety, ale nebylo to nic zásadního. Dvě kola jsou v tuto chvíli ztracená. Společnost, která půjčování zajišťuje, samozřejmě přesně ví, kde ta kola jsou,“ varoval náměstek Pospíšil.

Samotní cyklisté podobné excesy odsuzují. „Takové chování prostě nejde pochopit. Když si někde půjčím auto, také ho nenechám stát někde na parkovišti, ale vrátím ho do půjčovny. Možná by to chtělo celý systém trochu změnit a přitvrdit sankce,“ navrhuje například jeden z cyklistů, Dušan Kovařík.

Každé kolo si někdo půjčil v průměru dvaapůlkrát za den

Podle Tomáše Karpova, jednatele společnosti Nextbike, která v Prostějově půjčování kol provozuje, nejde o nic výjimečného.

„Tyto potíže se vyskytují pokaždé. Vždycky se najde někdo, kdo se kolo snaží odcizit nebo nějak rozbít či poškodit. Pár případů bylo i v Prostějově. Občas lidé kola nevracejí do stojanů a měli jsme i případ, že jedna paní si kolo nechávala doma na dvorku pořád. Kola jsou vyrobená z pevných materiálů, aby byla co nejvíce odolná,“ vysvětluje Karpov.

Za první měsíc, tedy březen, počet výpůjček v Prostějově dosáhl čísla 7 890, což znamená, že každé kolo si někdo půjčil v průměru dvaapůlkrát za den. Podle radnice je to fenomenální úspěch.

Slavnostní zahájení provozu prostějovské půjčovny kol

„Počet výpůjček se hodně odvíjí od počasí. Standardní je kolem dvou až čtyř půjčení denně, ale jsou města, kde je to i sedmnáctkrát. Obecně zájem o bikesharing na celém světě roste,“ dodal Karpov.

Město už chystá pokračování

Pilotní projekt, který město Prostějov přišel zhruba na 400 tisíc korun, skončí před prázdninami, město už proto připravuje pokračování. Vypsalo výběrové řízení a od července by půjčování kol mělo pokračovat už v normálním režimu až do září příštího roku.

„Nechtěli jsme, aby pilotní projekt skončil a v létě jsme tady tuto službu neměli. Proto jsme výběrové řízení vyhlásili už dřív,“ řekl primátor František Jura.

Radní Prostějova kromě toho schválili pronájem pozemků, na kterých jsou umístěné stojany. Zatím je to devět frekventovaných míst, například u vlakového nádraží, hlavní nemocnice, na velkých sídlištích nebo na hlavním náměstí.

„Pronájem bude na dobu určitou za sto korun na metr a rok. Nájemce bude zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy pevných stanic pro sdílená kola,“ podotkl Jura. O desátém stojanu nyní radnice s provozovatelem projektu jedná.