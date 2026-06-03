K situaci došlo v úterý v podvečer na přechodu, který se nachází na křižovatce ulic Svatoplukova a Janáčkova.
Po louce na Olomoucku sám jezdí mobilní kurník, firma láká na vejce z pastvy
Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce a poskytuje tak pěti stovkám slepic stále čerstvou pastvu, začal nedávno sloužit v Dolanech na...
OBRAZEM: Květy máku rozzářily Hanou, barevná pole lákají k fotografování
Do červena či fialova zbarvená pole nyní krášlí krajinu na Hané. A to díky kvetoucím mákům. Semena jsou navíc v případě potravinářského máku surovinou s unikátními vlastnostmi a Česko je ve světovém...
Olomouc trápí gang výtržníků. Napadený chlapec skončil vážně zraněný v nemocnici
Podobné problémy, jaké působil loni v létě a na podzim v třeboňských ulicích Gang 247, kdy série brutálních útoků mladistvých vzbudila mediální pozornost, teď zažívá i Olomouc. Z výpovědí rodičů...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord
Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...
Chodec zaútočil hlavou na autobus a rozbil mu okno. Naštvala ho banální situace
Neobvyklý konflikt, který se odehrál na jednom z prostějovských přechodů pro chodce, vyšetřují nyní tamní policisté. Opilý chodec se rozhodl dát najevo svou nevoli s reakcí řidiče autobusu na situaci...
Prostějov místo Olomouce. Basketbalisté mají nový domov, školní tělocvična nestačí
Školní tělocvičně odzvonilo, basketbalové Olomoucko dostane nový, důstojnější domov. Od nové sezony NBL, české nejvyšší soutěže, bude své domácí zápasy hrát v hale prostějovského Sportcentra DDM....
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Zoo Olomouc slaví 70 let. Návštěvníky čekají mláďata gepardů i speciální program
Zoologická zahrada Olomouc si letos připomíná významné jubileum. Od slavnostního otevření na Svatém Kopečku uplynulo přesně sedmdesát let. ZOO láká návštěvníky na bohatý program pro děti i dospělé....
V pohodě, nelituju, komentoval mladík u soudu vražedné bodnutí do krku kvůli urážce
Olomoucký krajský soud se začal zabývat loňskou vraždou muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku, ze které je obžalován teprve osmnáctiletý Martin Vítek. Ten prohlásil vinu, což soudce přijal. Vítek oběť...
Samosběr jahod v Olomouckém kraji 2026: kdy začnou a kam je nutná rezervace
Po loňské bídné sezoně v Olomouckém kraji, kdy hned dvě velké jahodárny měly výpadek a musely kvůli počasí omezit samosběry, to letos vypadá na pravé hody. Pěstitelé hlásí vydařenou úrodu – ovoce...
„Lidem zbělely vlasy.“ Pamětnice vyprávěla o nuceném vysídlování na Prostějovsku
V 11 letech se musela Jarmila Navrátilová s rodinou sbalit a z nařízení nacistů opustit dům v rodných Drahanech na Prostějovsku, kde před druhou světovou válkou žili. Stejný osud potkal přes 18 tisíc...
Olomouc trápí gang výtržníků. Napadený chlapec skončil vážně zraněný v nemocnici
Podobné problémy, jaké působil loni v létě a na podzim v třeboňských ulicích Gang 247, kdy série brutálních útoků mladistvých vzbudila mediální pozornost, teď zažívá i Olomouc. Z výpovědí rodičů...
Přísně tajné. Velitelství drah skryli pod zem, budovali ho společně s tělocvičnou
Za studené války přísně utajované podzemní prostory záložního velitelství Československých drah je nyní možné navštívit v Šumperku. Kdysi skryté místo pod zámkem se stalo součástí nové prohlídkové...
Pyrotechnik znovu v akci. U Kojetína vykopali při modernizaci tratě další munici
Železniční dopravu na koridoru v Kojetíně na Přerovsku dopoledne na dvě hodiny opět zastavila nalezená munice. Podobnou situaci u kojetínského nádraží řešili policisté v pondělí, tehdy našli stavbaři...
Prodej bytu 3+kk 88 m2 nám. Padlých…
nám. Padlých hrdinů, Prostějov
OBRAZEM: Květy máku rozzářily Hanou, barevná pole lákají k fotografování
Do červena či fialova zbarvená pole nyní krášlí krajinu na Hané. A to díky kvetoucím mákům. Semena jsou navíc v případě potravinářského máku surovinou s unikátními vlastnostmi a Česko je ve světovém...
Pražírna z Hané čelí nástupu zdravějšího mlsání, dubajská čokoláda jí vzala pistácie
Pražírna Alika z Čelčic na Prostějovsku, která produkuje přes šest tisíc tun pochutin a surovin pro další zpracování, měla loni úspěšný rok, když zvýšila tržby na 540 milionů korun. Musela se ale...