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Chodec zaútočil hlavou na autobus a rozbil mu okno. Naštvala ho banální situace

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Opilý chodec v Prostějově rozbil hlavou okno autobusu. Případ vyšetřuje policie. | foto: Policie ČR

Stanislav Kamenský
  14:38
Neobvyklý konflikt, který se odehrál na jednom z prostějovských přechodů pro chodce, vyšetřují nyní tamní policisté. Opilý chodec se rozhodl dát najevo svou nevoli s reakcí řidiče autobusu na situaci v dopravě. Své naštvání agresivně ventiloval a dopravnímu prostředku rozbil hlavou jedno z bočních oken.

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K situaci došlo v úterý v podvečer na přechodu, který se nachází na křižovatce ulic Svatoplukova a Janáčkova.

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Chodec zaútočil hlavou na autobus a rozbil mu okno. Naštvala ho banální situace

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