Prostějov nabídne lidem možnost získat své parkovací místo za deset tisíc

O pohodlné a jisté parkování u domu je podle prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila mezi lidmi velký zájem. Zastupitelé proto odsouhlasili možnost vyhrazení trvalých parkovacích míst pro zájemce v některých prostějovských ulicích.

„Ulice jsme pro tyto účely rozdělili do dvou skupin podle limitu maximálního možného počtu vyhrazených parkovacích míst,“ vysvětlil Pospíšil.

V první skupině ulic mohou vyhrazená parkovací místa zabrat až 90 procent z celkového počtu stání. Do této kategorie se řadí ulice Brněnská, Filipcovo náměstí, Fügnerova, Hlaváčkovo náměstí, Knihařská, Pernštýnské náměstí, Skálovo náměstí a také Žižkovo náměstí.

Ve druhé skupině bude limit vyhrazených parkovacích míst do 40 procent celkové kapacity. Konkrétně se bude jednat o části ulic Kostelecká, Olomoucká a Plumlovská. V obou kategoriích bude maximálně 10 procent míst určeno pro držitele průkazů ZTP/P nebo ZTP.

Co musí zájemci udělat? Předně vyplnit žádost, která bude dostupná i na webu města. A k ní doložit přílohy včetně souhlasného vyjádření dopravního inspektorátu policie. Pak už zbývá jen uhradit poplatek.

„Žádosti bude možné na magistrátu podávat od 1. května. Částka za kalendářní rok je deset tisíc korun, jelikož se všechny ulice nacházejí na veřejném prostranství I. zóny,“ uvedl Pospíšil.

Neplatícím zhoršujete problémy, říkají kritici

Smlouvu na parkovací místo mohou lidé získat nejdéle na 24 měsíců, ovšem nejpozději měsíc před uplynutím této doby mohou požádat o prodloužení.

Na pronajatých místech sice nebudou žádné parkovací sloupky nebo jiné zábrany, ale u každého bude uvedená registrační značka auta. V některých ulicích budou mít řidiči i parkovací kartu.

Třeba Prostějovanka Pavla Orálková, která bydlí v Brněnské ulici, z novinky příliš nadšená není.

„My, kteří bydlíme v lichých číslech domů, můžeme parkovat jak na Brněnské, tak na Tetíně i na Dobrovského ulici, kde se nedávno zrekonstruovalo parkoviště, takže mě se vyhrazené stání týkat nebude. Ti, co bydlí v sudých číslech domů a mají k dispozici jen to jedno parkoviště, změnu podle mě neocení,“ míní.

„Najdou se lidé, kteří si za to zaplatí, protože je nebaví hledat parkování desítky minut. Ale ti, co za to nebudou ochotni platit, budou mít ještě větší problém než teď, kdy už tak musí kolikrát parkovat před vjezdy do garáží. I já jsem tam dříve parkovala, vždy jsem měla problém volné místo najít,“ podotýká.

V Olomouci podraží na jaře

Ozývají se i lidé z dalších městských částí, kteří mívají s parkováním problém.

„Je fajn, že město umožní vyhrazené parkování. Proč to ale není na sídlištích? Bydlel jsem roky na ulici Antonína Slavíčka a zaparkovat tam večer bylo nemožné,“ komentuje příspěvek Prostějova na Facebooku Marek Štec.

Rada města teprve bude systém vyhodnocovat a až poté zváží jeho rozšíření do dalších lokalit. Jako alternativa k vyhrazeným parkovacím místům můžou pro řidiče být i komfortnější garáže. Ty se ale v centru města pronajímají za skoro dvojnásobnou částku. Cena za pronájem se na realitních a inzertních webech pohybuje od 17 do 24 tisíc korun ročně.

Parkovací systém upravují i další města v kraji. Od listopadu se Uničov po covidu opět navrátil k placenému parkování v centru. Zóna se přitom rozšířila i na okolní ulice a zvýšil se poplatek pro lidi, kteří mají v zóně trvalé bydliště.

Je to však zlomek prostějovské částky. Za roční parkování místní zaplatí dva tisíce korun. Původně chtělo vedení Uničova za roční kartu čtyři tisíce, ale po kritice ustoupilo.

Už na jaře by měly začít platit změny i v Olomouci. Řidiče v centru města čeká dražší parkovné a nové parkovací zóny. Lidé s trvalým či přechodným bydlištěm budou mít nárok na rezidentní kartu, v centru za ni ročně dají dva tisíce korun za první auto a 16 tisíc za další.