Javorovou alej v Prostějově po deseti letech pokácejí kvůli cyklostezce

V rámci projektu nazvaného Hej rup!, ve kterém Prostějované sami vymýšleli, jak zlepšit své okolí, vznikla naučná stezka a později pod záštitou projektu Zdravé město Prostějov také alej z dvanácti javorů horských.

Ve státní svátek 28. října zde stromy sázeli ekologové, skauti, pedagogové z blízkých škol nebo členové okrašlovacího spolku a Strany zelených. Dobrovolní hasiči z nedalekých Krasic nakonec přijeli s cisternou plnou vody a zeleň vydatně zalili.

„Doufáme, že javory krásně porostou, že se nestanou terčem vandalů a že to nebyla poslední zeleň, která byla v této části města vysazena,“ věřila předsedkyně prostějovské pobočky Českého svazu ochránců přírody Eva Zatloukalová.

Jenže více už se mýlit nemohla. Teprve deset let starou javorovou alej brzy čeká kácení.

„Strašně mě to mrzí, ale je to věc, která vznikla už v minulosti, kdy jsem na radnici ještě nebyla, a mám obavy, že už se s tím nedá nic dělat,“ odtušila náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na starosti životní prostředí.

Přitom právě Sokolová v Prostějově založila okrašlovací spolek a sázení aleje u Hloučely se před lety osobně účastnila.

„Bylo mi sděleno, že projekt nešel udělat jiným způsobem kvůli územnímu plánu. Je to obrovská škoda, protože jde o deset let starou alej vysazenou ke vzniku republiky. Projekt však byl takto namalovaný, schválený, stavba už je rozjetá a nedá se to řešit jiným způsobem,“ dodala.

Mezi sídlištěm a lesoparkem Hloučela na pozemcích těsně vedle aleje nyní soukromý investor staví bytové domy. Stezka, kterou lemují javory, slouží obyvatelům sídliště, cyklistům, bruslařům nebo maminkám s kočárky, aby se rychle dostali na Hloučelu. Podle projektu se má cesta rozšířit, vznikne zde regulérní cyklostezka a pod ní budou položené inženýrské sítě.

„V dané lokalitě se uskuteční schválená investiční akce. Tato výstavba je v souladu s platným územním plánem a je stavebním úřadem povolená. Pozemky jsou ve vlastnictví města. Rada města Prostějova proto schválila smlouvu s investorem o náhradní výsadbě za vykácené stromy,“ potvrdila mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Kácení přitom úřady nemohly zakázat. Stromy jsou zatím příliš tenké, takže se na ně ani zákon nevztahuje.

Původně široký pás zeleně postupně z plánů zcela zmizel

Naštvaný je však opoziční zastupitel a neúnavný ochránce přírody Jan Navrátil.

„Nejhorší na tom je, že lidé sami něco vybudovali a teď se jim berou poslední iluze, že to má smysl. Javory jsme zasadili, čtyři stromy jsme museli dosazovat, protože byly zlomené. Pak jsme je chodili každé ráno v sedm hodin, než jsme šli do práce, s kyblíkem zalévat,“ je zklamaný Navrátil.

„Jsou to jediné stromy na sever od sídliště, které tam nyní jsou. Nikde jinde mezi poli nic dalšího nevysadíme,“ dodává.

Podle něho byl v územním plánu v těchto místech původně široký pás zeleně, ze kterého se postupně ukrajovalo, až zůstala jen samotná alej.

V současném územním plánu ovšem už není ani ta. Lokalita je označená jako smíšená plocha, na které zeleň není vyloučena, ale může se tam stavět. Podle Navrátila není v silách opozice při opakujících se změnách územního plánu všechny detaily zkontrolovat.

„Nepohlídala si to radnice. Chápu, že je tam jakési úzké místo, ale cyklostezka a sítě mohly vést jinudy. Hlavní cesta k lesoparku se mohla udělat z druhé strany pozemku a pro pěší by zůstala tato stávající stezka s alejí. Je to absurdní a nekoncepční. Když už se tam stromy vysadily, měly tam v každém případě zůstat,“ je přesvědčený Navrátil.