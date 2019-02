Mladou alej ochránci před kácením ubránili, vynucené přesazení ale neslaví

Kácení památeční aleje vysazené v rámci projektu Zdravé město k 90. výročí vzniku republiky se podařilo odvrátit ochráncům přírody, kteří na nepochopitelný postup radnice před časem upozornili. Jednatelka spolku Na pomoc matce Zemi Erika Bábková z Prostějova se obrátila na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), aby připravované kácení zastavila.

„Vaše podání nepovažujeme za bezpředmětné. Na předmětné dřeviny, alej javorů s pravidelnými rozestupy v počtu dvanácti kusů, které jsou podle definice vyhlášky o ochraně přírody stromořadím, je třeba povolení orgánu ochrany přírody bez ohledu na obvod kmene,“ potvrdil ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci Radek Pallós.

Žádné takové povolení ke kácení v tuto chvíli neexistuje. Těsně vedle stávající aleje staví soukromý investor bytové domy. Javory lemují stezku, která slouží obyvatelům sídliště, cyklistům, bruslařům nebo maminkám s kočárky, aby se pohodlně dostali na Hloučelu. V rámci nového dopravního uspořádání se má cesta rozšířit, vznikne cyklostezka a pod ní budou sítě.

„Umístění komunikace, cyklostezky a inženýrských sítí vychází z územní studie a z platného územního plánu města Prostějova, který schválilo zastupitelstvo. To znamená, že se to muselo udělat přesně takto a s cestou nejde nikam pohnout,“ tvrdí investor a významný prostějovský podnikatel Marek Pořízka.

Když vyšlo najevo, že na kácení stromů je potřeba povolení, radní města schválili návrh smlouvy o přesazení aleje.

„Stromy bude přesazovat odborná firma a všechny zůstanou v této lokalitě. Budou ve vzdálenosti od třiceti do sedmdesáti metrů od stávajícího umístění. Zavázal jsem se, že po dobu dvou let budu stromy sledovat, a pokud by některý uhynul, tak udělám náhradní výsadbu. Jinak je stanovena pokuta. Na přesazení stromů žádné povolení není potřeba,“ dodal podnikatel.

Boj za záchranu javorů pokračuje i po zrušení kácení

Opoziční prostějovský zastupitel Jan Navrátil, neúnavný zastánce zeleně v Prostějově a jeden z lidí, kteří javory sázeli a zalévali je, však spokojený není.

„Kácení jsme odvrátili, alej se bude přesazovat, ale otázka je, kolik stromů se ujme. Vyhláška navíc hovoří o snížení ekologické a společenské role zeleně a tam jde o tu společenskou roli. Když alej přesadíme, už to nebude alej k Hloučeli,“ upozorňuje Navrátil, který boj za záchranu javorů zatím nevzdává.

Podle něho existují i jiná a daleko lepší dopravní řešení celé lokality, chce to jen mít snahu.

„Můžeme využít například institut změny projektu před dokončením, který je v zákoně. Cyklostezka se navíc zatím ani nezačala stavět,“ argumentuje Navrátil.

Původně široký pás zeleně postupně z plánů zcela zmizel

Javorovou alej sázeli nadšenci z Prostějova. Cestu mezi poli zkrášlilo dvanáct javorů horských. Šlo o projekt Hej rup!, ve kterém Prostějované sami vymýšleli, jak zlepšit své okolí. Vznikla tak naučná stezka a později pod záštitou Zdravého města také alej.

Stromy sázeli ekologové, skauti, učitelé a žáci z blízkých škol, dobrovolní hasiči nebo členové Strany zelených a okrašlovacího spolku včetně současné radní pro životní prostředí Milady Sokolové.

V územním plánu byl původně v těchto místech široký pás zeleně, ze kterého se postupně ukrajovalo, až zůstala pouze alej. Po dalších změnách pak v současném územním plánu není ani ta. Lokalita je nyní označená jako smíšená plocha, na které zeleň není vyloučena, ale může se tam stavět.

„Lidé k výročí vzniku republiky vysadili pod záštitou města javorovou alej, o kterou pečovali a na zničené stromy se dokonce finančně složili a zasadili je znovu. Chodí tudy na procházky a alej ukazují svým dětem. Nyní jsou zděšení, co se děje,“ zlobí se Erika Bábková.