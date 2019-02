Prostějovská radnice couvá, památeční alej zvažuje místo kácení přesadit

„Byli jsme pozváni na životní prostředí, kde to mělo opravdu velké emoce. Já jsem jim naplno řekla, pokud alej pokácí, že se jim příště lidé na všechno vykašlou,“ rozčílilo plánované kácení například Eriku Bábkovou z Prostějova, jednatelku spolku Na pomoc matce Zemi, která podala stížnost na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), aby chystané kácení zastavila.

Alej zasadili místní nadšenci mezi sídlištěm a lesoparkem Hloučela. Cestu mezi poli zkrášlilo dvanáct javorů horských. Byl to projekt Hej rup!, ve kterém Prostějované sami vymýšleli, jak zlepšit své okolí. Vznikla tak naučná stezka a později pod záštitou Zdravého města i alej.

Stromy sázeli ekologové, skauti, učitelé z blízkých škol, dobrovolní hasiči či členové Strany zelených a okrašlovacího spolku včetně současné radní pro životní prostředí Milady Sokolové.

„Strašně mě to mrzí, ale je to věc, která vznikla už v minulosti, kdy jsem na radnici ještě nebyla. Bylo mi sděleno, že projekt nešel udělat jiným způsobem kvůli územnímu plánu. Je to obrovská škoda,“ odtušila smutně Sokolová.

Jakmile nedávno vyšlo najevo, že stromořadí hrozí kácení, začala radnice od záměru ustupovat.

„Město uvažuje o přesazení aleje. Od začátku byla tato varianta ve hře, nicméně vzhledem k předpokladu odborníků, že po přesazení se ujme nízké procento stromů, město přistoupilo k variantě náhradní výsadby. Každopádně možné přesazení ještě znovu projedná rada,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

S tím ovšem ochránci přírody zásadně nesouhlasí.

„Lidé si zvykli na alej, kterou si dokonce pod záštitou města vysadili. Proč by měli chodit někam jinam. Nehledě na to, že je to jediná zeleň široko daleko na této straně Prostějova směrem k Hloučeli. Přesazení většina stromů nemá šanci přežít,“ argumentuje Erika Bábková.

Opoziční prostějovský zastupitel a neúnavný propagátor zeleně v Prostějově Jan Navrátil navíc tvrdí, že radnice pochybila.

„Podle vyhlášky ministerstva životního prostředí o ochraně dřevin a povolování jejich kácení má stromořadí minimálně deseti stromů zvláštní ochranu. Pokud chce někdo kácet, musí se vyvolat správní řízení, což město neudělalo, a pochybilo tak,“ vysvětlil.

Stromy přesazení nepřežijí, varují ochránci přírody i opozice

Navrátil požaduje, aby se správní řízení nyní uskutečnilo a město svou chybu napravilo. Přesazení aleje podle něj nemá žádný smysl.

„Vůbec nejde o to, že by se někde udělala náhradní výsadba. Jde o alej, která je chráněným krajinným prvkem. Jde o její umístění. Alej k Hloučeli má význam právě u Hloučeli,“ dodal Navrátil. Deset let staré stromy navíc přesazování podle něj nepřežijí. Možná by se ujal jeden z pěti.

Prostějovská radnice potvrdila, že povolení ke kácení nemá.

„Vzhledem k územnímu plánu a platnému stavebnímu povolení je možností buď přesazení stromů, nebo kácení a následná náhradní výsadba,“ tvrdí ovšem mluvčí magistrátu.

Mezi sídlištěm a lesoparkem Hloučela na pozemcích těsně vedle aleje nyní soukromý investor staví bytové domy. Stezka, kterou lemují javory, slouží obyvatelům sídliště, cyklistům, bruslařům nebo maminkám s kočárky, aby se rychle dostali na Hloučelu.

Podle projektu se má cesta rozšířit, vznikne zde regulérní cyklostezka bez stromů a pod ní budou položeny inženýrské sítě.

Původně byl v územním plánu v těchto místech široký pás zeleně, ze kterého se ukrajovalo, až zůstala jen alej. V současném územním plánu ovšem není ani ta. Lokalita je označená jako smíšená plocha, na které zeleň není vyloučena, ale může se tam stavět.

„Lidé k výročí vzniku republiky vysadili pod záštitou města javorovou alej, o kterou pečovali a na zničené stromy se dokonce finančně složili. Chodí tudy na procházky a alej ukazují svým dětem. Nyní jsou zděšení. Žádáme pomoc a urychlené prošetření, než javory padnou,“ napsala Bábková ve stížnosti na ČIŽP.