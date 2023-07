Řidič si dal půl litru fernetu a sedl za volant, málem naboural policejní vůz

Odhalení silně opilého řidiče si připsala do statistik policejní hlídka v Prostějově, aniž by musela vynaložit jakékoliv úsilí. Muž na sebe totiž upozornil sám, když porušil předpisy a do policejního vozu málem naboural.