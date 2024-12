Prostějov opět zdraží odpady, další navýšení možná přinese zálohování PET lahví

Podle primátora Františka Jury (ANO) radní v původním návrhu zohledňovali očekávaný růst nákladů na svoz odpadu pro město v případě, že by se změnila současná pravidla pro třídění.

„Počítali jsme s tím, že od poloviny příštího roku by měla platit novela o zálohování PET lahví. Dnes víme, že v roce 2025 tento zákon s největší pravděpodobností platit nebude, ale až od roku 2026. A ani to není úplně jisté, protože se k němu budou vyjadřovat jednotlivé obce a města, které mají výhrady,“ oznámil před hlasováním primátor.

Spolu s nižší částkou zastupitelé schválili i další upravená pravidla pro platby za svoz komunálního odpadu. „Ostatní položky, například sleva pro důchodce, zůstanou ve stejné výši jako v původním návrhu,“ upozornil Jura.

Lidé nad 65 let dostanou úlevu a zaplatí tak 588 korun, letos je odpady stály 432 korun. Stejnou výjimku mají i obyvatelé ve 3. stupni invalidity, úplně osvobození od poplatku jsou pak lidé nad 80 let a děti do jednoho roku věku. Doposud za odpad rodiče neplatili pouze v tom roce, kdy se dítě narodilo.

30. září 2024

S platbami naopak musí počítat vícečetné rodiny, schválená vyhláška totiž ruší dřívější osvobození pro třetí a další dítě do 16 let. „V praxi se vyskytly případy, kdy nejstarší sourozenec je již s vlastním příjmem a jen díky tomu, že má trvalý pobyt na stejné adrese, může zákonný zástupce využít osvobození,“ uvádí odůvodnění vyhláška.

Lidé stále platí jen dvě třetiny nákladů

Upravená nižší částka získala podporu také u opozičních zastupitelů, podle nichž by měl poplatek účtovaný lidem především zohledňovat skutečné náklady města s likvidací odpadů spojené.

„Poplatek, který teď občané platí, je asi 68 procent toho, na kolik odpady město skutečně vyjdou, je tedy adekvátní, aby tento poměr zůstal i v příštím roce stejný,“ zhodnotil například zastupitel Michal Drozd (Na rovinu!).

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu se v Prostějově v minulosti dlouho držely na stejné úrovni. Například mezi lety 2013 až 2022 platili lidé ročně 600 korun, teprve pro rok 2023 se poplatek zvýšil na 792 korun a pro letošek o dalších 72 korun. I přes vyšší nárůst v posledních letech ovšem město na svoz odpadu stále doplácí desítky milionů.

Jak uvedla ČTK, za svoz a likvidaci odpadu si v regionu příští rok nejspíš připlatí třeba i obyvatelé Přerova, neboť vedení města chce poplatek znovu zvýšit o sto korun na rovnou tisícovku. Olomoucká radnice pak plánuje navýšení o 60 korun na 864 korun za osobu a rok. Návrhy v prosinci projednají městská zastupitelstva.

Naopak radnice v Jeseníku poplatek v roce 2025 zvyšovat nebude a zůstane 840 korun, stejnou částku zaplatí rovněž obyvatelé Šumperka, kde také výše poplatku zůstane stejná.

Řešení odpadů zůstává nejisté

Odpady jsou pro Prostějov jedním z prioritních témat. Město stále hledá řešení jejich likvidace po roce 2030, kdy začne platit zákaz skládkování. Loni totiž Prostějov vystoupil z krajského projektu, jenž má v budoucnu zajišťovat likvidaci odpadu v regionu.

K tomuto účelu vznikne v Olomouci třídicí linka za 450 milionů korun. Do zmíněného projektu měl Prostějov podle původních plánů investovat přes 70 milionů korun, později ale vedení města rozhodlo, že bude výhodnější zvolit některé ze dvou dalších nabízených řešení. Obě alternativy ale zatím mají nejistou budoucnost.

První je odpadová linka, jež má vzniknout přímo ve městě a postavit ji plánuje společnost FCC. Původně projekt počítal s technologií na výrobu tuhých alternativních paliv v bývalém areálu Vitany. Byl by ale blízko obytných domů, proto firma rozhodla o umístění v Kojetínské ulici.

Společnost FCC už záměr na stavbu linky předala k posouzení vlivu na životní prostředí. Podle informací MF DNES jej však v průběhu řízení přehodnotila a projekt přepracovala. Nově by linka měla využívat jinou technologii nazvanou splitting, která se bude více zaměřovat na třídění odpadu a jeho následnou recyklaci. Aktualizovaný projekt také zvýšil kapacitu zpracovaného materiálu z 50 tisíc tun na 80 tisíc za rok.

„S ohledem na tyto změny bude současné oznámení záměru staženo a nebude se v něm pokračovat. Bude vypracována dokumentace EIA na nový záměr,“ oznámila mluvčí společnosti FCC Kristina Jakubcová a dodala, že dokumentaci zveřejní firma na jaře příštího roku.

Druhý návrh předložila městu společnost PGP Terminal, jež chtěla v sousedních Mostkovicích postavit nové zařízení na zplyňování odpadu. Plán však narazil na nesouhlas tamních obyvatel. Připomínky se týkaly zejména obav o dopad na životní prostředí a ze zvýšení dopravní zátěže.

Prostějovští zastupitelé přesto před rokem schválili memorandum o spolupráci se společností, který městu zajistí v případě dokončení projektu možnost se na jeho využití podílet.